Dişleriniz için en iyi 3 meyve

Mükemmel bir gülümseme istiyorsanız, ağız hijyeninin yanında beslenmenize de çok dikkat etmeniz gerekir. Neyse ki dişlerinize gerçekten yardımcı olan daha iyi atıştırmalıklar var...

Sağlıklı bir gülümseme için iyi ağız hijyeni uygulamak oldukça önemli. Ancak, ağız hijyeninin yanında sağlıklı beslenme de büyük önem taşıyor.

Dişlerinize yapışmayan, ağız içinde bakteri üremesini engelleyen, iltihaplarla mücadele eden ve diş etine zarar vermeyen besinler yemek, diş sağlığı için en az ağız bakımı kadar önemli.

İşte dişleriniz için en iyi meyveler.

1. DİŞLERİNİZE YAPIŞMAYAN MEYVELER

Elma, armut ve üzüm inci beyazı dişler için en iyi meyve seçimleridir çünkü bu meyveler dişlerinize yapışmaz. Dişlere ve dişler arasındaki boşluklara takılan herhangi bir yiyecek, ağız bakterilerinin gelişmesine neden olarak, diş çürüğü ve diş rahatsızlıkları riskini artırabilir.

Dişlerinize yapışmayan meyveler adeta dişlerinizi fırçalarlar ve gün içinde var olan veya gelişen plağı temizlerler.

2. DOYURUCU MEYVELER

Elmalar ve armutlar lif içerdikleri için sağlığınız için inanılmaz iyidir. Bir orta boy elmada 5 gram lif, bir armutta 6 gram lif bulunur. Ve bu lif sizi tok tutmada mükemmeldir.

Doyurucu yiyecekler yediğinizde, gün boyunca atıştırmaya devam etme olasılığınız azalır. Bu, ağzınızın pH'ını daha düşük tutar, bu da çürük riskini azaltır.

Üzüm dişlerinize yapışmazken, lif bakımından zengin değildir. Bir su bardağı kadar üzümde sadece 1 gram lif bulunur. Vücudunuzu en iyi siz bilirsiniz ve hangi yiyeceklerin sizi tatmin ettiğini bilirsiniz, ancak elma ve armut tok tutma konusunda diğer meyvelerden daha iyi performans gösterebilir.

Dişler için en sağlıklı beslenme şekli, gün boyu atıştırma yapmaktansa, günde üç öğün yemek ve aralarda atıştırmalık olarak elma ve armut gibi meyveler tüketmektir.

DİŞ ETİ İLTİHABI İLE MÜCADELE EDEN MEYVELER

Yemeklerinize ve atıştırmalıklarınıza elma ve armut gibi daha fazla meyve eklemenin şaşırtıcı bir faydası, diş eti sağlığına yardımcı olabilmeleridir.

Meyvede şeker bulunur ancak bu şekerler doğaldır. Dolayısıyla, dengeli tüketilirse zarar vermez. Ocak 2018'de yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar 30 sağlıklı kişiyi 2 gruba ayırarak, bir gruba her gün meyve, diğer gruba kuru yemiş tükettirdi. Meyve grubundaki insanlar, kuru yemiş grubundakilere göre daha fazla fruktoz (meyvede bulunan bir şeker türü) yemelerine rağmen, diş etleri iki aylık çalışma süresi boyunca nispeten daha sağlıklı hale geldi.

Araştırmacılar tam olarak nedenini bilmiyorlar, ancak geçmiş araştırmalar meyve ve sebzeleri yemenin daha güçlü diş etleriyle ilişkili olduğunu ve bu nedenle bu gıdalardaki mikro besinlerle bir ilgisi olabileceğini gösteriyor.

Günde en az 3 orta boy meyve tüketiminin önerildiği göz önünde bulundurulursa; elma, armut ve üzüm gülümsemenizin gücünü artırabilir.