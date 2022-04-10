Dıştan aynı, içten apayrı! İşte kaşar ve tost peyniri arasındaki farklar

Son günlerde rafta yan yana görülen kaşar peyniri ve tost peynirinin birbirinden farklı olduğu kritik noktaları biliyor muydunuz...

Türkiye’de süt ve süt ürünlerine gelen zamların ardından vatandaşlar kaşar peyniri yerine uygun fiyatlı olan tost peynirlerini raflarda görmeye başladı.

Görüntüsüne aldanarak kaşar peyniri diye alınan peynir çeşidi, aslında tost peyniri adı altında satılıyor.

Kaşar peynir ve tost peyniri görsel açıdan çok benzediği için kaşar peyniri alıyorum diye tost peyniri alan birçok kişi bulunuyor.

Öte yandan doğal olarak iki çeşit de aynı rafta...

Hem fiyatı hem de çok fazla çeşit olması nedeniyle tüketicinin kafası karışırken, aslında söz konusu gıda olunca iki kere düşünmeniz ve etiketlerini okumanız gerçekten hayati önem taşıyor.

Peki tost peyniri ve kaşar peyniri arasındaki fark nedir? Gerçek kaşar peyniri nasıl anlaşılır? İşte bilmeniz gerekenler...

Kaşar peyniri tost peyniri karşılaştırması

Kaşar peyniri sütün mayalanması ve ardından haşlanarak kalıp haline getirildikten sonra elde edilen bir peynirdir. Tost peyniri ise bir çeşit eritme peyniridir.

Tost peynirini gerek renk, gerek tat gerekse koku noktasında kaşar peynirinden ayırmak bir hayli zordur. Ancak aralarındaki en büyük fark, şüphesiz ki besin değerleri.

Kaşar peyniri protein, kalsiyum açısından tost peynirine göre daha besleyicidir.

Tost peyniri ve kaşar peyniri arasında süt farkı var. Kaşar peyniri ham sütten üretiliyor ama tost peyniri eritme peynirden üretiliyor.

Yani kaşar peynirinde ham madde süt iken, eritme peynirinde ham madde daha önce üretilmiş peynirlerdir.

Bir diğer problem ise eritme peynirlerinde kusurlu olanların da kullanılma ihtimali.

NOT: Peynir alışverişi yaparken, etiket ve içindekiler kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.