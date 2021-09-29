Diyabetin neden olduğu 7 hastalık

Özellikle dolaşıma verdiği zararlarla birçok farklı hastalığı tetikleyebilen şeker hastalığı, kontrol edilmediğinde ani ölümle sonuçlanabilen sorunlara neden olabiliyor.

Yüksek kan şekeri sonucunda insanlar, diyabetin ötesinde farklı birçok komplikasyon yaşayabiliyor. Özellikle tip 2 diyabet vakalarında, hasta genellikle teşhis edilmeden ve dolayısıyla tedavi edilmeden uzun süre yaşadığı için daha ileri veya daha ciddi komplikasyonlar yaşayabiliyor.

Şeker hastalığının organlar üzerindeki yansımaları kısa vadede ortaya çıkabilir, ancak genellikle yıllar içinde kendini gösterir.

Tip 2 diyabetin neden olduğu komplikasyonların türü temel olarak dolaşımdan kaynaklanır. Bu nedenle, kilo vermek ve dolaşım sistemini iyileştirmek için egzersiz yapmak hayati önem taşır. Buna ek olarak, sigaradan uzak durulması da hayati önem taşır, çünkü diğer birçok sorunun yanı sıra damarları daraltır. Diyabetin en klasik komplikasyonları retinopati, nefropati ve nöropatidir.

İşte diyabetin neden olduğu hastalıklar:

KALP HASTALIKLARI

Diyabetli kişilerin ölümlerinin yaklaşık yüzde 80'inin kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili olduğu tahmin edilmektedir.

Kan şekeri seviyeleri uzun süre yüksek kalırsa, kan damarları daralır. Bu nedenle, vücudun birçok bölgesinde kan akışı azalır. İlk önce küçük kan damarları tarafından beslenen bölgeler etkilenir, çünkü şekerler damar duvarlarına yapışır ve kan dolaşımını zorlaştırır.

Aynı şekilde, hiperglisemi veya yetersiz şeker kontrolü, ateroskleroza, yani kan akışını da engelleyen damar duvarlarında kolesterol, yağ ve diğer maddelerin birikmesine yol açabilir. Bu birikintiler damar içinde plaklar oluşturarak kalp krizine veya dokunun ölümüne neden olabilir.

DAMAR HASTALIKLARI

Diyabet, kalbi besleyen damarları etkiler ve uzun vadede anjina pektorise, kalp krizine, kalp yetmezliğine, aritmilere ve hatta ani ölüme neden olabilir. Beyin damarlarını etkilemesi durumunda diyabet, felce (beyne giden kan akışının azalması), bunamaya (ilerleyici hasara neden olan küçük olayların sonucu) veya geçici iskemik ataklara (kısa süreli felç) yol açabilir.

NÖROLOJİK HASAR

Uzun süreli hiperglisemi, sinirlere oksijen taşıyan kan damarlarına zarar vererek düzgün çalışmamalarına neden olabilir. Bu hasarlar, etkilenen sinirlerin sayısına bağlı olarak diyabetik nöropati veya diyabetik polinöropatiye dönüşebilir. Bu hastalarda duyarlılık, kalıcı karıncalanma veya ağrının yanı sıra uzuv zayıflığı ile görülebilir.

OBEZİTE VE FAZLA KİLO

Fazla kilolu olmanın ve obezitenin tip 2 diyabete yakalanma riskini artırdığı göz önüne alındığında, zaten bu hastalığı olan kişilerde kilo almak kandaki şeker seviyesini kontrol etmede daha büyük bir zorluk anlamına gelir. Obez hastalarda diyet, kandaki yüksek glikoz seviyeleri nedeniyle halihazırda meydana gelen birikimle birleşerek, atardamarlarda plak oluşumunu tetkiler.

Çok önemli iki faktör vardır. Biri diyabet eğitimidir, hastalara yiyeceklerde hangi karbonhidratların bulunduğunu, hangilerinin kısıtlandığını ve hangilerini tüketmeleri gerektiğini açıklar. Bir diğeri, aynı derecede temel olan, kilo vermek için egzersiz yapılmasıdır.

ENFEKSİYONLAR

Aynı şekilde diyabet, vaskülit, anjit veya arterite yani atardamarların iltihaplanmasına, sinir hassasiyetinin kaybolmasına ve ayaklardaki yaraların iyileşmesinin güçleşmesine neden olarak, ayak parmaklarının veya bir kısmının kesilmesiyle sonuçlanabilen bir duruma neden olabilir.

Diyabetin neden olduğu nörolojik hasar, hastanın damar tıkanıklığından etkilenen uzuvlarında ağrı hissetmemesine neden olabilir. Yani bir yaranın teşhisi, deriden ortaya çıkana kadar mümkün olmaz.

Vücudun enfeksiyonla savaşma yeteneği diyabetten etkilenebileceğinden, ayaklarda gelişen herhangi bir yara, ülser veya lezyon enfeksiyona karşı savunmasızdır. Ek olarak, nöropati ayrıca ciddi bir enfeksiyonun tanısını zorlaştırır, bu da kangrene ve ardından etkilenen bölgenin kesilmesine yol açabilir.

Bu nedenle hem tip 1 hem de tip 2 diyabetli kişilerde ayak bakımı çok önemlidir. Kapalı ve uygun tipte bir ayakkabı giyerek ayakları yaralanmalardan korumak, nasırları önlemek için cildi daima nemli tutmak son derece önem taşır. Ayak tırnaklarını doğru bir şekilde kesmek ve çıplak ayakla yürümemek de önemlidir.

GÖZ SORUNLARI

Diyabetik retinopati, diyabetin başka bir komplikasyonudur. Diyabet, retinayı besleyen kan damarlarını etkiler ve gözlerdeki kan damarlarındaki yaralanmalar körlüğe neden olabilir. Lazer cerrahisi gibi bazı tedaviler, retinadaki hasarı azaltarak kalıcı yaralanmayı önleyebilir. Bu nedenle, bu tür yaralanmalardan kaçınmak veya erken teşhis etmek için yıllık muayeneden geçmek çok önemlidir.

BÖBREK HASTALIKLARI

Şeker hastalığından etkilenen organlardan bir diğeri de böbreklerdir. Bir kronik böbrek hastalığı diyaliz veya transplantasyon gerektirebilir. En yaygın tespit şekli idrar tahlilidir. İdrarda, yüksek seviyelerde olduğunda bu rahatsızlığın erken bir belirtisi olan albümin konsantrasyonu ölçülür. Böbreklerde şeker hastalığının hasar verdiği şey temel olarak, daha az sıvı almalarıdır, bu da işlevlerini etkiler.

Bu nedenle, hem iyi beslenme hem de egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıklarının değiştirilmesi, diyabetin vücutta yaratabileceği riskleri ve etkilerini en aza indirmek için çok önemlidir.