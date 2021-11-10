Diyabete umut olan Suh bitkisi nedir? Van'ın otlu peynirindeki şifa...

Van'ın otlu peyniri, 12 milyon diyabetliye umut oldu. Peynirin içinde bulunan 'Suh' bitkisi, şeker hastalığına çözüm vadediyor. Peki Suh bitkisi nedir, ne işe yarar ve nasıl tüketilir?

Diyabet (şeker hastalığı), dünya çapında 500 milyondan fazla insanı etkileyen bir hastalık. Ülkemizde ise 12 milyondan fazla kişinin kabusu...

Yüksek şeker oranı böbrek hasarına, görme kaybına ve hatta uzuvları yaşanmasını sebebiyet verir. Kandaki şeker yani insülin direnci kontrol altına tutulmadığında kalp rahatsızlıklarına, felce, yüksek tansiyona, diş etlerinin çürümesine ve sinir sisteminin hasara uğramasına neden olur. Bu sonuçlar, diyabet hastaları için oldukça tehlikelidir.

Yaşam boyunca kısıtlamaların bulunduğu şeker hastalığının tedavi süreci de oldukça yorucu olabiliyor. Özellikle pandemi ile birlikte alışkanlıklarımız değişirken, hareket kısıtlılığı ve beslenme şekillerimiz de sekteye uğruyor.

Ancak bilim insanları, şeker hastalığı konusundaki çalışmalarında yeni bir umut ışığı yakaladı.

Özellikle peynir yapımında kullanılan suh bitkisi ile yapılan araştırmalar sonucunda bitkinin şeker hastalarına adeta şifa verdiği ortaya çıkarıldı. Peki suh bitkisinin faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir? İşte detaylar...

VAN'IN OTLU PEYNİRİNDEKİ MUCİZE: SUH BİTKİSİ

Van kahvaltılarının vazgeçilmezi olan otlu peynirin içindeki bitki suhdur. Bu bitki aynı zamanda Van'da yetişir. Bitkinin yapraklarından gövde kısmına kadar olan her alan rahatlıkla kullanılabilir. Saf hale acımsı bir tadı olan bitki peynir ile harmanlandığında tatlanır.

Bilim insanlarının dikkatini çeken bu bitki ile yapılan çalışmalar sonucunda bitkinin kanda bulunan şeker düzeyini dengelediği tespit edilmiştir.

SUH BİTKİSİNİN 7 FAYDASI