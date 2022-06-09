Diyetinizin sağlıksız olduğunu gösteren 7 işaret

Zayıflama programınız gerçek olmayacak kadar iyi mi duruyor? Hızlı sonuçlar almak için "mucize diyetler" yapıyor ancak başarısız mı oluyorsunuz? İşte diyetinizin sağlıksız olduğunu gösteren işaretler.

Sağlıklı bir diyet, sağlıklı bir yaşamın temelidir. İyi beslenerek, vücudunuza ihtiyaç duyduğu besinleri sağlarken fiziksel durumunuzu ve genel sağlığınızı da iyileştirirsiniz. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemek aynı zamanda çok sayıda hastalığın önlenmesine de yardımcı olur.

Her insan farklı olduğundan ve tüm organizmaların farklı beslenme ihtiyaçları olduğundan, sağlıklı beslenme için genel bir öneri yoktur. Ancak, yaptığınız diyetin sağlıksız olduğunu gösteren birçok işaret vardır.

Sağlıklı beslenmek, sağlıklı bir yaşam tarzı sürmenizi sağlar. Diyetinizi dikkatli bir şekilde seçmek sadece fiziksel sağlığınızı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığınızı da iyileştirir. Sağlıklı beslenme, kendi vücudunuzun ihtiyaçlarına göre olmalıdır. Herkes için ortak bir sağlıklı beslenme programı olamasa bile, her zaman sağlıklı beslenmenizi sağlayacak bazı temellere uymak gerekir.

Diyet ve kilo verme

Kilo verme diyetlerinde önemli olan kalori dengesidir. Kalori açığı olmadan, kilo kaybı olmaz ve kalori fazlası olmadan kilo alımı olmaz. Kilo vermek için her gün maksimum 300 ila 500 kcal arasında orta derecede bir kalori açığı önerilir.

Dengeli bir diyet uygulayarak vücudunuzun kalori açığında sağlıklı kalmasına ve düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerine sahip olmasına olanak verebilirsiniz.

Hedefiniz ne olursa olsun, beslenme her zaman bireyseldir. Günlük hayatınıza uymayan hazır bir beslenme programı uzun vadede işe yaramayacaktır.

Zayıflama diyetine başlamadan önce, vücut tipinizin ne olduğunu belirlemelisiniz. Endomorf tipte vücuda sahipseniz, hızlı ve kolay yağ alımına eğilimlisiniz demektir. Metabolizma hızınız düşüktür ve kalorileri daha yavaş yakar.

Mezomorf vücut tipine sahipseniz, yalnızca gerekenden önemli ölçüde daha fazla kalori tüketiyorsanız kilo alırsınız. İşlenmiş atıştırmalıklar ve çok sık aperatifler veya çok hızlı şeker tüketimi kilo alımına neden olabilir.

Eğer ektomorf tipte vücudunuz varsa, hızlı metabolizmanız kolayca yağ depolamanıza izin vermediğinden zayıflama diyeti uygulamanız gerekmeyebilir.

Diyetinizin sağlıksız olduğunu gösteren 7 işaret

Kilo verme programınız gerçek olamayacak kadar iyi mi görünüyor? Diyetiniz sağlıksız olabilir. Sağlıksız diyetler, uzun vadede sürdürülebilir olmadığı gibi birçok farklı hastalığa da yol açabiliyor. Diyeti bıraktığınız an yo-yo etkisiyle verdiğiniz kiloları fazlasıyla geri almanın yanında sağlığınızdan da olabilirsiniz.

İşte diyetinizin sağlıksız olduğunu gösteren işaretler.

Bazı yiyecek gruplarını hiç içermez

Çoğu beslenme uzmanı asla tüketilmemesi gereken bir yiyecek olmadığını söyler. Ancak, bazı yiyecek grupları menüde çok daha az bulunabilir. Bununla birlikte, karbonhidratlar da dahil olmak üzere bir makro besini tamamen yasaklayan diyetler genellikle uzun vadede sürdürülebilir değildir. Örneğin, karbonhidratlar enerji için mutlaka gereklidir. Tabii ki bir veya iki hafta boyunca belirli yiyecekleri kesebilir ve kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Ancak, kalori alımınızdaki veya porsiyon boyutunuzdaki azalma dışında kilo vermenizi sağlayan tek şey buysa, tekrar bu besin grubunu tüketmeye başladığınızda kilo almaya başlarsınız.

