Diyabet magnezyum eksikliğine neden olabilir

Başta diyabet olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının ve stresli bir yaşamın magnezyum eksikliğine yol açtığını biliyor muydunuz?

Magnezyum, vücudumuzda çeşitli noktalara dağılan ve tüm sistemler için önem taşıyan bir mineraldir. Yüzde 50-60’ı kemiklerde bulunan magnezyum, yüzde 20 iskelet kasında, yüzde 19 diğer dokularda ve yüzde 1’in altında hücre dışı sıvılarda görülüyor. Organizmadaki durumuna göre bu mineralin emiliminin değişiklik gösteriyor.

Vücudumuza günlük aldığımız magnezyum miktarı azaldıkça emilimi artar, olması gereken seviyede alındığında ise emilimi yavaşlar. Vücutta magnezyum eksikliğinde, bulantı, kusma, baş ağrısı, kas zayıflığı gibi semptomlar görülebilir. İşte, magnezyum hakkında bilmedikleriniz…

MAGNEZYUM ALMANIN DOĞAL YOLLARI

Vücudumuzun strese karşı verdiği tepkiyle ilişkili bir hormon olan kortizolu beyinde dengeleyen en etkili mineral magnezyumdur. Ayrıca mutluluk hormonunun dengesi için de bu mineral önemlidir. Magnezyum düzeyiniz normalse depresyon ve kaygı bozukluğu riski de azalıyor. Bu mineral vücutta yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına, elektrolik dengesine katkıda bulunuyor. Diş sağlığının korunmasında, hücre bölünmesinde önemli görevleri var. Ayrıca hücreleri alüminyum, nikel, kadmiyum, cıva, kurşun gibi zararlı elementlerden koruyor.

Magnezyumdan zengin beslenmek için sofralardan eksik edilmemesi gereken besinler; ıspanak, pazı, roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler; fındık, fıstık, ceviz ve badem gibi kuruyemişler; bütün tohumlar ve öğütülmemiş tahıllar; kuru fasulye, nohut, börülce gibi baklagiller; soğan, kuşkonmaz, havuç, kereviz, pırasa, siyah turp gibi sebzeler ile hurma, muz gibi meyvelerdir. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeğinin pirinç yerine de bulgurun tercih edilmesiyle magnezyum alımının desteklenebilir.

MAGNEZYUMUN AZI DA ZARAR FAZLASI DA

Yanlış beslenmenin yanı sıra diyabet, uyuşturucu ve sigara kullanımı, böbrek ve karaciğer hastalıkları, Çölyak hastalığı, Crohn hastalığı, stres, idrar söktürücü ilaçlar, sık antibiyotik kullanımı, aşırı alkol tüketimi gibi nedenler de magnezyum eksikliğine yol açar.

Magnezyumun olması gerekenden yüksek bir düzeyde bulunmasının da başka sağlık sorunlarına neden olabilir. İshal, karın krampları, yüzde kızarma, idrar kesesinin anormal dolması, bağırsak hareketlerinin durması, aşırı halsizlik, solunum zorluğu ve bulantı da magnezyum fazlasına işaret eden bulgular. Bu nedenle magnezyum takviyesi kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalı.

Aşk hayatınızda iniş çıkışlar sürüyor. Sevgilinizle aranız şimdilik iyi, ama en ufak bir hatanızda tekrardan bozulacak gibi. Çalışma hayatında çok değişken bir kişiliğiniz var. Bugün davranışlarınızı kontrol etmeyi bilmelisiniz. Bazı kimselerle gereksiz tartışmalara girerek, sinirlerinizin yıpranmasına izin vermeyin. Yapacağınız gereksiz harcamalar ilerleyen günlerde sizi sıkıntıya sokabilir. Değişen hava şartları nedeniyle soğuk algınlığı, grip gibi rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz.