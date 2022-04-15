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    Diz ağrısına şifa, kemik erimesine ilaç! Suyunu sabah akşam içen kurtuluyor...

    Geçmeyen diz ağrılarına doğal bir ilaç ve kemik erimesinin durdurmanın sağlıklı bir yolunu arayanlar, şifayı çınar yaprağında buluyor. İşte çınar yaprağı kaynatıp içmenin mucize etkileri...
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 13:06
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    Diz ağrısına şifa, kemik erimesine ilaç! Suyunu sabah akşam içen kurtuluyor...

    Diz ağrısı, sıvı azalması, kıkırdak erimesi gibi şikayetleri olanların başvurduğu bitkisel çözümlerden birisi de çınar yaprağı oluyor.

    Günlük yaşamı zehir edecek hale getiren diz ağrıları, ameliyatsız çözüm isteyenler için alternatif yollarla tedavi edilebiliyor.

    Bacakları bükülmeyen, yürümekte zorlanan, merdiven çıkamayan ve ağrı çeken binlerce insan, bu sancılardan kurtulmanın yollarını arıyor.

    Çınar yaprağı kürünün vücudun her bölgesinde oluşan kireçlenmelerin azalmasında büyük fayda sağladığını belirten uzmanlar, düzenli ve doğru tüketilmesi halinde ağrıların hafifleyeceğini dile getiriyor.

    Doğal bir ağrı kesici görevi gören çınar yapraklarının faydaları ve hazırlanışı...

    Diz ağrılarına çınar yaprağı kürü

    Birkaç adeta çınar yaprağını soğuk suda yıkayın ve parçalara ayırın.

    Bir su bardağı suyu kaynattıktan sonra yaprakları ilave edin ve kısık ateşte ağzı kapalı olarak 1 dakika kaynatın. Sıcakken süzün.

    Ilıyınca akşam yemeklerinden önce ve gece yatarken için.

    15 gün kullanıp 3 gün ara verin ve tekrardan bir 15 gün daha kullanarak 30 güne tamamlanabilir. Her defasında taze olarak hazırlanmalıdır

    *Kronik bir rahatsızlığınız varsa mutlaka hekiminize danışınız

    Diz ağrısına şifa, kemik erimesine ilaç! Suyunu sabah akşam içen kurtuluyor... #1

    Dizlere ve eklemlere faydaları

    Çınar yaprağı, kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor.Kemik sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle özellikle kireçlenme sorunu yaşayanlara iyi geliyor.

    Kireçlenme sorunuyla karşılaşma ihtimalini de en aza indiriyor. Aynı şekilde romatizmaya da iyi geldiği biliniyor.

    İltihaplı bölgelerin ya da kanda yaşanabilecek iltihap probleminin daha hızlı iyileşmesine destek oluyor.

    Vücutta toplanan fazla suyun atılmasını, şişkinliklerin inmesini sağlıyor. Böylece eklem ve kemik ağrılarını hafifletiyor.


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