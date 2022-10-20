Diz ağrısının şiddeti ve tedavi yöntemlerinde önemli ölçüde farklılık gösterebilen birçok neden olabilir. İşte diz ağrısının en yaygın 10 nedeni ve tedavi yöntemleri.

Diz, vücudun en önemli eklemlerinden biridir ve aynı zamanda vücudun en savunmasız kısımlarından biridir.

Diz ekleminde temas eden kemikler kolayca kırılabilir, yerinden çıkabilir, kıkırdak ve bağlar gerilebilir, yırtılabilir veya başka şekillerde zarar görebilirler.

Bazı diz yaralanmaları zamanla kendiliğinden iyileşir, bazı diz ağrılarında da durum böyledir. Bazı yaralanmalar ise yırtık çapraz bağ veya kırık gibi cerrahi veya diğer tıbbi müdahaleleri gerektirecek kadar şiddetli olabilir.

Örneğin romatoid artrit veya diz artriti gibi durumlarda diz sorunu kronik olabilir. Bu durumlarda ağrı yavaş gelişir ve devam eder ve tedavi genellikle yalnızca uzun süreli terapi ile mümkündür.

Diz ağrısının en yaygın 10 nedeni ve tedavisi

Genel olarak diz ağrısının tedavisi fizyoterapi tedavisi gerektirir. Ağrının nedenine bağlı olarak bir kas-iskelet uzmanı da tedaviye dahil olur, ancak her zaman fizyoterapi gereklidir.

İşte diz ağrısının en yaygın nedenleri ve tedavi için ipuçları.

1. Aşırı kullanıma bağlı diz ağrısı

Bu, dizin aşırı yüklenmesinden kaynaklanan en yaygın ağrı türlerinden biridir. Bu ağrı genellikle vücudun alışık olmadığı yorucu hareket biçimleri kullanıldığında ortaya çıkar. Aynı anda çok sayıda merdiven çıkmak, yılda bir kez kayak yapmak veya alışılmadık derecede uzun koşu veya yürüyüş yapmak gibi durumlar bu tür ağrıya neden olabilir.

Aşırı kullanıma bağlı diz ağrısı genellikle dinlenme ve iltihap önleyici bir kremle tedavi edilir veya birkaç gün ağrı kesici aldıktan sonra geçer. Geçmediği durumlarda, artrit olasılığı vardır.

2. Artrit nedeniyle diz ağrısı

Artrit, aşırı efor veya bazı durumlarda ön diz ağrısı şeklinde kendini gösteren ve bir romatolog tarafından tedavi edilmesi gereken bir otoimmün hastalık sonucu gelişir. Şikayetler, çeşitli iltihap önleyici merhemler, tabletler veya enjeksiyonlar ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

3. Kıkırdak aşınması nedeniyle diz ağrısı

Dizdeki kıkırdak yaşla birlikte yıpranır. Aşınma belirli bir seviyeye ulaşırsa, kıkırdak artık kemikler arasında yastıklama sağlamaz ve ağrı ve kısıtlı hareket gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Kıkırdak aşınmasını tedavi etmek için kıkırdak güçlendirici ilaç alınması veya enjekte edilmesi önerilir, çok ciddi durumlarda diz protezi takılması gerekebilir.

4. İç diz yaralanmasına bağlı diz ağrısı (disk veya arka çapraz bağ yaralanması)

Çapraz bağ ve disk yaralanmaları, özellikle kayakçılar, dövüş sporcuları ve top oyunları yapan sporcular arasında yaygındır. Diz ağrısının yeri, dizin iç disklerinden ve çapraz bağlarından hangisinin hasar gördüğüne bağlıdır. Ciddi durumlarda çapraz bağ yırtılırsa ayağa kalkmak bile mümkün olmaz ve dizde şiddetli ağrı oluşur. Ancak daha hafif bir yaralanma ve bacak kaslarının güçlü olması durumunda sadece diz ağrısı oluşması mümkündür.

