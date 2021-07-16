Diyabet hastaları için Kurban Bayramı önerileri

Kurban Bayramı'nda sıkça yaşanan protein ve yağdan zengin beslenmenin diyabet hastaları açısından riskli olduğunu belirten Uzm. Dr. Cafer Kaya, önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Rutin beslenme programında yer alması gereken yağ, protein ve karbonhidrat oranlarında Kurban Bayramı döneminde büyük bir değişiklik olabiliyor.

Oranlardaki dengesizliğin diyabet hastaları tarafından kullanılan insülin tedavisini olumsuz etkileyeceğini ifade eden Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Cafer Kaya, insülinin etkisinde artış nedeniyle hastalarda hipoglisemik koma durumunun görülebileceğine dikkat çekti.

Kurbanda protein ve yağ tüketirken karbonhidrat da alıp beslenmenin dengelenmesi gerektiğini belirten Kaya, "Aksi bir durumda kalp ve damar hastalıklarıyla karşı karşıya kalırsınız, koroner arter hastalık riski 7 ila 10 kat artar" uyarısında bulundu.

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ YAPIN

Yeni tanı diyabet hastalığının bayramda ciddi düzeyde arttığını hatırlatan Kaya, bu nedenle şeker hastalığı belirtilerinin hissedildiği an vakit kaybetmeden endokrinoloji uzmanına başvurulması gerektiğini söyledi.

Diyabet hastalarının şeker oranlarını dengelemek adına alacakları önlemleri sıralayan Kaya, bol bol su tüketilmesini tavsiye etti. Bol miktarda su tüketildiğinde şeker oranlarınızda düşüş gerçekleştiğini söyleyen Kaya, "Su kan şekeri ayarlanması çok önemli bir kaynak. Aynı zamanda fazla gıda alımını kaçırdığınız zaman egzersizle de bu durumu dengelemelisiniz. Yemeklerden 15 dakika sonra başlamak üzere bir yarım saatlik tempolu bir yürüyüşü tavsiye ederiz. Bu şekildeki bir egzersizin pratikte 400-500’e kadar çıkan kan şekerlerini 200’ün altına kadar çekilebildiğini göreceksiniz” şeklinde konuştu.

"REKOR SEVİYELERDE YÜKSEKLİKLERİ GÖREBİLİYORUZ"

Acillerdeki hasta sayısında özellikle bayramın ilk 2 günü en az 3-4 kat artış görüldüğüne dikkat çeken Kaya, bu durumun kişide hayati risklere yol açabileceğini belirtti.

Bu artışın insülin direncine de yol açabileceği uyarısında bulunan Kaya, "Yüksek kaloriye bağlı kan şekeri yüksekliği görülür. Kandaki toksik maddelerin artışından dolayı insülin reseptörlerinde ciddi bir direnç gelir. İnsülin tedavisine cevap alınamaz, bu nedenle örneğin kan şekeri 1100’e kadar çıkan hastalarımızı bile gördük. Çok ciddi kan şekerlerinde yükselmeler oluyor ne yazık ki rekor seviyelerde kan şekeri yüksekliklerini görebiliyoruz. Bu çok üzücü bir durum olduğundan lütfen bayramınızı kabusa çevirmemek ve bayramı acillerde geçirmemek için yerken iki kere düşünün" ifadelerini kullandı.