Diyabetliler için en iyi 7 meyve

Diyabetli kişiler için meyve tercihleri özellikle önemlidir, çünkü içeriğinde bol miktarda karbonhidrat bulunur. İşte düşük karbonhidratlı ve diyabet dostu en iyi 7 meyve.

Kan şekerinizi sağlıklı bir aralıkta tutmanıza yardımcı olabilecek diyabet dostu bir diyet ararken, evinizdeki meyve sepetinden öteye bakmayın.

Meyvenin diyabetliler için güvenli olmadığını kavramı popüler bir diyabet efsaneden ibaret. Nitekim, Amerikan Diyabet Derneği'ne (ADA) göre, birçok meyve türü, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye ve tip 2 diyabet geliştirme riskinizi azaltmaya yardımcı olabilecek güçlü bir besin olan lifin yanı sıra size iyi gelen vitamin ve minerallerle doludur.

Lif, tokluk duygularını teşvik ederek ve istek ve aşırı yemeyi azaltarak sağlığınıza daha fazla fayda sağlayabilir. Sağlıklı kilo; insülin duyarlılığınızı artırabilir ve diyabet yönetiminize yardımcı olabilir.

Peki, diyabet için en iyi meyveleri nasıl seçeceksiniz? Bazı meyve türleri diyabet için kötü olabilirken, çilek, narenciye, kayısı gibi bütün meyveler ve evet, elma bile diyabet ve genel sağlığınız için iyi olabilir.

Ancak diyabet diyetinizdeki herhangi bir gıdada olduğu gibi, karbonhidratları sayma ve ne yediğinizi takip etme konusunda akıllı olmalısınız. Porsiyon boyutu anahtardır.

Meyveyi bütünüyle, doğal haliyle tüketin ve şuruplardan veya ilave şeker içeren işlenmiş meyvelerden kaçının; bunlar, kan şekerinizi yükseltir. Diyet kararları vermek için glisemik indeksi (GI) veya glisemik yükü (yiyeceklerin kan şekeri seviyenizi nasıl etkilediğini gösteren ölçüler) kullanıyorsanız, çoğu bütün meyve iyi bir seçimdir çünkü bu sıralamalarda düşük olma eğilimindedirler.

İşte diyabet dostu en iyi 7 meyve.

KAYISI

Kayısı, tatlı bir yaz meyvesidir ve diyabet diyeti planınıza harika bir katkı sağlar. Bir kayısı, sadece 17 kalori ve 4 gr karbonhidrat içerir. Dört taze kayısı, günlük A vitamini ihtiyacınızın 134 mikrogramını (mcg) karşılar ki bu, günlük almanız gereken miktarın yüzde 15'idir. Bu harika meyve aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır. Dört kayısı 3 gr lif içerir ve bu günlük almanız gereken miktarın yüzde 10'unu karşılar.

KİRAZ

Bir fincan kadar kirazda 52 kalori ve 12.5 gr karbonhidrat vardır ve özellikle iltihapla mücadelede iyidirler. Kirazlar ayrıca kalp hastalığı, kanser ve diğer hastalıklarla savaşmaya yardımcı olabilecek antioksidanlarla doludur. Kirazlar taze, konserve, dondurulmuş veya kurutulmuş olarak tüketilebilir. Ancak birçok konserve ve kuru meyve, kan şekerinizi artırabilecek ilave şeker içerdiğinden, etiketleri kontrol ettiğinizden emin olun.

PORTAKAL

Sadece bir orta boy portakal ile günlük ihtiyacınız olan C vitamininin yüzde 78'ini alabilirsiniz. Bir orta boy portakal 70 mg C vitamini içerir. Bu ferahlatıcı meyve, sadece15 g karbonhidrat ve 62 kalori içerir. Bir orta boy portakal ayrıca kan basıncını normalleştirmeye yardımcı olabilecek 40 mcg folat ve 237 mg potasyum içerir. Ve bu sulu ikramın tadını çıkarırken, greyfurt gibi diğer turunçgillerin de harika seçenekler olduğunu unutmayın.

KİVİ

Bir orta boy kivi, 215 mg potasyum (günlük almanız gereken miktarın yüzde 5'i), 64 mg C vitamini (günlük almanız gereken miktarın yüzde 71'i) ve 2 g lif (günlük almanız gereken miktarın yüzde 8'i) içerir. Bir kivi ayrıca yaklaşık 42 kalori ve 10 g karbonhidrat içerir, bu nedenle diyabet dostu diyetinize akıllıca bir katkıdır. Kivi yıl boyunca mevcuttur ve buzdolabında yedi güne kadar dayanır.

ŞEFTALİ

Güzel kokulu, sulu şeftaliler, harika tatları ile diyabet dostu diyetinize dahil edilebilir. Bir orta boy şeftali, 59 kalori ve 14 gr karbonhidrat içerir. Şeftali ayrıca, günlük almanız gereken miktarın yüzde 11'ini karşılayan 10 mg C vitamini ve yüzde 6'sını karşılayan 285 mg potasyum içerir. Diyabet dostu bir atıştırmalık istediğinizde, şeftali dilimlerini yoğurt, ezilmiş buz ve biraz tarçın veya zencefil ile püre haline getirerek hızlı bir smoothie hazırlayabilirsiniz.

ELMA

Orta büyüklükte bir elma sadece 95 kalori ve 25 gr karbonhidrat içerir. Elmalar ayrıca lif ile doludur. Orta boy bir elma günlük almanız gereken lif miktarının yüzde 16'sı olan yaklaşık 4 g lif içerir. Bir orta boy elma ayrıca 8.73 mg C vitamini içerir. Araştırmalara göre, elma akbuğu ekstra lif ve kalp koruyucu antioksidanlarla besleyicidir.

ARMUT

Armut harika bir lif kaynağıdır. Bir orta boy armut, yaklaşık 5.5 g lif içerir ve bu, günlük almanız gereken miktarın yüzde 20'sini karşılayabilir. Ayrıca, çoğu meyvenin aksine, toplandıktan sonra doku ve lezzet açısından iyileşirler. Olgun ve yemek için mükemmel armutlar, buzdolabında uzun bir süre muhafaza edilebilir.

Tavsiyeler dahil bu içerik yalnızca genel bilgiler sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini alamaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.