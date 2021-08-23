Diyabet hastalarına beslenme önerileri

Diyetisyen Hande Güngör, diyabet hastaları için önemli olan glisemik indeksi etkileyen durumları göz önünde bulundurarak beslenme önerilerinde bulundu.

Tip 2 diyabet, insülin hormonunun pankreastan yetersiz salınmasıyla besin öğesi metabolizmalarında bozukluklara bağlı gelişen bir hastalıktır. Beslenmeyle doğrudan bağlantılı olarak kontrol altında tutulabilen şeker hastalarının yedikleri besinlerin glisemik indekslerinin düşüklüğüne dikkat etmeleri gerekir. Besinlerin çeşitliliğine ek olarak, öğün sıklığı da kan şekerinin dengede kalmasına ve ani düşüş ve çıkışların engellenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Yiyeceklerin glisemik indeksleri hakkında bilgiler veren Diyetisyen Hande Güngör, Tip 2 diyabet hastalarının dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

BESİNLERİN İÇERİĞİNE DİKKAT

Şeker hastalığında önemli olan glisemik kontrolün sağlanmasında diyet tedavisinin büyük önem taşıdığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Diyetisyeni Hande Güngör, “Glisemik kontrolü sağlamada karşımıza 'glisemik indeks ve glisemik yük' tanımlamaları çıkmaktadır. 'Glisemik İndeks (Gİ)' besinlerin kan şekerini yükseltme ölçüsünü gösterirken, 'Glisemik Yük(GY)' ise besinlerin içeriğinde bulundurduğu karbonhidrat, lif, su gibi besin öğelerinin miktarına göre kan şekerini yükseltme ölçüsüdür. Şeker hastalığında düşük glisemik indeksli diyet uygulanması, kan şekerini dengeleyerek, Tip 2 DM ve beraberinde gelişebilen birçok kronik hastalığı önler. Ayrıca glisemik indeksi düşük gıdalarla beslenildiğinde, glikoz daha yavaş ve düzenli olarak salınır. Bu sayede pankreas fazla insülin salgılamaz, tokluk hissi uzun sürer. Genellikle lif oranı yüksek, işlenmemiş gıdaların Gİ'i düşüktür. Barbunya, nohut, mercimek, fındık, elma ve çoğu meyve-sebze, bulgur, tam tahıllı ekmek ve früktoz düşük glisemik indekse sahip besinlerdendir. Patates, beyaz ekmek, pirinç, meyve suları, olgun muz, karpuz, mısır ve mısır gevreği ise yüksek glisemik indeksli besinlerdendir.” dedi.

İŞLENMEMİŞ GIDALAR TÜKETİN

Düşük Gİ’li besinlerin daha uzun süre tokluk hissi verdiği bilinse de durum her zaman böyle olmadığını ifade eden Güngör, “Çünkü besinlerin Gİ'i elde edildiği besin çeşidine, saklanma sürelerine, olgunluklarına, pişirilme derecelerine ve işlemden geçirilme yöntemlerine göre değişiklik gösterir. Besinlerin glisemik indeksini etkileyen durumları göz önünde bulundurarak birkaç öneri vermek gerekirse, besinlerin işlenmemiş, bütün hali, püre haline göre ya da meyvelerin ham olanlarının olgunlarına göre Gİ değerleri daha düşüktür. Örneğin, haşlanmış, soğuk ve bütün patatesin sıcak patates püresine göre, ham muzun olgun muza göre Gİ'i daha düşüktür. İçerisinde dirençli nişasta, kepek, pektin, selüloz gibi lif kaynakları bulunduran besinlerin Gİ değerleri daha düşüktür. Örneğin, elma, yulaf, tam buğday ve kuru baklagillerin Gİ'i, çok pişmiş-sıcak pirinç ve beyaz ekmeğe göre daha düşüktür. Früktoz, glikoza göre daha düşük Gİ değerine sahiptir. Bu sebeple meyve şekeri içeren gıdaların Gİ'i nişasta içeren gıdalara göre daha düşüktür. Örneğin, taze ya da kuru üzümün Gİ'i pirince göre daha düşüktür. Yağ ve proteinler nişastanın sindirimini yavaşlatırlar. Bu sebeple içerisinde yağ ve protein bulunan besinler ya da besinlerin yağ ve protein kaynaklarıyla birlikte tüketilmesi glisemik kontrolü artırır. Asit nişasta sindirimini azaltır. Bu sebeple ekşi mayayla mayalanmış, fermente edilmiş ya da turşulanmış besinlerin glisemik indeksi daha düşüktür. Örneğin, ekşi mayalı tam buğday ekmeğinin Gİ değeri, beyaz ekmeğe göre daha düşüktür. Uzun süreli pişirme nişasta molekülünün şişmesine sebep olarak sindirimi kolaylaştırır ve kan şekerinin daha hızlı artırıcı etki göstermesine sebep olur. Örneğin, az pişmiş (al dante) yumurtalı, tam buğdaylı ev makarnasının Gİ'i çok pişmiş beyaz unlu makarnaya göre daha düşüktür. Besinler glisemik yük açısından değerlendirildiğinde lif, yağ ve su içeriğinden zengin besinler glisemik dengeyi sağlamada daha avantajlıdır. Bu tür besinler posa ve lif arasında tutulan su sayesinde glisemik dengeyi sağlar. Portakal, greyfurt, elma, armut, karpuz, havuç, taze fasulye, kabuklu-çiğ kuruyemişler bu gibi besinlerdendir. Bu besinlerin suyunu sıkmadan, işlenmemiş haliyle iyice çiğneyerek tüketilmesi kan şekerinin daha yavaş artmasını sağlayabilir. Örneğin, portakal suyu yerine portakalın kendisinin tüketilmesi, kuru meyve yerine taze meyve tüketilmesi glisemik dengeyi sağlamayı kolaylaştıracaktır.” ifadelerini kullandı.