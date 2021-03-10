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    Diyarbakır'da artan vakalar, denetimleri artırdı

    İllere göre vaka sayılarında risksiz gruba giren Diyarbakır'da, vaka sayılarının artmasıyla birlikte kentteki birimler alarma geçti. Denetimler sıklaştırıldı.
    • DHA
    • 10.03.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 10:53
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    Diyarbakır'da artan vakalar, denetimleri artırdı

    Kontrollü normalleşme sürecine 100 binde 17 vaka oranıyla düşük riskli iller arasında giren Diyarbakır, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart tarihli haritada 19,85 vaka oranıyla orta riskli iller grubunun sınırına ulaştı.

    Önceki listede düşük riskli grupta yer alan il sayısı, 14'ten 10'a düşerken, vaka sayısı en fazla olan ilk 5 il ise Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon oldu.

    Kontrollü normalleşmeyle hafta sonu gündüz kısıtlamaları kaldırılan Diyarbakır'da, kafe ve restoranlar 07.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    RİSKLİ İLLER GRUBUNA GİREBİLİR

    İlk ve orta dereceli okullarda eğitimin başladığı ve 20 yaş altı ile 65 yaş üstü kişilerin kısıtlama engelinin kaldırıldığı Diyarbakır da tedbirlere uyulmazsa sonraki tabloda orta riskli iller grubuna girebilir.

    KENT GENELİNDE SIKI DENETİM

    Denetimlerin artırıldığı kentte, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde polis ve zabıta ekipleri, tedbirlerin elden bırakılmaması için uyarılarda bulunuyor. Halk da eskiye dönülmemesi ve kısıtlamaların tekrar başlamaması için tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini söylüyor.

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