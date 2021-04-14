Disleksi nedir, nasıl anlaşılır? Disleksi hastalığı belirtileri ve tedavisi..

Disleksi nedir, nasıl anlaşılır? Disleksi hastalığı belirtileri ve tedavisi..

15 Temmuz'a yönelik söylemleri nedeniyle yargılanan Sevda Noyan, disleksi hastası olduğunu söyledi. Bu açıklamanın ardından disleksi hastalığı, merak konusu oldu. Peki disleksi nedir, nasıl anlaşılır?

Bir televizyon programında kullandığı ''15 Temmuz kursağımızda kaldı, benim listem hazır.'' sözleri nedeniyle "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sevda Noyan, bugün hâkim karşısına çıkarak kendini savundu.

Noyan savunmasında, ''Disleksi hastasıyım yani düşüncem ile ifadem birbirini tutmaması sonucu konuşmam eksik kaldı.'' dedi.

Bunun üzerine disleksi hastalığı ile ilgili bilgiler gündeme geldi. Vatandaşlar, Disleksi nedir, nasıl anlaşılır?' sorusunu güneme taşıdı.

Peki, öğrenme bozukluğu olan disleksi nedir, nasıl anlaşılır? İşte, disleksi belirtileri ve tedavisi..

DİSLEKSİ NEDİR, NASIL ANLAŞILIR?

Halk arasında öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi, çocukluk çağında gelişmektedir. Çocuklarda en çok görülen rahatsızlıklardan biri olan disleksi, aslında öğrenme güçlüğü değil, bir tür öğrenme bozukluğudur. Bunun zeka geriliği ile pek bir ilgisi yoktur.

Okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, kelimeleri hecelemede zorlanma, hızlı okumada zorlanma, kelimeleri yazmada zorlanma ya da yanlış telaffuz etme gibi durumlarda gözlemlenmektedir. Okul öncesi dönemde belirtiler vermesine rağmen en çok ilkokul döneminde belirgin hale gelmektedir.

Disleksi olan bireyler normal zekaya sahip olup bir çoğu eğitim hayatında özel ders veya özel bir eğitim programı ile başarılı olmaktadır. Disleksi semptomları yaşa ve kişiye bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle çocukların okula başlamasıyla birlikte daha da belirgin hale gelen bu hastalığın genetiksel ve çevresel faktörlerden kaynaklı olduğu düşünülmektedir.

Disleksi, beynin dili işleme kısmındaki problemlerden kaynaklanmaktadır. Bir grup testler sonucunda tespit edilen bu hastalığın teşhisinde; hafıza testleri, görme testleri, heceleme testleri ve okuma testleri kullanılmaktadır.

Çocuklarda ciddi özgüven problemleri, korku, kaygı, toplumdan dışlanma gibi problemler yaratabilmektedir. Bu nedenle hastalığın erken teşhis edilmesi ve uygun bir eğitim modeli ile çocuğun gelişiminin desteklenmesi oldukça önemli bir farkındalık oluşturmaktadır.

DİSLEKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle çocukluk çağında ortaya çıkan disleksinin semptomları, yaşa ve kişiye bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Kişiden kişiye değişen belirtiler başlıca şu şekildedir:

Harfleri anlamakta güçlük çekme

Harf sırasını atlama

Benzer eş sesli harfleri karıştırma

Okuma esnasında bir sonraki alt satıra geçmede zorluk

Hece tekrarları yapma

Harfleri okurken, yazarken harflerin yerini değiştirme

DİSLEKSİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Disleksi hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Bu nedenle tedaviden ziyade hastalığın ortaya koyduğu sorunlar ile ilgili önlemler alınmalıdır.

Disleksi hastalığı teşhis edilir edilmez çocuklar için özel bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Disleksi eğitimi konusunda başlıca dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir: