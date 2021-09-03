Diz ağrılarının en yaygın 4 nedeni

Bacağınızın ya da dizinizin arkasında ağrı yaşamak pek çok farklı anlama gelebilir. İşte, olası nedenlerden birkaçı ve bu konuda ne yapılması gerekenler…

Koşucu olsanız da olmasanız da, dizleriniz ve eklemleriniz zaman zaman gıcırdayabilir ve ağrıyabilir, ancak diz arkası ağrısıyla ilgili bir şeyler farklıdır. Daha iyi olduğuna ikna olana kadar içinden koşmaya veya köpük ruloya devam etmek cazip gelse de, şimdi dizinizin arkasındaki ağrıyı görmezden gelmek size daha sonra yardımcı olmaz.

Dizin arkasındaki kronik ağrının en yaygın nedenlerinden bazılarını ve nasıl düzeltileceğini keşfetmek için rehber niteliğindeki bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte, onlardan bazıları;

1. HAMSTRİNG TENDİNİTİ

Koşunuzun başlangıcında, sonunda antrenmanınızın birkaç dakikasında azalan ani sertlik veya diz arkası ağrısı yaşarsanız, hamstringinizde tendinit olabilir. Bu tipik olarak, daha uzun mesafeler kat eden ve yol yarışlarına katılan (yarı maraton veya maraton gibi) koşucularda görülür. Koştuğunuzda, hamstringiniz yorulur ve ayağınızı aynı tekrarlayan harekette ileri gitmekten daha fazla yavaşlatamaz, bu nedenle dizinizin arkasında ağrı hissetmeye başlarsınız. Aşırı kullanım, alt bacak bir sarkaç gibi öne doğru sallandığında ortaya çıkar ve böylece uzun bir koşu sırasında hamstringleri tekrar tekrar zorlar.

Tedavi: Bir yürüyüş analizi yaparak dizinizin arkasındaki ağrınızı neyin şiddetlendirdiğini anlayacak bir spor doktoruna görünün. Bu, hangi kasların düzgün şekilde ateşlenmediğini belirleyecek ve koşu formunuzun ve tekniğinizin bir resmini çizecektir. Genellikle zayıf popo kasları, diz arkası ağrısından sorumludur, ancak pelvik stabilizatörleri güçlendirmek de önemlidir.

2. BAKER KİSTİ

Bacağınızı düzleştirirken ve bükülürken dizinizin arkasında ağrı hissediyorsanız, bu bir baker kisti olabilir. Eğilip doğrulduğunuzda, su balonu gibi görünen şişmiş bir yumru ve dizinizin arkasında ağrı hissedeceksiniz. Hevesli bir koşucuysanız, tüm bu kilometre suçlanabilir. Hız veya mesafede değişiklik olmaksızın çok fazla koşmak, diz içinde ve çevresinde kıkırdakların aşırı sürtünmesine neden olabilir ve bu da yumuşak dokuları ve kapağın arka yüzeyini tahriş edebilir.

Tedavi: Antrenmandan zaman ayırabilirken, dizinizi düzeltirken ve bükerken dizinizin arkasındaki bu ağrıyı tedavi etmenin en iyi yolu, sıvıyı çekmek için enjeksiyon yapmak veya noktayı aspire etmektir. B kist, hamstringdeki yara dokusunu parçalayabilir ve diz arkasındaki ağrıyı hafifletebilir. Bu, semptomların azalmasına yardımcı olurken, artritiniz veya menisküs yırtığınız varsa baker kisti tekrar ortaya çıkabilir, bu nedenle sizin için en iyi hareket tarzını bulmak için doktorunuzla konuşun.

3. MENİSKÜS YIRTILMASI

Dizin ani düşüşü veya bükülmesi; veya sadece normal aşınma ve yıpranma; üst ve alt bacak kemikleri arasında bulunan menisküsün yırtılmasına neden olabilir (bu kıkırdak at nalı şeklindedir). Bu kıkırdak dizinizi sabit tutar, ancak yaşla birlikte kolayca aşınır. Küçük bir yırtılma, iki ila üç hafta içinde iyileşecek olan küçük şişliklere neden olacaktır. Daha ılımlı bir yırtılma, bükülürken dizinizde ağrıya neden olan tiptir. Birkaç hafta sonra kaybolabilirken, aşırı kullanım ile kolayca yeniden yaralanabilir. Menisküs yırtığının en şiddetli vakaları yürümeyi zorlaştıracaktır. Diziniz titreyebilir veya herhangi bir aktivite sırasında kilitlenebilir veya aniden pes edebilir.

Tedavi: Bir MRI size yaralanmanızın ne kadar şiddetli olduğunu söyleyebilecektir, ancak tekrarlanan buzlanma ve dinlenme, menisküs yırtığına bağlı diz ağrısının en azından daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir. Doktorlar fizik tedavi önerebilir. Diz eklemini güçlendirmek için dörtlü setler ve midye açacağı gibi kalça güçlendirme egzersizleri gibi üzerinde çalışmanız için belirli hareketler verilebilir. Bununla birlikte, diz arkası ağrısı ve şişmesi devam ederse, hasarlı kıkırdağı onarmak ve çıkarmak için ameliyat en iyi seçeneğinizdir. Birkaç ay ayakta kalabilirsiniz ama bu diz ağrısından tamamen kurtulmak için buna değecektir.

4. AŞİL TENDONU

Aşil tendonu, dizin arkasından geçen ve diz ekleminin üstüne bağlanan baldır kasıdır. Aşil tendonları, ayak parmakları yukarı bakarken diz uzatıldığında gerilebilir, bu nedenle tendonları çeker. Bu, vücudun başka yerlerinde uygun olmayan uyum veya yorgun kaslar nedeniyle koşuculara göre bisikletçilerde daha fazla görülür. Bisiklet koltuğu çok yüksek veya çok gerideyse baldır kaslarınız savunmasız bir konuma gelecektir. Popo kasları, özellikle ağır tırmanma veya yokuş yukarı sürme veya koşma sırasında işlerini yapmıyorsa gerginleşebilirler.

Tedavi: Şişmeyi azaltmak için dinlenme, buz, kompresyon ve yükselme yöntemlerini uygulayın ve diz arkası ağrısını sınırlamak için koşuya çıktığınızda ekstra kompresyon için baldır koruyucu giymeyi deneyin. Baldır koruyucuları, kası destekleyecek ve iyileşmeye başladığında gerginliği azaltacaktır.