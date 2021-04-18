Doç. Dr. Kayıpmaz, ev içi bulaşa karşı uyardı

Bulaşların yüzde 85’lik bir bölümünün ev içerisinden kaynaklandığını ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, Ramazan'da sosyalleşmemeye dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak uyarılarda bulundu.

Günlük vaka, hasta, ağır hasta ve vefat sayıları son dönemlerde artış trendine girdi. Ramazan ayının başından bu yana ek tedbirler alındığını hatırlatan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kamunun aldığı tedbirlerin yanı sıra bireysel tedbirlerin de artırılması gerektiğini söyledi.

Ramazan ayının hane halkı ile birlikte geçirilmesi gerektiğini, ev içi toplanmalarda bulaş riskinin oldukça arttığını kaydeden Kayıpmaz, ayrıca aşılama ile belli düzeyde bağışıklık oluşumu sağlanan ülkelere de değinerek, sırası gelen vatandaşların tereddüt etmeden aşılarını olmalarını önerdi.

"BULAŞLARIN YÜZDE 85'İ EVDEN"

Son dönemlerdeki vaka, ağır hasta ve vefat sayılarının artışına dikkat çeken Kayıpmaz, sadece yeni vaka sayıları değil, ağır hasta sayıları ve vefat sayılarının da şu ana kadar karşılaşılan en yüksek düzeyde seyrettiğine dikkat çekerek, "Bu da bizim tedbirleri bireysel anlamda sıkılaştırmamız anlamında bir kez daha vurgu yapıyor. Zaten kamu yönetimi yeni ek tedbirleri getirmişti. Ramazan ayının ilk 15 günü içerisinde bu ek tedbirlerin vaka sayılarına ne şekilde yansıyacağı izlenecek. 15 gün içerisinde de vaka sayılarının azalışı yönünde bir yansıması olmasını bekliyoruz." dedi.

Sadece alınan tedbir kararlarının değil, aynı zamanda birey olarak da dikkat edilmesi gereken davranışların bu noktada çok önemli olduğunu ifade eden Kayıpmaz, Ramazan ayı içerisinde mutlaka evlerde sosyalleşmemeye dikkat etmek gerektiğini vugulayarak, "Çünkü biz biliyoruz ki bulaşların yüzde 85’lik bir bölümü evlerden, ev içerisinden kaynaklanıyor. Durum böyle iken ev içerisindeki toplanmalar çok önem arz ediyor. Ev içerisinde toplanma olmamalı, herkes hane halkıyla bu Ramazan ayını geçirmeli. Biz kamunun almış olduğu önlemlere bu şekilde katkı sunarsak, vaka sayılarının ay ortasında düşüşe geçeceğini umuyoruz. Ama tabii ki düşüşe geçmez yine böyle yüksek seyrederse artık ek tedbirlerin alınması o zaman gündeme gelir” ifadelerini kullandı.

"PANDEMİYLE MÜCADELE EN ÖNEMLİ ARAÇ AŞI"

Doç. Dr. Kayıpmaz, Aşılamanın pandemi ile mücadelede en etkin korunma yöntemlerinden biri olduğunu, aşılamayı başarılı olarak yürüten ülkelerde, toplum bağışıklığının istenilen düzeylere ulaştığını ve vaka sayılarının giderek düşüşe geçtiğini belirterek, "Aşı burada her türlü tereddüt bir yana bırakılarak, bizim pandemi ile mücadeledeki en önemli aracımız. Ön yargılar olabilir, tereddütler olabilir, ama bunları gidermek de bilim insanlarının tavsiyeleri ile olacaktır. Bu arada her aşının, dünya üzerinde kullanılan her türlü aşının, pandemi ile mücadelede çok değerli ve bir o kadar da emek verilerek, güvenlik ve etkinlik testlerinden geçerek piyasaya sürüldüğünü vurgulamamız lazım. Ondan dolayı bulabildiğimiz her aşı bizler için değerlidir." dedi.

Aşı olanlarda hastalığı ağır geçirme ihtimalinin olmayanlara göre çok daha düşük olduğunu vurgulayan Kayıpmaz, "Hala daha kendilerine aşı tanımlandığı halde aşı olmayan kişiler var. Onlara da bu aşıları çekinmeden güvenle olmalarını tavsiye ediyoruz. Bir virüs ile karşılaştıkları takdirde bu hastalığı daha hafif atlatabilsinler diye. Çünkü daha önceden vurulmuş bir aşı vasıtasıyla vücudun bağışıklık sistemi bu virüsü tanıyor ve ona göre de kendini hazır hale getiriyor. Bu çok önemli." ifadelrini kullandı.

Kayıpmaz, aşı sırası gelen herkese, aşı olmalarını önerdi.