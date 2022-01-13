Diyetinize tarçın eklemeniz için 10 önemli neden

İyileştirici özellikleri üzerine çok sayıda çalışma yapılan tarçının antibakteriyel, antioksidan, antikanser ve diğer güçlü özelliklere sahip olduğu doğrulanmıştır. İşte tarçının 10 önemli faydası.

Tarçın uzun zamandır dünyanın en sağlıklı baharatlarından biri olarak kabul ediliyor. Tarçın, adeta mucizevi özelliklere sahiptir ve çeşitli rahatsızlıkları hafifletebilir. Kanserin yayılmasını yavaşlatır, kalp hastalığına karşı korur ve hatta kilo vermeye yardımcı olur.

Çok aromatiktir, hoş bir kokuya ve güzel bir tada sahiptir ve ağaç kabuğundan elde edilir ve çubuk veya toz halinde bulunur. Çeşitli tarçın türleri vardır ve en sağlıklısı Seylan tarçınıdır. Tarçının antibakteriyel, antimikrobiyal, antioksidan, antikanser ve iltihap önleyici özelliklere sahip olduğunu doğrulayan çok sayıda çalışma yapılmıştır.

Sağlığınız için iyi bir şey yapmak istiyorsanız, diyetinize tarçın ekleyebilirsiniz. Ancak bazı ilaçlar alıyorsanız düzenli olarak tarçın tüketmeden önce doktorunuza danışın. Tavsiye edilen günlük tarçın dozu maksimum 6 gramdır ve bunun üzerindeki tüm miktarlar kullanım için güvenli kabul edilmez.

TARÇININ 10 FAYDASI

İşte tarçının bilimsel araştırmalarla desteklenen 10 faydası:

Güçlü İyileştirici Özelliklere Sahiptir

Tarçın, Cinnamomum olarak bilinen bir ağacın kabuğundan elde edilir. Tarih boyunca ilaç olarak kullanılmıştır. Eskiden çok nadir bulunurdu, bu yüzden krallar için uygun bir hediye olarak kabul edilirdi. Bugün mağazalarda yaygın olarak bulunur ve iki ana tarçın türü vardır; Seylan veya 'gerçek' tarçın ve Çin tarçını. Tarçın, insan sağlığı ve metabolizmamız üzerinde güçlü etkisi olan değerli bileşikler içerir.

Antioksidanlar Açısından Zengindir

Tarçının bu kadar sağlıklı olmasının sebeplerinden biri de bol miktarda antioksidan içermesidir. Antioksidanların, hücreleri serbest radikallerin etkilerinden korudukları için vücudumuz için önemli olduğu bilinmektedir. Tarçında bulunan en önemli antioksidan türü polifenollerdir. Tarçının, doğal bir gıda koruyucusu olarak bile kullanılabilecek kadar güçlü bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir.

İltihap Önleyici Özelliklere Sahiptir

İltihap önleyici özellikler içeren gıdalar, vücudumuzu birçok hastalığa neden olabilecek kronik iltihaptan korudukları için önemlidir. Tarçın bu konuda çok faydalıdır. Araştırmalar, tarçında bulunan antioksidanların güçlü anti inflamatuar (iltihap önleyici) özelliklere sahip olduğunu göstermiştir.

Kalp Hastalığı Riskini Azaltır

Bazı araştırmalar tarçının kalp hastalığı geliştirme riskini azaltmada da etkili olabileceğini düşündürmektedir. Kan şekeri seviyelerini dengeler ve ayrıca kötü kolesterol seviyelerini düşürür. Ayrıca, bazı araştırmalar düzenli tarçın tüketiminin tansiyonu düşürdüğünü göstermiştir. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Kan Şekerini Düşürür

İnsülin, metabolizmayı ve enerji harcamasını düzenleyen kilit hormonlardan biridir. Bazı insanlar insüline dirençlidir ve bu duruma insülin direnci denir ve metabolik sendrom ve tip 2 diyabet gibi ciddi durumlara neden olur. Tarçın insülin duyarlılığını artırır ve böylece kan şekeri seviyelerinin düşmesine yardımcı olur. Bu nedenle tarçın güçlü bir antidiyabetik etkiye sahiptir.

