Doç. Dr. Orhan Bat Elit Cerrahi Klinik’te Hizmet Veriyor!

Doç. Dr. Orhan Bat Elit Cerrahi merkezinde tecrübeli bir ekip ile ameliyatsız tedavi yöntemleri ve cerrahi işlemler alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. İşte klinik hakkında merak edilenler…

Almış olduğu eğitim ile kariyer ilerlemesi bakımından kendini ispatlayan Doç. Dr. Orhan Bat Elit Cerrahi merkezini açmıştır. Tecrübeli bir ekip ile ameliyatsız tedavi yöntemleri ve cerrahi işlemler alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. İşte klinik hakkında merak edilenler…

Elit Cerrahi Kliniği tarafından verilen hizmetler; tüp mide ameliyatı, şeker ameliyatı, lazer hemoroid tedavisi, mide botoksu ve fenol enjeksiyonu gibi alanlarda başarılı çalışmalar yürütmektedir. Açmış olduğu klinik de uluslararası standartlarda hizmet sağlanmaktadır. Son geliştirilmiş teknolojik cihazlar sağlanmıştır ve elde ettiği sonuçlar %100 oranında başarıyı sağlamaktadır.

Doç. Dr. Orhan Bat Açıkladı: Ameliyatsız İşlemler Konfor Sağlıyor.

Ekibinde diyetisyen hekimlerin de bulunduğu Elit Cerrahi, Doç. Dr. Orhan Bat genel cerrahi uzmanı olarak kilo problemi yaşayan bireyleri uyardı. Ameliyatsız işlemler konfor sağlıyor diyerek hastalara kaliteli bir şekilde vakit geçirirken hızlı ve basit çözümler oluşturacak yöntemler bulunduğunu söyledi. Hizmet kitlesini her geçen gün geliştiren hekim çok daha fazla kişiye hizmet verebilecek donanıma sahip oldu. Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde yoğun çalışmanın bulunmadığı anlarda konforundan ödün vermeden operasyon talebinde bulunabilirsiniz şeklinde açıklamalarda bulundu.