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- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı
- DHA
- 13.01.2021 - 10:53
- Güncelleme : 13.01.2021 - 11:06
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi saat 21.00'den sonra hafta sonu da tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, olumlu sonuçlar ortaya çıkarıyor.
Diyarbakır'da da olumlu sonuç veren uygulamayla kent genelinde vaka oranı yüzde 70 gerilerken, yoğun bakım servislerinde doluluk oranı da yüzde 29'a düştü.
YENİ VAKA SAYISI SIFIRLANDI
Kentin merkez ilçesi ve 106 bin nüfuslu Sur'da, günlük pozitif vaka sayısı sıfırlandı.
VATANDAŞA TEŞEKKÜR
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir aradan sonra Covid-19 günlük pozitif vaka sayısında Sur ilçesi için sıfır rakamına ulaştık. Çok şükür. Emeği geçen filyasyon ekiplerine, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına, jandarma, emniyet, zabıta, muhtar, imam ve öğretmenlerimiz ile vatandaşlarımıza teşekkürler." dedi.