Diyetin hazır gıdalardan oluşması

Diyetinizdeki yemeklerin her biri önceden paketlenmiş yemeklerden oluşuyorsa, sağlıksız olabilir. Bazı kişiler bu tür hazır yemekleri tüketebilir ve kendisini sağlıklı hissedebilir, ancak bu durum uzun vadede geçerli değildir. Hazır yemeklere ve öğünlere alıştığınızda, yemek hazırlamaya yeniden başlamak için kendinizi motive etmek daha zor olabilir.

Araştırmalar, egzersiz dışı fiziksel aktivitelerin hazır yemek tüketenlerde genellikle yetersiz olduğunu göstermektedir. Bunlar, bulaşık yıkamak veya sebzeleri doğramak gibi aktiviteler sırasında günlük olarak yakılan kalorilerdir. Diyette ne kadar paketli gıda olursa, o kadar az fiziksel aktivite gerçekleştirilir. Bu küçük hareketler ortalama olarak günde 390 kalori yakar.

Diyete egzersiz tavsiyesi eşlik etmez

Egzersiz, kilo vermek için olmazsa olmazlar arasındadır. Sadece egzersiz tek başına vücut kütlesinin yüzde 3'ünü vermenizi sağlayabilir. Egzersizin gereksiz ve hatta zararlı olduğu iddia edilen bir beslenme programı şüpheli olarak kabul edilir.

Fiziksel aktiviteler, kilo vermenin yanında birçok fayda da sağlar. İnsülin direnci sorunları, uykusuzluğun önlenmesi, akciğer fonksiyonunun iyileştirilmesi, kemiklerin güçlendirilmesi ve kronik ağrının önlenmesi gibi egzersizin birçok faydası vardır.

Size başka faydalar sağlamaz

Çok geniş bel çevresi, yüksek kolesterol veya glikoz seviyeleri, yüksek tansiyon veya kronik ağrı belirtileri gibi başka sorunlarınız varsa bir an önce kilo vermek isteyebilirsiniz. Bu kiloları verirken sağlıksız diyetlere güvenirseniz, sağlığınız daha da kötüye gidebilir.

Başladıktan birkaç ay sonra diyetiniz sadece kilo kaybıyla sonuçlandıysa, bu faktörlerde herhangi bir değişiklik olmadıysa, diyetiniz muhtemelen sağlıksızdır. Daha az kalori alabilir ve kilo verebilirsiniz, ancak diyetiniz taze sebzeler, kepekli tahıllar ve yağsız protein bakımından zengin bir diyet kadar kalp dostu olmayabilir.

Kilo kaybı çok yavaştır

Psikolojik boyut ve başarı hissi güçlü motivasyon kaynaklarıdır. Tartıdaki değer uzun süre hareket etmezse diyete devam etmek için cesaretiniz kırılabilir ve pes edebilirsiniz. Araştırmalar, diyete başladıktan hemen sonra sonuç alan kişilerin motive olarak daha fazla kilo verebileceğini ve bu kiloları tekrar geri kazanma risklerinin düşük olduğunu göstermektedir.

Son derece hızlı kilo kaybı da zararlıdır, ancak vücutta tutulan fazla suyun basit bir şekilde ortadan kaldırılması bile daha sonra fazla yağı yakmanıza izin verecek bir diyet için sizi motive edebilir.

Tek başınıza yemenize neden olur

Diyetiniz çok kısıtlayıcıysa, iş yerinde arkadaşlarınızla öğle yemeği yemenize izin vermiyorsa veya akşam aile üyeleriyle birlikte yiyemiyorsanız diyete bağlı kalmakta zorlanabilirsiniz. Aşırı kısıtlayıcı diyetler olağanüstü bir irade gerektirirken aynı zamanda bırakıldıklarında kiloları tekrar fazlasıyla geri almaya neden olur.

Aç bırakır, huysuzluğa neden olur

Kilo vermek kolay değildir ancak işkenceye de dönüşmemelidir. Sürekli acıkıyorsanız, bunun nedeni muhtemelen kalorilerinizin tükenmesi veya aldığınız kalorilerin iştahınızı tatmin etmemesidir.

Huysuzsanız, karbonhidrat alımınızın yetersiz olması veya diyetinizin çok kısıtlayıcı olması bunun nedeni olabilir. Diyetiniz ruh halinizi olumsuz yönde etkiliyorsa muhtemelen sağlıksızdır ve derhal bırakmanız gerekir.