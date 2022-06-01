Dengeli beslendiğiniz halde kilo veremiyor musunuz? Yeme alışkanlıklarınız kilo vermenizi engelliyor olabilir. Kilo vermeyi engelleyen en yaygın hataları bir araya getirdik.

Fiziksel aktivite, çevre ve hatta genetik kilo konusunda oldukça büyük faktörlerdir. Ancak yeme alışkanlıkları en büyük faktördür. Kilo vermek isteyen çoğu insan her türlü diyeti dener, ancak çoğu zaman kötü beslenme alışkanlıklarından vazgeçemez.

Başarılı bir şekilde kilo vermek için yeme alışkanlıklarınızı ve seçimlerinizi analiz etmeniz gerekir. Uzun zamandır yapıldığı için hiç düşünülmeden doğal olarak tekrarlanan şeyler vardır. Örneğin ne pahasına olursa olsun tabağın tamamını bitirmek, yemek yerken televizyon izlemek gibi alışkanlıklar, oldukça zararlı olabilir.

Ayrıca çok hızlı yemek yemek, yeterince su içmemek veya iyi uyumamak gibi genellikle hızlı yaşam tarzlarıyla bağlantılı alışkanlıklar da vardır ve bu da kilo alımına neden olabilir.

İyi seçimler yapın

Kilo vermenin önünde duran diğer bir şey de kötü yemek seçimleridir. Hayır, az yağlı ürünler kilo vermenizi sağlamaz, hayır, kuruyemişler sınırsız atıştırılacak süper yiyecekler değildir, hayır, tüm karbonhidratlar sizi şişmanlatmaz...

Doğru seçimler yapmak, diyette en önemli unsurlardan biridir. Yeterli ve dengeli beslenmek kilo vermenizi sağlarken aynı zamanda kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununu da önler.

Diyeti bozan 10 kötü yeme alışkanlığı

En yaygın kötü beslenme alışkanlıklarımızdan nasıl kurtulabilirsiniz? İşte benimsemeniz gereken bazı ipuçları.

Öğün atlamak

Muhtemelen öğün atlamak için iyi bir bahaneniz vardır. Sınav dönemleri, ağır iş yükü veya tekrarlanan geziler... Günümüzde yemek yemeye çok az zaman ayırmak oldukça yaygın.

Öğün atlamalarına karşı her yerde minimum sürede tüketilebilecek doğru besinleri seçin. Meyveler bu konuda mükemmeldir. 5 dakikalık bir öğle yemeği molası için bir sandviç ve bir meyve suyunu paketleyebilirsiniz. Bir bisküviden çok daha iyidir.

Makul bir kiloya sahip olmanın ve kilo vermenin dengeli bir diyet ve doğru miktarda gıda alımıyla olabileceğini unutmayın. Aç kalmak çözüm değildir. Gerçekten bir zayıflama programını takip etmek istiyorsanız temel kurallara mutlaka uyun. Kendinizi sebzelerden ve lif açısından zengin meyvelerden mahrum etmeyin. Balık (örneğin haftada iki kez) ve ayrıca yağsız etler tercih edin. Ve en önemlisi öğün atlamayın.

Çok hızlı yemek

Yiyecekleri çok çiğnemeden yutmak mide sorunlarına, şişkinliğe ve sindirim sürecinin bozulmasına neden olabilir. Yiyecekler çok hızlı tüketildiğinde, beynin midenin dolu olduğuna dair bir sinyal almak için zamanı olmaz ve bu durum gereğinden fazla yemeye neden olur. Zaman ayırmanız, yeme sürecine odaklanmanız ve iyice çiğnemeniz önemlidir. Yeterli çiğneme, fazla yememenize ve tokluk hissini daha uzun süre korumanıza izin verir.

Akşamları aşırı yeme

Geceleri metabolik süreçler yavaşlar. Yatmadan önce çok fazla yerseniz, vücudun besinleri emmesi zor olur ve bu da yağ oluşumuna yol açar. Ayrıca, yiyecekleri sindirme süreci uykuyu engeller, ertesi sabah kendinizi dinlenmiş hissetmezsiniz. Yatmadan önce yemek yemeyi reddetmek daha iyidir.

Yemekten sonra sigara içmek

Sigara her zaman sağlığa zararlıdır, ancak özellikle yemeklerden sonra vücuda çok daha fazla zarar verir. Araştırmalar, yemekten sonra içilen bir sigaranın birkaç sigaraya eşdeğer olduğunu ve bu da çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırdığını göstermiştir.

Yetersiz su alımı

Su ihtiyacı, oksijen ihtiyacından sonra ikinci sıradadır. Ancak çoğu kişi sıvı alımına yeterince dikkat etmez ve genellikler günlerini orta derecede sıvı alımıyla geçirir. Bu da yorgunluğa, aç hissetmeye yol açar ve bir bardak su içmek yerine yemeğe yöneliriz. Yeterince su içtiğinizden emin olun. Bu iştahınızı kontrol etmenize ve kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Aşırı kahve tüketimi

Günde beş fincan veya daha fazla kahve içen kişilerin kalp hastalığına yakalanma riski, hiç kahve içmeyenlere göre daha fazladır. O yüzden kendinizi kafeine çok fazla kaptırmayın.

Hafta sonları aşırı yemek yemek

Hafta boyunca sağlıklı beslenme kurallarına uymayı başarıyor, ancak izin gününüzde fazla kalori mi tüketiyorsunuz? Bu, vücut dengesini bozar. Sağlığınızı ve vücudunuzu korumak istiyorsanız, hafta sonu da kendinizi kontrol edin.

Kötü bir ruh halini yemekle bastırmak

Birçok insan ruh hallerini iyileştirmek için daha fazla yemeye yönelir. Bu, yiyecek ihtiyacının açlık tarafından değil, duygusal durum tarafından belirlendiği dürtüsel yemedir. Gıda seçimleri genellikle sağlıksızdır. Her zaman gıda seçimine dikkat edin.

Şeker tutkusu

Orta dozlarda karbonhidrat tüketimi sağlıklı ve hatta gereklidir. Ancak basit şeker tüketimi zararlıdır. Fazla şeker tüketimi obeziteye, diş öürüklerine, tip 2 diyabete ve vücut içi iltihaba neden olur. Fazla şeker birçok hastalığın ilerlemesine yol açar ve felç, kalp krizi ve doku ölümü gibi ciddi komplikasyon riskini artırır.

Yemeğe odaklanmamak

Sağlıklı bir yemek tercih edebilirsiniz ancak başka bir şey düşünürken, telefonunuza bakarken veya TV izlerken yerseniz bu seçiminiz oldukça sağlıksız bir sürece dönüşebilir. Dikkat önemlidir, masaya oturduğunuzda televizyonu kapatmanız, telefonu, bilgisayarı bırakmanız ve yemeğe odaklanmanız gerekir. Yemeği düşünmeniz, koklamanız, yiyecekleri iyice ve acele etmeden çiğnemeniz gerekir. Yemeğin vereceği faydalar bu şekilde önemli ölçüde artacaktır.