Doç. Dr. Cengiz Eriş Açıkladı: Klinik Seçimine Dikkat!

Doç. Dr. Cengiz Eriş obezite tedavi yöntemlerinden bahsetti ve özellikle son yıllarda karşılaştığımız diyabet ve obezite gibi problemlerin sorun haline geldiğine değindi.

En başta bu ameliyatların nasıl yapılabileceğini anlatan hekim daha sonra klinik seçimine dikkat çekti. İşte Doç. Dr. Cengiz Eriş tarafından yapılan açıklamaya dair tüm detaylar…

Doç. Dr. Cengiz Eriş açıkladı. Şeker ameliyatları, mide küçültme operasyonları, mide balonu gibi işlemlere karar vermeden önce dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunuyor. Açıklama yapan hekim öncelikli olarak operasyon için uygun olup olmadığınız kontrol edilmelidir dedi. Tip 2 diyabet hastaları için uygun olan şeker ameliyatının başarı oranı nedir? Hangi sorunlar baş gösterebilir? Yan etkileri var mı? Tüm bunları araştırdıktan sonra işlemin sizin sağlığınız için uygun olup olmadığını hekim ile değerlendirmek gerekir şeklinde açıklamada bulundu. Tüm bunların yanı sıra hizmet alacağınız klinik ve hekim seçimine de büyük bir özen göstermek gerektiğini açıkladı. Özellikle pandemi döneminde klinik seçimi yapılırken hijyen koşullarının üst seviyede olduğu klinikler tercih edilmelidir şeklinde açıklamalarını tamamladı.