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- Diyabete umut olan Suh bitkisi nedir? Van'ın otlu peynirindeki şifa...
Diyabete umut olan Suh bitkisi nedir? Van'ın otlu peynirindeki şifa...
- Haber Merkezi
- 10.11.2021 - 17:39
Diyabet (şeker hastalığı), dünya çapında 500 milyondan fazla insanı etkileyen bir hastalık. Ülkemizde ise 12 milyondan fazla kişinin kabusu...
Yüksek şeker oranı böbrek hasarına, görme kaybına ve hatta uzuvları yaşanmasını sebebiyet verir. Kandaki şeker yani insülin direnci kontrol altına tutulmadığında kalp rahatsızlıklarına, felce, yüksek tansiyona, diş etlerinin çürümesine ve sinir sisteminin hasara uğramasına neden olur. Bu sonuçlar, diyabet hastaları için oldukça tehlikelidir.
Yaşam boyunca kısıtlamaların bulunduğu şeker hastalığının tedavi süreci de oldukça yorucu olabiliyor. Özellikle pandemi ile birlikte alışkanlıklarımız değişirken, hareket kısıtlılığı ve beslenme şekillerimiz de sekteye uğruyor.
Ancak bilim insanları, şeker hastalığı konusundaki çalışmalarında yeni bir umut ışığı yakaladı.
Özellikle peynir yapımında kullanılan suh bitkisi ile yapılan araştırmalar sonucunda bitkinin şeker hastalarına adeta şifa verdiği ortaya çıkarıldı. Peki suh bitkisinin faydaları nelerdir ve nasıl tüketilir? İşte detaylar...
VAN'IN OTLU PEYNİRİNDEKİ MUCİZE: SUH BİTKİSİ
Van kahvaltılarının vazgeçilmezi olan otlu peynirin içindeki bitki suhdur. Bu bitki aynı zamanda Van'da yetişir. Bitkinin yapraklarından gövde kısmına kadar olan her alan rahatlıkla kullanılabilir. Saf hale acımsı bir tadı olan bitki peynir ile harmanlandığında tatlanır.
Bilim insanlarının dikkatini çeken bu bitki ile yapılan çalışmalar sonucunda bitkinin kanda bulunan şeker düzeyini dengelediği tespit edilmiştir.
SUH BİTKİSİNİN 7 FAYDASI
- Vücuttaki sıvı dengesini korur. Böbrek üstü bezlerinin çalışmasını destekler. Taş ve kum oluşumunun önüne geçer.
- Sık sık yaşanan idrar sorununu giderir. İdrarı düzene koyarak mesane de biriken iltihapları söker atar.
- Pankereas organındaki faydalı hücre sayısını artırır ve yeniler.
- Bağırsaklardaki florasını düzenleyerek rahat tuvalete çıkmayı destekler.
- Hücre yenileme özelliği olan bu bitki yaşlanma ve kırışıklığı azaltır.
- Midedeki asit oranını destekleyerek mide duvarının diğer besinlerden zarar görmesini önler.
- Karaciğerdeki fazla toksinlenmeyi azaltarak kendi kendini temizlemesini destekler.