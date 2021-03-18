Dişte çok fazla plak birikiminin 6 belirtisi

Genellikle açıklanamayan ağız kokusu, sarı dişler ve diş eti kanaması ile kendini gösteren fazla plak birikimi, birçok diş eti hastalığına neden olabiliyor. İşte fazla plak birikiminin 6 belirtisi.

Diş plağı kaçınılmazdır. Şekerli veya nişastalı yiyecekler, ağzınızdaki bakterilerle karışır ve dişlerinizde, plak olarak bilinen bir kaplama oluştururlar. Dişlerinizi düzenli fırçalarsanız, diş plağı sorun olmaz. Sık fırçalamadığınızda veya yanlış fırçaladığınızda plak birikebilir ve çürüklere, diş eti hastalıklarına ve diş çürümesine yol açabilir.

Plak birikimi tedavi edilmeden bırakılırsa, tartar olarak sertleşebilir ve bu da yalnızca bir diş hekimi tarafından çıkarılabilir. Bu nedenle, sarı dişler ve diş eti kanaması gibi diş plağı oluşumunun belirtilerini bilmek önemlidir. İşte çok fazla diş plağına sahip olabileceğinize dair daha fazla uyarı işareti ve plağı temizlemek için en iyi yöntemlerden bazıları.

DİŞTE ÇOK FAZLA PLAK BİRİKİMİNİN 6 BELİRTİSİ

Dişeti kanamasından ağız kokusuna kadar, çok fazla diş plağına sahip olabileceğinizi gösteren çok çeşitli uyarı işaretleri vardır.

Plak ve tartar zaman zaman karıştırılabilir. Plak zamanla tartara dönüşebilir ancak ikisi birbirinden farklıdır. Plak, dişlerinizde yumuşak bir tabaka gibi hissettirirken, tartar daha sert bir his verir. Plakları düzenli olarak fırçalayarak kendiniz çıkarabilirsiniz, ancak tartarı sadece diş hekimi temizlemelidir.

Diş plağını erken yakalamak, diş eti hastalığı, diş enfeksiyonları ve hatta diş kaybı gibi sorunları önleyebilir. İşte diş plağına sahip olabileceğinizi gösteren 6 işaret.

1. Dişlerinizi "bulanık" hissediyorsunuz

Temiz dişler pürüzsüz görünmelidir, ancak yüzeyde plak oluştuğunda, dilinizle dokunduğunuzda dişlerinizi 'bulanık' hissedebilirsiniz. Bu genellikle sabah henüz dişlerinizi fırçalamadığınızda olabilir, ancak bu duygu gün boyunca devam ederse, çok fazla plak biriktiğinin bir işareti olabilir.

2. Nefesiniz kötü kokuyor

Plak bakteri içerdiğinden, hoş olmayan bir koku üretebilir.

3. Dişleriniz sarı

Dişlerinizde plak oluştuğunda, tabaka dişlerinizin donuk beyaz veya sarımsı bir renkte görünmesine neden olabilir.

4. Dişeti problemleri

Dişetleriniz kırmızı, şişmiş veya diş fırçalama sırasında kanıyorsa dikkat etmelisiniz. Çok fazla plak, diş etlerinizi tahriş ederek şişmesine ve hassaslaşmasına neden olabilir. Aşırı plak diş etlerinde enfeksiyona neden olabilir ve bu da çenenin derinliklerinde donuk bir ağrı gibi hissedilebilir.

5. Tartar birikmeniz var

Plak temizlenmezse, zamanla tartar olarak sertleşebilir. Dişlerinizde, özellikle diş eti çizgisinde sarı veya kahverengi bir kabuk birikimi görürseniz tartarınız olduğunu söyleyebilirsiniz. Tartar diş etlerinizin altında biriktiğinde, dişlerinizi kaybetmenize neden olabilecek derin enfeksiyonlara neden olabilir.

6. Diş hassasiyeti

Plak, zamanla diş etlerinizin çekilmesine neden olarak ağzınızdaki sinir uçlarını açığa çıkarabilir ve dişlerinizi daha hassas hale getirebilir. Diş hassasiyeti, havaya, yiyeceğe veya suya karşı düzensiz veya aralıklı olarak keskin bir ağrı olarak deneyimlenir.

PLAK NASIL TEMİZLENEBİLİR?

İyi ağız hijyeni uygulamak, plağı önlemenin ve ondan kurtulmanın anahtarıdır. Plağı temizlemek için en iyi yöntemlerden bazılarının şunlardır:

- Yumuşak kıllı bir fırça veya elektrikli diş fırçası kullanarak dişlerinizi günde iki kez fırçalayın. Elektrikli olmayan bir diş fırçanız varsa, her dişi nazik bir dairesel hareketle fırçaladığınız Modifiye Bass Tekniğini kullanarak fırçalamalısınız. Bu teknik, plak çıkarmak için idealdir.

Modifiye bass fırçalama tekniği nasıl uygulanır?

1. Diş fırçanızı dişeti çizginizden 45 derecelik bir açıyla tutun.

2. Nazik, dairesel hareketlerle her seferinde bir veya iki dişi fırçalayın.

3. Her bir dişi fırçalamayı bitirdiğinizde, fırçayı dişeti çizgisinden aşağıya doğru kaydırarak çıkarın.

4. Dişlerinizin önü, arkası ve üstü dahil tüm taraflarını fırçaladığınızdan emin olun.

5. Dilinizi fırçalamak için aynı dairesel hareketi kullanın.

- Günde bir kez diş ipi kullanın. Dişlerinizi fırçalamadan önce diş ipi kullanırsanız plağı çıkarmak için en iyi sonucu alabilirsiniz. Çünkü bu daha sonra fırçalayabileceğiniz plağı gevşetebilir.

- Günde iki kez gargara kullanın. Gargaranızın plak önleyici yeteneklere sahip olduğundan emin olun. Bu bilgiyi genellikle gargaranızın etiketinde bulabilirsiniz.