Diyabetin varlığını işaret eden 4 cilt problemi

Vücudun çeşitli kısımlarımda diyabetin izlerine rastlamak mümkün! Peki, şeker hastalığının cildiniz üzerinde ortaya çıkarabileceği en yaygın belirtileri keşfetmeye ne dersiniz?

Diyabet son zamanların en çok artan hastalıkların biri. Bunu kötü beslenme alışkanlıklarına ve hareketsiz yaşam tarzlarına bağlamak yerinde olur. Çoğu kişi için tipik bir gün, iş sonrasında televizyon karşısında işlenmiş gıda ürünleriyle birlikte tamamlanıyor. Keyifli görünse de, vücudunuz sizinle aynı şeyi düşünmüyor.

Diyabet sinsice ilerleyebilir ve yine de işaretleri görmezden gelebilirsiniz. Bu hastalık cildiniz de dahil olmak üzere vücudunuzun çeşitli kısımlarını etkiler. Ve cildiniz etkilendiğinde, kan şekeri seviyenizin çok yüksek olduğu anlamına gelir. Çoğu durumda, bu aynı zamanda teşhis edilmemiş diyabetiniz veya gizli diyabetiniz olduğu veya diyabet tedavinizin değiştirilmesi gerektiği anlamına da gelebilir. İşte, acilen doktora görünmeniz için cildinizde dikkat etmeniz gereken bazı belirtiler;

1. SERT VE KALINLAŞAN CİLT

El veya ayak parmaklarınızda veya her ikisinde kalınlaşmış deri fark ederseniz, diyabetle aranız bir bağ oluşmuş olabilir. Bu durumun dijital skleroz adı verilen tıbbi bir adı vardır ve ellerinizin arkasındaki sıkı, mumlu cilt ile karakterizedir.

Ayrıca, bu kalın ve şiş görünümlü cildin, önkollarınıza ve üst kollarınıza da yayılabildiğinizi gözlemleyebilirsiniz. İleri durumlarda, sırtınızın üst kısmında, omuzlarınızda ve boynunuzda da görülebilir ve hareketi kısıtlayabilir. Kabuğu portakal kabuğu dokusuna benzer.

2. KABARCIKLAR

Ciltteki kabarcıklar, göz ardı etmemeniz gereken başka bir cilt belirtisidir. Bu kabarcıklar herhangi birinin cildinde görünebilse de, onları ara sıra ve aniden fark ederseniz, bu bir endişe nedenidir. Şeker hastalarında kabarcıklar genellikle eller, ayaklar, bacaklar veya ön kollarda görülür ve daha çok yanık izlerine benzer. Tek fark, bu kabarcıkların ağrılı olmamasıdır. Sadece görüntüde sizi rahatsız edebilirler.

3. CİLT ENFEKSİYONLARI

Cilt enfeksiyonları, diyabet hastalarında sıkça gözlemlenen bir durumdur ve zaten diyabetli oldukları için bu durum onları daha da riskli bir duruma sokabilir. Ağrılı, şişmiş bir cildiniz, kaşıntılı döküntü veya bir grup kabarcık, kuru pullu cilt veya süzme peynire benzeyen beyaz akıntınız olabilir. Bu belirtileri hiç göz ardı etmemeye özen gösterin. Bazı durumlarda, ayak parmaklarınız arasında, bir veya daha fazla tırnağınızın çevresinde ve kafa derinizde de cilt enfeksiyonları olabilir.

4. AÇIK VE İYİLEŞMEYEN YARALAR

Diyabet zamanla dolaşım bozukluğuna ve sinir hasarına yol açabilir. Ayaklarınızda herhangi bir kesik veya yara oluşması halinde dolaşım yetersizliğinden dolayı temiz kanın sorunlu bölgeye ulaşması ve dolayısıyla iyileşmesi zor olacaktır. Bu açık yaralar ve yaralar diyabetik ülser olarak bilinir. Görünür değişiklikleri fark etmek için her gün ayaklarınıza bakmanız önemlidir.

Geçmeyen yaraları gözlemek şeker kontrolü için oldukça ciddi bir belirtidir ve hastalığın ilerlediği anlamına gelir. Hiç vakit kaybetmeden doktorunuza danışın.