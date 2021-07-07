Diyetinize greyfurt eklemek için 5 neden

Yüzde 90'ı sudan oluşan greyfurtun, zayıflamaya yardımcı olmaktan kalp sağlığını iyileştirmeye kadar birçok farklı yararı bulunuyor.

Greyfurt, kısmen portakal, limon veya mandalina gibi diğer meyvelerin baskınlığı nedeniyle ülkemizde en az popüler olan narenciye meyvelerinden biridir. Bu gıda grubu, örneğin demir emilimi, bağışıklık sisteminin korunması, kan damarlarının ve dokuların korunması gibi vücudun birçok işlevine katılan bir besin olan yüksek C vitamini içeriği nedeniyle oldukça değerlidir.

Bunlar, narenciye olarak greyfurtun da sahip olduğu bir dizi özelliktir. Ancak, greyfurtu diyetimize daha düzenli olarak dahil etmek için tek fayda bunlar değildir.

Greyfurt yaklaşık 40 kalorilik bir meyvedir, potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengindir, antioksidan karotenoidler ve B2, B1 ve A vitaminlerinin yanı sıra bileşiminde folik asit içerir. Sahip olduğu su oranı bileşiminin yüzde 90'ıdır.

Bu besin içerikleri ile ne gibi faydalardan yararlanabiliriz? Yoksa greyfurt diyetimizin yeni yıldız meyvesi mi olmalı?

İşte greyfurtun 5 önemli faydası:

KALP DOSTUDUR

Greyfurtun içerdiği flavonoidler, insan vücudunun en önemli organlarından biri olan kalp üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Greyfurt tüketimi dolaşımı iyileştirebilir ve kalp kasını geliştirebilir, böylece kalp işleyişini iyileştirir. Ek olarak, kolesterol ve trigliseritlerin seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Bu değerler, kalbi ve dolaşım sisteminin sağlığını doğrudan etkiler.

Greyfurt, güçlü bir besin kombinasyonu sunar. Lif, potasyum, likopen, C vitamini ve kolin içerirler. Tüm bunlar ateroskleroz ile savaşarak kardiyovasküler sağlığımızın dengesini destekler. Araştırmalara göre, diyetlerinde günlük yarım taze kırmızı greyfurt içeren yüksek kolesterolü olan hastalar, kandaki lipid seviyesini düşürmenin yanı sıra kötü kolesterolü veya LDL'yi de düşürmeyi başardılar. Greyfurt potasyum kaynağıdır. Bu sayede iskemik hastalıkların önlenmesinde rol oynayabilir.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Greyfurt, yüksek su içeriği ve düşük kalorisiyle kilo vermek için harika bir yardımcıdır. İşlevlerinin mucizevi olmayacağı doğrudur, ancak dengeli bir diyet ve günlük egzersiz rutini için ek bir tamamlayıcı görevi görebilirler. Bu etkiler, birçok çalışma ile kanıtlanmıştır. Çalışmalarda, greyfurt tüketenlerin, sağlıklı bir diyetle birlikte daha fazla kilo verdiği görülmüştür.

Greyfurtun ayrıca idrar söktürücü özelliklerini de unutamayız. Ayrıca potasyum içeriği sayesinde vücudun ihtiyaç duymadığı tüm toksinleri atarken enerji elde ederiz.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Greyfurt, karotenoidler grubuna ait ve antioksidan özelliklere sahip pigmentler olan önemli miktarda beta-karoten içerir. Bunlar sadece yaşlanmayı geciktirmek ve oksidatif stresi önlemekle kalmaz, aynı zamanda gözlerinizi yaşa bağlı katarakt ve makula dejenerasyonu gibi hastalıklardan korur.

EKLEM SAĞLIĞINA YARDIMCI OLUR

Greyfurtun bileşimine bulunan salisilik asit, vücudumuza daha fazla fayda sağlayabilecek besinlerden bir diğeridir. Faydalarının arasında artritin ana nedeni olan eklemlerde ve kıkırdakta biriken inorganik kalsiyumun parçalaması ve eklemlerde ağrı, sertlik, şişlik ve kızarıklığın azalması bulunur. Greyfurt tüketimi artrit varlığını azaltabilir ve uzak tutabilir. Ek olarak, salisilik asit, bir antiinflamatuardır (iltihap önleyici) ve genel sağlık için çok önemlidir. Salsilik asit ayrıca cildin yağının düzenleyicisi olarak işlev görür.

KABIZLIĞI UZAK TUTAR

Kilo vermedeki rolünü tamamlayan greyfurt, içerdiği lif ve su sayesinde kabızlığı da önleyebilir. Genellikle meyve suyu olarak tüketilen bu doğal ilaç, aynı zamanda sindirimin iyileştirilmesi için harikadır. Greyfurtun içeriğindeki lif, dışkı hacmini artırmak ve atılmasını kolaylaştırmak, dolaşımdaki kolesterol seviyelerini azaltmak ve bağırsaktaki faydalı bakteri sayısını artırmak gibi vücuttaki birçok işlevi yerine getirir.

GREYFURTUN OLASI YAN ETKİLERİ

Greyfurt herkesin tüketemeyeceği bir meyvedir. Çünkü bazı durumlarda riskler vardır.

İlaç kullanan kişiler dikkatli olmalı ve doktorlarına greyfurt tüketmeye devam edip etmeyeceklerini sormalıdır. Bunun nedeni, bu narenciye meyvesinin enzimlere bağlanma kabiliyetine sahip olmasıdır. Bu, ilacın normal seyrini izlememesine ve kanda ilaç düzeylerinin artmasına neden olabilir; bu kombinasyon çok tehlikeli olabilir.

Greyfurt ile birlikte tüketildiğinde kontrendike olabilecek ilaçlardan bazıları şunlardır: statinler, kalsiyum kanal blokerleri ve bazı psikiyatrik ilaçlar.

Böbrek hastalıkları olan kişiler de yüksek potasyum içeren greyfurt tüketiminden kaçınmalıdır. Bunun nedeni, böbrek hasarının aşırı potasyumun kandan uzaklaştırılmasını engelleyebilmesidir. Bazı durumlarda, potasyum birikimi bir kişinin hayatını tehlikeye atabilir.

Gastroözofageal reflü hastalığı olan kişiler de greyfurt tüketiminden kaçınmalıdır. Greyfurt çok asidik bir meyve olduğu için tüketildiğinde asitlikte kötüleşme oluşabilir. Ancak reaksiyonlar bireyseldir ve değişebilir.

Ggreyfurt C vitamini, lif ve antioksidanlar açısından zengindir, bu yüzden kişinin tüketimine izin vermeyen özel bir durumu yoksa greyfurt tüketmelidir.

Rengine göre çok beyaz, pembe ve kırmızı greyfurtlar vardır ve hepsinin insan sağlığı için faydaları büyüktür. Bu nedenle damak zevkinize en uygun olanı seçebilirsiniz.