Dişler için en iyi ve en kötü besinler

Dişler için en iyi ve en kötü besinler

Yediğiniz ve içtiğiniz her şey, ağız sağlığınızı etkiler ve bazı besinler dişler için iyi olabilirken, bazıları ise dişlere zarar verebilir. İşte dişler için en iyi ve en kötü besinler.

Sağlıklı bir gülümsemeye sahip olmak, sadece iyi diş hijyeni sağlamak ve diş hekimini düzenli olarak ziyaret etmekle değil, aynı zamanda iyi beslenmekle başlar. Çünkü yediğimiz ve içtiğimiz her şey dişlerimiz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Yiyecekler sadece vücudu beslemekle kalmaz, aynı zamanda ağzımızda doğal olarak bulunan bakterileri de besler. Bazı besinler, bu bakterileri daha fazla besler ve dişlerin ve diş etlerinin zarar görmesine neden olabilir. Bazı besinlerin ise çiğnemesi zordur ve dişlere ve diş etlerine gereksiz baskı uygulayarak zarar verebilir.

DİŞLER İÇİN KÖTÜ BESİNLER

Yiyecek tercihlerimiz ve onları ne sıklıkta yediğimiz genel sağlığımızı ve özellikle dişlerimizi etkiler. İşte dişlere en çok zarar veren besinler:

Yüksek Şeker İçeriğine Sahip Gıdalar

Tatlılar, endüstriyel hamur işleri, işlenmiş yiyecekler ve şekerli içecekler diş çürüklerinin en yaygın nedenidir. Çünkü glikoz dişlerin yüzeyinde kalır ve ağızdaki bakterilerin asitleri salmasına neden olur. Sürekli şekere maruz kalmak diş çürümesine neden olan bir tür zehirdir. Kurutulmuş meyveler veya tatlılar gibi yapışkan yiyecekler yedikten sonra dişlerinizi fırçalamak ve kalıntıları gidermek için diş ipi kullanmak önemlidir. Şekere ek olarak gazlı içecekler diş minesine saldıran ve çürüklere neden olan asitlerdir.

Asidik Gıdalar

Limon suyu, konsantre meyve suları ve portakal gibi asidik gıdalar, ağızda doğal olarak bulunmayan asitlerin etkisiyle, bir tür aşınma olan diş erozyonuna neden olur. Azar azar, dişi dış etkenlerden koruyan bir tabaka olan emayenin kalınlığı azalır. Asitli yiyecekler diş minesini bozar ve çürüklerin büyümesine neden olur. Özellikle narenciye suları, ağız yaralarını tahriş edebilir. Ayrıca sirke veya turşu gibi diğer asitli yiyecekler, fazla tüketildiğinde diş minesine kalıcı olarak zarar verebilir.

Çok Sert Gıdalar

Şekerler ve sert kabuklu yemişler gibi gıdalar, özellikle yanlış ısırıldığı durumlarda dişlerde kırılmaya neden olabilir. Bu zorlamalı çene hareketleri aynı zamanda eklemlere de zarar verebilir.

Alkol

Alkol, susuzluğa ve tükürük üretiminin azalmasına neden olur. Tükürük üretimindeki bu azalma diş çürümesi ve ağız enfeksiyonlarını tetikleyebilir. Ayrıca aşırı susuzluk ve ağız kuruluğu ağız sağlığını bozar. Ayrıca, çok fazla alkol tüketmenin ağız kanserine neden olabileceğini biliyor muydunuz?

Kahve ve Çay

Kahve ve çayın birçok faydaya sahiptir ancak dişler için kötü olabilir. Kahve de çay da içerdikleri tanenler ile dişte lekelere neden olabilir. Bu sıvıları aldıktan sonra dişleri fırçalamak ve günlük alınan miktarı minimuma indirmek önemlidir.

Çıtır Yiyecekler

Patates kızartması veya kuru yemiş gibi çok yenilen atıştırmalıklar dişlerde sıkışıp plak biriktiren nişasta içerir. İyi fırçalama ve diş ipi kullanımı dişlere zarar vermesini önleyecektir.

Buz

Hepimiz daha önce bir içecekten bir parça buz çiğnemişizdir. Sade sudan yapılmış olmasına rağmen sert ve soğuk olan buzu çiğnemek diş minesine zarar verebilir.

DİŞLERİ KORUYAN BESİNLER

Dişleri en çok lekeleyen veya zayıflatan yiyeceklerin listesine baktıktan sonra, bu diş hasarlarını önlemeye ve hatta tersine çevirmeye yardımcı olabilecek yiyeceklere bakmanın zamanı geldi. İyi haber şu ki, meyve ve sebzeler gibi genel olarak vücudumuz için iyi olan yiyeceklerin çoğu dişlerimiz için de iyidir.

Diş bakımı denilince akla ilk olarak elma gelse de çiğneme sırasında dişlerin temizlenmesini destekleyen güçlü ve lifli bir dokuya sahip salatalık veya havuç gibi başka yiyecekler de vardır. Ek olarak, mineye zararlı asitleri yok etmek için bazik olan tükürük salgısını da desteklerler.

Peynir veya yoğurt gibi süt ve türevleri de tükürük salgılanmasına katkıda bulunabilecek laktik asit miktarını sağlar. Ek olarak, kalsiyum dişlerin durumunu iyileştirmeye yardımcı olur.

Bunlar haricinde zengin, çeşitli ve dengeli bir diyet uygulamak çok önemlidir. Proteinler, kalsiyum ve D vitamini, süt dişlerinin düzgün oluşumuna yardımcı olur. Havuç veya balkabağı gibi A vitamini bakımından zengin gıdalar, diş minesini güçlendirmeye yardımcı olur. Esas olarak lahana veya pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerde bulunan C ve K vitaminleri ise, sağlıklı diş etlerinin gelişmesine yardımcı olur.

Süt ürünleri, tavuk veya hindi gibi fazla yağ içermeyen yağsız etlerde bulunan B2 vitamini, ağızda yara oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Ayrıca çiğ meyve ve sebze yemek diş yüzeyinin temizlenmesine katkıda bulunur.