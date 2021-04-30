Doç. Dr. Savaşçı: Hindistan mutantı daha öldürücü

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de tespit edilen koronavirüsün Hindistan mutasyonunda ağır semptomlar görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Ümit Savaşçı, öldürücülüğün de daha fazla olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 5 kişide koronavirüs Hindistan mutasyonu görüldüğünü açıklamıştı.

Hindistan'da şu an çok korkutucu tablo olduğunu ve bazı kişilerde çift mutasyonun tespit edildiğini dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, çift mutasyonun en korkutucu yönünün; bağışıklık sisteminden, savunma hücrelerinden ve koruyucu antikorlardan kaçabilme yeteneğine sahip olması olduğunu söyledi.

Hindistan mutasyonunun 17 ülkeye yayıldığını ifade eden Savaşçı, "Çift mutasyon olduğu için dikensi çıkıntılar ve hücrenin savunma sisteminden kaçtığı için bizi endişeye sevk ediyor. İyi gelişmeler de var. Uğur hocamız Biontech aşısının Hindistan mutasyonundan etkilenmediğini belirtti. Şu an en büyük silahımız aşı" dedi.

SEMPTOMLAR DAHA AĞIR

Hindistan'daki bilim insanlarının çok ağır semptomların olduğunu, diğer mutasyonlara göre daha bulaşıcı ve daha öldürücü olduğunun tespit edildiğini söylediğini belirten Doç. Dr. Savaşçı, "Bizim gözümüz korktu açıkçası. Hindistan mutasyonunun diğer mutantlardan farkı, vücudun savunma hücrelerinden kaçabilme yeteneğine kavuşması. Şu anda biz aslında bütün vakalara mutasyon çalışmıyoruz, belki daha çok mutasyon çalışılırsa Hindistan mutasyonu daha çok karşımıza çıkabilir." dedi.

Savaşçı, Hindistan mutasyonunda çok dirençli ateş, ishal tablosu ve solunum yetmezliğinin daha ön planda olduğunu ve bu yüzden Hindistan'da oksijen kaynaklarının tükenmiş durumda olduğunu ifade etti.

"VATANDAŞLARIMIZ KAPANMA SÜRECİNİ YANLIŞ ANLADI"

Hindistan mutantının savunma hücrelerinden kaçabilme yeteneğinin olduğunun gösterilmesi nedeniyle ülkemizde de 2 ay sonra eğer aşılanmada da yeteri temini sağlanamadığı durumda tekrar bir vaka patlaması ile karşı karşıya kalınabileceğini dile getiren Doç. Dr. Savaşçı, "Bu yüzden özellikle uçuşlar, sınırlar, temas olayını sıfıra indirmemiz lazım. Halkımız da vakalar azaldıkça rehavete kapılmamalı" dedi.

Tam kapanma nedeniyle tatil beldelerine gidenlere de uyarılarda bulunan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, temas devam ederse ciddi sağlık sıkıntılarının yaşanabileceğine dikkat çekti. Ülkemizde vaka sayılarının henüz istenilen sayıya düşmediğini hatırlatan Savaşçı, "Vatandaşlarımız ne yazık ki kapanma sürecini yanlış anladı. Bunu bir tatil fırsatına dönüştürmeye başladı insanlarımız. Büyük kentlerden, sahil kentlerine bir göç başladı. Özellikle uçak yolculuğunda çok büyük risk altındalar. Kendi araçları ile giderken de mutlaka mola yerlerinde yoğunluk olduğu için yine büyük risk altındalar. Bunun yanında en büyük sıkıntımız aslında gittikleri yerlerdeki sağlık imkanlarının yeteri düzeyde olmayacağıdır. Gittikleri yerlerde de temasa devam ederlerse koronavirüse yakalanırlarsa çok ciddi sağlık sıkıntıları ile karşılaşabilirler" diye konuştu.