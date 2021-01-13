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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde pozitif vaka sıfırlandı

106 bin nüfusa sahip olan Sur ilçesinde, uzun bir aradan sonra ilk defa pozitif vaka sayısı çıkmadı.