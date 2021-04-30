Diyetinize ekleyebileceğiniz yüksek proteinli 10 sebze

Her diyet için çok büyük bir öneme sahip olan protein, genellikle akla hayvansal ürünleri getiriyor ancak birçok sebzeden de yeterli proteini alabilmek mümkün.

Protein denilince akla genellikle hayvansal ürünler gelir, ancak bu, sebzelerin protein açısından zengin olmadığı anlamına gelmez. Protein, her diyet için önemlidir. Sporcular ve kilo vermeye çalışanlar protein alımına özellikle dikkat etmelidir. Kas kütlesini oluşturmak ve korumak, öğünler arasında kendinizi tok hissetmek ve vücudunuzdaki her hücrenin düzgün çalışmasını sağlamak için protein gereklidir.

Yüksek proteinli sebzenin kesin bir tanımı yoktur, ancak belirli çeşitler kalabalıktan sıyrılıyor. Uzmanlara göre, yetişkinler, öğün başına yaklaşık 15 ila 20 gram olmak üzere, günde 2.000 kalorilik bir diyette en az 50 gram protein tüketmelidir. Bazı araştırmalar, açlık yönetimi için özellikle kahvaltı olmak üzere öğün başına 30 grama çıkmayı bile önermektedir. Sebzeler kesinlikle protein alımınızı gelişmek için ihtiyacınız olan tüm proteini sağlayabilir.

İşte yemeniz gereken yüksek proteinli 10 sebze.

BEZELYE

1 su bardağı, pişmiş: 8,6 g protein

Bezelye, proteinle dolu çok yönlü bir sebzedir. Aynı zamanda, porsiyon başına günlük önerinin yüzde 35'ini sağlayabilecek lif içerir. Ve tüm bunları yaparken sadece 125 gram kalori içerir. Sağlık yararları ve protein artışı için tariflerinize bu küçük yeşil sebzeleri eklemeyi deneyin.

ISPANAK

1 su bardağı, pişmiş: 5,2 g protein

Bu listedeki en yüksek proteinli ikinci sebze olmasının yanı sıra, ıspanağın birçok farklı sağlık yararı vardır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleyen, göz sağlığını koruyan, sağlıklı kan akışını destekleyen ve daha fazlasını sağlayan A vitamini, K vitamini ve C vitamini gibi besinlerle doludur.

BROKOLİ

1 su bardağı, pişmiş: 5 g protein

Brokoli sadece harika bir lif kaynağı değil, aynı zamanda günlük protein hedefinize ulaşmanın harika bir yoludur. Kanseri önleyici özellikleriyle ünlüdür. Brokoliler her zaman hemen hemen her şeyle pişirebilir.

ENGİNAR

1 su bardağı, pişmiş: 4,8 g protein

Bu listedeki diğer birçok sebze gibi enginar da protein, lif ve diğer birçok besin maddesi ile doludur. Konserve veya taze olarak tüketilebilirler. Enginar, tabağınızda bir yeri hak eden lezzetli ve sağlıklı bir sebzedir.

MISIR

1 su bardağı, pişmiş: 4,7 g protein

Bazılarının düşündüğünün aksine mısır, etkileyici besin değeriyle sağlıklı bir besindir. Bezelyeye benzer şekilde, özellikle protein ile eşleştirildiğinde tok tutmaya yardımcı olan iyi bir lif kaynağıdır. Porsiyon başına günlük önerilen miktarın yüzde 12'sini içerir.

BRÜKSEL LAHANASI

1 su bardağı, pişmiş: 4 g protein

Bu küçük yeşil sebzeler, özellikle nasıl pişirileceğini biliyorsanız, son derece sağlıklıdır. Brüksel lahanası, kendinizi tok ve beslenmiş hissetmenizi sağlamak için lif ve proteini çeşitli vitamin ve besinlerle birleştirir. Zihinsel olarak zinde tutmaktan kanserle savaşmaya ve kan basıncını düşürmeye kadar çeşitli sağlık yararları vardır. Brüksel lahanası, proteine ​​ek olarak yüksek miktarda potasyum ve K vitamini içerir.

KUŞKONMAZ

1 su bardağı, pişmiş: 4,3 g protein

Kuşkonmaz, etkileyici miktarda birkaç besin içeren, yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı bir sebzedir. Hücre büyümesi, görme ve sağlıklı cilt için önemli olan harika bir folat ve A vitamini kaynağıdır.

MANTAR

1 su bardağı, pişmiş: 4 g protein

Evet mantarlar teknik olarak sebze sayılmazlar ancak birçok sebze gibi pişirildiği ve kullanıldığı için pratikte sebze olarak ele alınabilir. Mantarın etli tadı onu diğer sebzelerden ayırır. Sadece tadı harika değildir, aynı zamanda protein bakımından birkaç sebzeden daha zengindir. Mantar, protein ile birlikte B vitaminleri ve UV ışığı altında yetiştirilen mantarlar için pek çok insanın yeterince alamadığı bir besin olan D vitamini ile doludur.

LAHANA

1 su bardağı, pişmiş: 3,5 g protein

Lahana, süper sağlıklı bir gıdadır. Diyabet ve kanser gibi kronik hastalıkları ortadan kaldırmaya yardımcı olan antioksidanlar, vitaminler ve besinlerle doludur. Bu besleyici yüksek proteinli sebze, birçok tarife eklenebilir.

PATATES

1 su bardağı, pişmiş: 3 g protein

Patates içerdiği karbonhidrat miktarıyla kötü bir üne sahip olabilir, ancak aslında birkaç besin için iyi bir kaynaktır. Bir orta boy patates, günlük potasyum ihtiyacınızın yüzde 20'sini ve C vitamini ihtiyacınızın yüzde 25'ini karşılar. Patates, biraz protein içeren, tok tuan nişastalı bir sebze seçeneğidir.