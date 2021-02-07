Doç. Dr. Yerlikaya: Mutasyon, virüsü daha güçlü de yapabilir güçsüz de

Doç. Dr. Yerlikaya: Mutasyon, virüsü daha güçlü de yapabilir güçsüz de

Koronavirüs mutasyon süreci hakkında konuşan Doç. Dr. Pınar Obakan Yerlikaya, virüsün kolay çoğalmak için mutasyon geçirdiğini belirterek değişimlerin virüsleri güçlü kılabileceğini söyledi.

Amerikan Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü direktörü ve immunolog Dr. Anthony Fauci'nin de bulunduğu bir grup bilim insanı, son dönem için yaptıkları açıklamalarda çift maskenin özellikle yeni varyantların da bulaşmasını engellemek için önemli olduğunu belirtti.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Obakan Yerlikaya da, çift maske ile virüs geçirgenliğinin azaltılmasının mümkün olduğunu belirterek "Maskede fiziksel bariyer ne kadar fazla olursa o kadar damlacığı bloke edebiliriz." dedi.

Doğru maske kullanımının da önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yerlikaya, 3 kat içeren cerrahi maskeleri ve N95 maskelerinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Yerlikaya, "Özellikle yeni varyantlara maruz kalmamız söz konusu olduğunda hastalık geliştirme olasılığımız daha da arttığı için çift maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, kapalı mekanlara mümkün olduğunca girmemek mutlaka alınması gereken önlemler.” şeklinde konuştu.

“VİRÜSÜ DAHA GÜÇLÜ DE YAPABİLİR GÜÇSÜZ DE”

Virüslerin herhangi bir konak hücreyi enfekte etmedikleri sürece canlı yapılar olmadıklarını, çoğalmak ve canlı olmak için konak hücreye ihtiyaç duyduklarını söyleyen Doç. Dr. Yerlikaya, "Koronavirüslerin yapım fabrikası bizim hücrelerimiz oluyor” dedi.

Koronavirüsün insan hücrelerine daha sıkı bağlanmak ve daha kolay çoğalmak için mutasyonlar geçirdiğini belirten Doç. Dr. Yerlikaya mutasyon sürecine ilişkin şunları ekledi:

“DNA veya RNA her bölünmede yeniden sentezlenirken, yeni bir hücre veya yeni bir virüs oluşur, mutasyon denilen nükleik asit değişimleri meydana gelir. Bu değişimler virüsleri daha güçlü de kılabilir daha güçsüz de. Güçten kastettiğimiz daha bulaşıcı ya da öldürücü olmaları. Bazı virüslerin konaklarına veya ortamlarına ayak uydururken kısa zamanda adaptasyonlar geliştirdiğini görüyoruz. İşte bu adaptasyonlar da mutasyonlar oluyor.”

"HÜCRELERİMİZE DAHA SIKI BAĞLANIYOR"

Viral varyant kavramının mutasyon geçirmiş ve ilk ana virüse kıyasla yeni özellikler kazanmış alt tip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yerlikaya, "Örneğin yeni koronavirüsün farklı ülkelerde yeni varyantları olduğunu görüyoruz, yani o ülke nüfusu içinde yeni mutasyonlar ve dolayısı ile yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Örneğin SARS-COV-2'nin İngiltere, Güney Afrika ve Nijerya'da varyantları gösterildi. Bunların ortak özelliği, virüsün hücrelerimize bağlanmak için kullandığı S proteinin aminoasitlerinden birinde (Spike protein) bir mutasyon taşıyor olmaları. S protein mutasyonları ile yeni varyantlar hücrelerimize daha sıkıca bağlanabiliyorlar." şeklinde konuştu.

Virüsün böylece daha bulaşıcı ve enfeksiyöz hale geldiğini belirten Yerlikaya, bu varyantların hastalığın seyri açısından değişiklik yaratmadığını söyledi.

Virüsün mutasyon geçirmesini, daha bulaşıcı ya da daha öldürücü bir hal almasını engellemek için küresel önlemlerin sıkılaştırılması ve bunlara uyulması gerektiğinin altını çizen Yerlikaya, Türkiye'de saptanan İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına ilişkin, "S proteininde İngiltere, Güney Afrika varyantlarında olduğu gibi yapısal bir değişikliğe sebep olmadı. Hem yurt dışından gelen varyantların yayılmasını önlemek hem de Türkiye’de daha bulaşıcı varyantının oluşmamasını sağlamak tüm bireyler sorumluluğunda." açıklamasında bulundu.