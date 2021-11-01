Diyabetik ülserle başa çıkmanın 5 yolu

Diyabet hastalığının en bilindik yan etkilerinden biri olan ayak yaralarının oluşumunu önlemenize ve tedavi etmenize yardımcı yöntemleri sizler için sıraladık…

Diyabet, kan şekeri seviyeleri yüksek olduğunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Diyabet, vücudun yeterli miktarda insülin yapma yeteneğini bozar, glikozun kanda kalmasına ve hücrelere ulaşmamasına neden olur, dolayısıyla vücudumuzun optimal çalışması için enerji sağlayamaz ve sağlık komplikasyonlarına neden olur.

Ayakların altında gelişen diyabetik ülserler, diyabetin yaygın bir komplikasyonudur ve ilk başta korkunç görünebilir, ancak yaşam tarzı ve yiyecek seçimlerinin elden geçirilmesi, ayak bakımı ve belirtilerin başlangıcından erken yakalanması ile hafifletilebilecek yönetilebilir bir durumdur.

Diyabetik ülserler, ayak tabanında oluşan ve diyabet hastalarını etkileyen yara veya yaralardır. Diyabetik ayak ülserlerinin ilk birkaç belirtisi ayaklarda uyuşma ve şişlik, kan dolaşımında bozulma, ayakların altında kızarıklık ve kızarıklıklar ve yara çevresinde ağrıdır. Diyabet komplikasyona katkıda bulunan ana faktör olsa da, obezite, aşırı alkol tüketimi, sigara ve yüksek kolesterol gibi diğer etkenler diyabetik ülserleri daha da kötüleştirebilir. İşte, ayaklarınızdaki diyabetik ülserlerle baş etmenizi sağlayacak bazı yöntemler;

1. AYAĞA UYGUN AYAKKABI SEÇİLMELİ

Yara, dar veya gevşek ayakkabılara maruz kaldığında durum daha da kötüleşebileceğinden, uygun şekilde seçilmiş ayakkabılar giymek şarttır. Doğru tutuşu ve rahatlığı bulmanıza yardımcı olabilecek kalın bir çorap da düşünülebilir.

2. AYAKLAR SÜREKLİ TAKİP EDİLMELİ

Diyabet hastaları, ayak ülserlerinin erken belirtilerinin yakalanması ve tedavi edilebilmesi için doktorları tarafından düzenli olarak ayak kontrolleri yaptırmalıdır. Evde diyabetli kişiler uyanık olmak için her gün ayaklarını, ayak parmaklarını ve ayak tabanını kontrol edebilirler. Herhangi bir şişlik, kesik, ülser veya kızarıklık fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

3. AYAK BAKIMINA DİKKAT EDİN

Bir yaranın tamamen gelişmesini önlemek için ayaklara dikkat etmek önemlidir. Ayaklarınızı günde bir kez yıkayın ve kurulayarak nemlendirmeyi unutmayın. Sandalet gibi özellikle ayak parmakları arasında kan dolaşımını kısıtlayabilecek ayakkabılar giymeyin. Ayak tırnaklarını kısa tutmak da yardımcı olduğu için tavsiye edilir.

4. YARA ÜZERİNDEKİ BASKIYI AZALTIN

Diyabetik ülser teşhisi konulursa, yarayı temizlemek için düzenli olarak tuzlu su kullandığınızdan ve ülser üzerindeki baskıyı her zaman uzak tuttuğunuzdan emin olun. Ayrıca yara bölgesindeki basıncı ve tahrişi azaltmak için koltuk değneği, ayak desteği veya kompresyon sargısı kullanmanız gerekebilir.

5. DİYABETİ YÖNETİN

Yeşil sebzelerle dolu dengeli bir diyet yemeyi düşünün ve diyabeti yönetmek için düzenli olarak egzersiz yapın. Şekeri kontrol altında tutmak, bu hastalığın bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir komplikasyonun hafifletilmesine yardımcı olacaktır.