Bu gibi durumlarda, yaralanmanın ameliyat gerektirip gerektirmediğini belirlemek için görüntüleme testlerinin kullanılması önemlidir. Ameliyat gerekli değilse, çoğu durumda dizde veya yürüme düzeninde kalıcı bir kusuru önlemek için fizik tedavi uygulanır.

5. Çarpık ayak nedeniyle diz ağrısı

Çarpık ayak, tabanın enine veya boyuna kemerinin batması anlamına gelen yaygın bir durumdur. Çarpık ayak, özellikle ayak bilekleri, dizler ve kalçalar olmak üzere tüm vücuttaki eklemlerin pozisyonunu değiştirebilir. Bu nedenle, her üç eklemde de ağrı gelişebilir ve diz bükülmesi de ağrılı hale gelebilir.

Bunun çözümü öncelikle çarpık ayak tedavisidir, kısa vadede çarpık tabanlık, uzun vadede çarpık ayak fizyoterapisi ile çözülebilir. Yanlış pozisyonda hareket eden eklemler uzun vadede yaralanmaya veya kalıcı ağrıya neden olabileceğinden, çarpık ayağı tedavi etmek önemlidir.

6. Kas gerginliği nedeniyle diz ağrısı

Bazı durumlarda ağır bir yükten veya hatta kötü bir hareketten sonra uyluğun arkasında bulunan kaslar yaralanır ve gerilir. Bu tür durumlar diz ağrısına neden olur, ancak genellikle bir tarafta oluşur ve özellikle kötü bir hareket veya yaralanma ile ilgilidir.

Yaralanan kas bandajlanmalı, dinlenmeli ve iltihap önleyici kremle tedavi edilmelidir. Böyle bir şikayet birkaç gün içinde geçmezse, bir uzmana danışılmalıdır.

7. Baker kisti nedeniyle diz ağrısı

Baker kisti, diz bükümünde bulunan ve diz bükümünde dolgunlukla sonuçlanan ve bazı durumlarda ağrılı olabilen bir kisttir. Çoğu durumda, zararsız bir durumdur. Baker kisti, diz eklemi kapsülünün fıtıklaşmasından gelişir ve büyümesi genellikle diz ekleminin iltihabı ile ilişkilidir. Bir baker kisti çok büyük olabilir, bu durumda baskı gibi durumlara neden olur ve bazen gerginleştiğinde iltihaplanır ve daha fazla diz ağrısına neden olur.

Baker kistlerinin çoğu zararsızdır, ancak rahatsız edici veya iltihaplı hale gelirse mutlaka bir uzmana danışılması gerekir.

8. Varis nedeniyle diz ağrısı

Bazı durumlarda, bacaklarda bulunan yüzeysel varisler iltihaplanmaya eğilimlidir. Uzun süreli ayakta durma, bacaklarda lenfatik durgunluk, derin damarların yetersiz çalışması yüzeysel damarların iltihaplanmasına neden olabilir. Diz yüksekliğindeki varisler diz bükülme ağrısına neden olur. Bu genellikle ciltte uzun, dar, şiş ve ağrılı bir damar demeti olarak görülür.

9. Derin ven trombozu nedeniyle diz ağrısı

Bacaklarda derin ven trombozu, başlangıçta diz bükülürken ağrı olarak ortaya çıkabilir. Genellikle bacaktan aşağıya doğru yayılan, yürümede zorluğa neden olan ve esneme ile şiddetlenen güçlü çekme ağrısı eşlik ettiğinden, hastalar sorunun aciliyetini anlar.

Derin ven trombozundan şüpheleniyorsanız, yardım için hemen acil servise gitmelisiniz.

10. Sinir iltihabı nedeniyle diz ağrısı

Nadir durumlarda, bacaklarda sinir iltihabı (siyatik) da başlangıçta diz ağrısı şeklinde ortaya çıkabilir. Ağrı genellikle hızlı bir şekilde bacaklara yayılır ve sıklıkla bel ağrısı ile birlikte ortaya çıkar.

Sinir iltihabına karşı birkaç gün boyunca iltihap önleyici ilaç almak etkili olmazsa, bir uzmana danışmak gerekir.