Nörodejeneratif Hastalıklara Karşı Yardımcı Olur

Nörodejeneratif hastalıklar çoğunlukla beyindeki ilerleyici hücre yapısı ve işlevi kaybı ile ortaya çıkar ve bu tür hastalıkların en yaygın iki türü Alzheimer ve Parkinson hastalığıdır. Araştırmalar tarçındaki bileşiklerin, Alzheimer hastalığının nedeni olan beyinde tau proteini birikmesini önlediğini göstermiştir. Tarçın bileşenlerinin ayrıca nöronları koruduğu, nörotransmitter seviyelerini normalleştirdiği ve beyin motor fonksiyonunu iyileştirdiği gösterilmiştir.

Kansere Karşı Koruyabilir

Kanser, kontrolsüz hücre büyümesi ile karakterize çok ciddi bir hastalıktır. Tarçının, kanser önleme ve tedavisinde potansiyel faydaları olduğu düşünülür ve kansere neden olan hücrelerin büyümesini engelleyerek çalışır. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, tarçının kanser hücreleri için toksik olduğunu ve onları öldürdüğünü göstermiştir.

Zayıflamaya Yardımcı Olur

Tarçın zayıflamaya da yardımcı olabilir. Kan şekerini düşürür ve obezite ile mücadele eden kişiler için iyi bir seçimdir. Güçlü bir antioksidandır ve stresle savaşmaya yardımcı olur, bağışıklığı korur, tokluğa katkıda bulunur ve metabolizmayı geliştirir. Bununla birlikte, kilo kaybı için kullanımı henüz bilimsel olarak doğrulanmamıştır ve görüşler farklıdır.

Bakteri ve Mantar Enfeksiyonlarıyla Savaşmaya Yardımcı Olur

Tarçının ana aktif bileşenlerinden biri olan sinnamaldehit, çeşitli enfeksiyon türleriyle savaşmaya yardımcı olabilir. Tarçının içerdiği yağ, mantarların neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarını etkili bir şekilde tedavi eder. Listeria ve salmonella dahil olmak üzere belirli bakterilerin büyümesini de önleyebilir. Tarçın ayrıca antimikrobiyal etkilere sahiptir ve diş çürümesine ve ağız kokusuna karşı yardımcı olabilir.

HIV Virüsüyle Savaşmaya Yardımcı Olabilir

HIV, bağışıklık sistemini yavaş yavaş yok eden bir virüstür ve tedavi edilmezse AIDS'in gelişmesine yol açabilir. Tarçının, insanlarda bu virüsün en yaygın türü olan HIV 1 ile savaşmaya yardımcı olabileceğine inanılıyor.

GÜNE AROMATİK BİR BAŞLANGIÇ: TARÇINLI KAHVE TARİFİ

Klasik sade Türk kahvesine harika bir aroma eklemeye hazır mısınız? Tarçın ve Hindistan cevizi yağı ilaveli bu tatlı-acı kahve, karşı konulmaz olmasının yanı sıra, enerji seviyelerini yükseltmek için birlikte çalışan ve aynı zamanda vücuttaki yağların parçalanmasına ayrdımcı olan bileşenlerin bir birleşimidir.

Kahvenin kendisi metabolizmayı hızlandırır ve bir iltihap önleyici ve antioksidanlarla dolu olan tarçın ilavesiyle, vücut için harika bir içecek elde edebilirsiniz. Ayrıca kahvenize şekerin harika bir alternatifi olan Hindistan cevizi yağı ve bal eklerseniz, en kasvetli sabahları bile aydınlatacak, metabolizmanızı hızlandıracak ve kilo vermenize yardımcı olacak gerçek bir içecek elde edebilirsiniz.

Malzemeler

- 1 çay kaşığı bal

- 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

- 1 çay kaşığı toz tarçın

- 1 çay kaşığı kakao (isteğe bağlı)

- Demlenmiş Türk kahvesi

Tarif

Demlenmiş Türk kahvesi hariç tüm malzemeleri karıştırın ve güzelce karışmasını sağlayın. Daha sonra bunları bir bardağa veya fincanlara dökün ve demlenmiş sıcak kahveyi üzerlerine dökün. Topakların oluşmasını önlemek için sıvıyı bir kaşıkla karıştırın. Dilerseniz servis yaparken ayrıca tarçın da serpebilirsiniz.