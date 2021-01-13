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    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı

    106 bin nüfusa sahip olan Sur ilçesinde, uzun bir aradan sonra ilk defa pozitif vaka sayısı çıkmadı.
    • DHA
    • 13.01.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 11:06
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    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı

    İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi saat 21.00'den sonra hafta sonu da tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, olumlu sonuçlar ortaya çıkarıyor.

    Diyarbakır'da da olumlu sonuç veren uygulamayla kent genelinde vaka oranı yüzde 70 gerilerken, yoğun bakım servislerinde doluluk oranı da yüzde 29'a düştü.

    YENİ VAKA SAYISI SIFIRLANDI

    Kentin merkez ilçesi ve 106 bin nüfuslu Sur'da, günlük pozitif vaka sayısı sıfırlandı.

    VATANDAŞA TEŞEKKÜR

    Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir aradan sonra Covid-19 günlük pozitif vaka sayısında Sur ilçesi için sıfır rakamına ulaştık. Çok şükür. Emeği geçen filyasyon ekiplerine, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına, jandarma, emniyet, zabıta, muhtar, imam ve öğretmenlerimiz ile vatandaşlarımıza teşekkürler." dedi.

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    Diyarbakır ın Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı #6

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