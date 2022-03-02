Tesadüfen doğuştan kalp kası kalınlaşma rahatsızlığı olduğunu öğrenen Basri Gülhan, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde anjiyografi yöntemle kalp kasının inceltilmesiyle sağlığına kavuştu

Konya'da yaşayan Basri Gülhan (42), gittiği hastanede yapılan tetkiklerle doğuştan kalp kası kalınlaşması rahatsızlığı bulunduğunu öğrendi.

Teşhisin ardından, kardiyoloğun önerisiyle ilaçlarla tedavisine devam eden Gülhan, bir süre sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde görevli Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek'e ulaştı.

Prof. Dr. Şimşek'in anjiyografik yöntemle müdahale ettiği Gülhan, açık ameliyata gerek kalmadan sağlığına kavuştu.

Diyarbakır’da, kalp kasının inceltilmesiyle sağlığına kavuştu VİDEO



“YEMEK BİLE YİYEMİYORDUM”

Hastalığını tesadüfen öğrendiğini belirten Gülhan, şu açıklamalarda bulundu:

“Yemek bile yiyemiyordum. Bu şekildeydim, Konya'da hastaneye gittim. Teşhisi koydular, ben de doktor arama çabasına girdim. Dicle Üniversitesi'ndeki hocayı gördük. Geldik buraya sonra işlemler bitti, şimdi çok iyiyim. Daha da iyi olacağımı tahmin ediyorum. Yürüyemiyordum. Şu an sağlıklı bir şekilde acı hissetmeden yürümeye başladım. Uzun bir süredir hasretle beklediğim ana kavuştum.”





“KALINLAŞAN KALP KASI, KALBİN ÖNÜNDE ENGEL OLUŞTURUYOR”

Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek, hastanın kalp kası ileri derecede kalınlaştığı için kalbin kanı vücuda pompalamasına engel oluşturduğunu belirterek, "Kalp kapağında darlık varmış gibi kalınlaşan kalp kası, kalbin önünde engel oluşturuyor. Eskiden cerrahi tedaviyle göğüs yarılarak kalbin içindeki kalınlaşmış kalp tabakası ameliyatla alınırdı. Son zamanlarda anjiyografik yöntemle o bölgeye girerek kalbin çıkış yolunu besleyen damarı tespit edip darlığını da ortadan kaldırıyoruz. Daha önce de Sivas, Malatya, Gaziantep, Ankara ve İstanbul'dan gelen hastalarımız oldu. Bu hastalık için ciddi bir seri yakaladık." diye konuştu.

“BATI İLLERİNDEN HASTA GELDİKÇE SEVİNİYORUM”

Batı illerinde yaşayanların da tedavide, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni tercih ettiğini söyleyen Prof. Dr. Şimşek, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın bölge ve şehir farkı gözetmeksizin, kaliteli sağlık hizmeti alabilecekleri bir merkeze ve şehre başvurmaları bizim ve ülkemiz için gelişmişlik farkının olması önemli. Böyle Batı illerinden hastalar geldikçe kendim ve tıp fakültem adına sevinç duyuyorum. Hastamıza dün başarılı bir müdahalede bulunduk. Tespit ve tedavi yöntemini aynı seansta uyguladık. Uzaktan geldiği için ikinci defa gelmesinler diye hem o bölgeyi besleyen damarı tespit etme hem de tedavi aşamasını birlikte uyguladık. Kan değerlerini bekliyoruz, normale düşmüş olacak o değerlerde hastamızı taburcu etmeyi düşünüyoruz. Hastamız sağlıklı ve mutlu."