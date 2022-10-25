Diyabetin ruh sağlığı üzerindeki etkisi nedir? Prof. Dr. Alper Çelik anlatıyor

Diyabetin bıraktığı hastalıkların yanı sıra bir de kişide mental açıdan etkiler bırakmaktadır.

Diyabet beyne ve ruha bırakmış olduğu etkileri düşünüldüğünde şekerin kontrolsüz bir biçimde düşmesi ve yükselmesi kişide beyin ve ruh açısından olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Diyabetin ruhsal etkileri hemen görülmeyebilir fakat bu olumsuz etkiler zaman içerisinde kişide ortaya çıkabilmektedir. Hastada depresyon, anksiyete bozuklukları, yeme bozuklukları, psikotik bozukluklar gibi birçok hastalık diyabet hastalarında zamanla görülebilmektedir.

Örneğin, hastanın kan şekerinin kontrolsüz şekilde yükselip düşmesi hastada konsantrasyon problemi yaşamasına neden olabilir. Bu süreçte kişide bilişsel işlevler yavaşladığı görülmektedir. Bu durumda kişinin hafızasının olumsuz şekilde etkilenmesine neden olmaktadır. Hasta diyabetin neden olmuş olduğu bu bilişsel gerileme yani hafıza probleminin önüne geçebilmek için sağlıklı beslenmesi gerektiğinin altını çizen Prof.Dr. Alper Çelik başlatmış olduğu organik tarım projesiyle sağlıklı beslenmenin birçok hastalığın tedavisinde önemli rolü olduğunu vurgulamaktadır.

Diyabet hastası olan bir bireyde yüksek düzeyde sinirli ve agresif hareketler görmek mümkündür. Diyabetin depresyona neden olması ise şekerin serotonin hormonunu üretmesindeki düzeyin azalmasından kaynaklanmaktadır. Depresyonun yanında anksiyete bozuklukları da yaşayabilen hastaların yüksek düzeyde şeker tüketiminden dolayı beyinde nöropatik olarak adlandırılan proteinin düşmesine neden olduğu görülmüştür. Bu proteinin azalmasıyla birlikte ortaya çıkan bazı problemler ise endişe, panik ve stres kişide üst seviyede görülmektedir.

Metabolik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Çelik’in uzman ekip kontrolünde hizmet vermiş olduğu Özel Etiler Hastanesi’nde hastalarının ameliyat öncesi ve sonrasında oluşabilecek korku ve kaygı düzeyleriyle baş etmelerine yardımcı olabilmek adına Uzman Psikolog ile tedavi süreçlerine devam ettirmektedir.