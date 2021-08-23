Doğal antibiyotik: Balın sağlığa faydaları

Sağlıklı beslenme trendlerinde organik gıdaların yükselişi ile birlikte en çok konuşulanlar arasına giren bal, sunduğu birçok farklı sağlık yararıyla öne çıkıyor. İşte balın sağlığa faydaları.

Bal, arılar tarafından doğal olarak üretilen ve petekler halinde depolanan yoğun bir karışımdır.

Bal, antropologlara göre yaklaşık 200 bin yıldır insanoğlunun bildiği ve tükettiği bir besindir ve her türlü şifa ve besleyici özelliği ona atfeden efsanelerle çevrilidir. Dünyanın her yerinde, tüm medeniyetler onu yaralar için merhem olarak, ateş ve mide rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanmışlardır.

Bileşiminde şekerler, organik asitler, vitaminler, folik asit, mineraller, esansiyel amino asitler, steroller, fosfolipidler, falvonoidler, polifenoller ve enzimler bulunur.

Karmaşık bir bileşime sahip biyolojik bir üründür ve aynı zamanda çok çeşitlidir. Çeşitliliği çok fazladır ve tadı ve rengi nektarın geldiği çiçeğe bağlıdır. Biberiye, portakal çiçeği, ayçiçeği, okaliptüs, lavanta, kekik, funda gibi birçok çiçek balları en yaygın olarak ayırt edilebilir.

Kökenlerini tam olarak tanımlamayı imkansız kılan çeşitli floradan gelen çok çiçekli ballar, esas olarak belirli bir bitki türünden gelen ve bu nedenle oldukça kesin olarak tanımlanabilen belirli özelliklere sahip olan tek çiçekli ballar ve öncelikle bitkilerin canlı kısımlarının şekerli salgılarından elde elde edilen ballar vardır.

BALIN BESİN DEĞERLERİ

Bal neredeyse tamamen karbonhidratlardan oluşur, esas olarak glikoz ve fruktoz formundadır, bu da onu yüksek kaliteli bir enerji gıdası yapar. Tüketimi, sporcular için çok uygundur çünkü acil bir enerji kaynağıdır.

Ayrıca diğer gıdaların sindirimini kolaylaştırır. Çocuk gelişimi için de önemlidir, çünkü kana hızlı geçmesinin yanı sıra kalsiyum ve magnezyumun emilimi üzerinde iyi bir etkiye sahiptir.

Şekerler bal belişiminde öne çıkar; organik asitler (sitrik, laktik, fosforik...), vitaminler (C, B1, B2, B3, B5), folik asit, mineraller (fosfor, kalsiyum, magnezyum, silikon, demir, manganez, iyot, çinko, altın ve gümüş), esansiyel amino asitler, steroller, fosfolipidler, flavonoidler, polifenoller ve enzimler balın içeriğini oluşturur.

Balın 100 gramı ortalama olarak 307 kalori, 75.1 gram karbonhidrat, 0.4 gram protein, 2.4 miligram C vitamini, 47 miligram potasyum, 5 miligram kalsiyum ve 1.3 miligram demir içerir.

DOĞAL KORUYUCU

Bal, en çok antiseptik gücüyle bilinir. Vicuttaki yabancı maddelere karşı koruyucudur. Ayrıca balın yara merhemi olarak geleneksel popülaritesinin antimikrobiyal özelliklerinden kaynaklandığını artık anlayabiliyoruz. Yüksek şeker içeriği ve düşük pH, balın mikrobiyal büyümeyi engellediği anlamına gelir.

Birçok farklı bal türü ayrıca mikrobiyal ölümcül seviyelerde hidrojen peroksit üretir. Bazı çalışmalar, E. coli ve salmonella da dahil olmak üzere düzinelerce patojene karşı etkili olduğunu göstermiştir Manuka balı gibi bazı bal türlerinin, peptik ülserlerden sorumlu sindirim bakterileri olan staph ve H. pylori ile savaştığı gösterilmiştir.

CİLT SAĞLIĞI İÇİN HARİKA

Yumuşatıcı ve canlandırıcı özellikleri, balı birçok kozmetik ve güzellik ürünü için gerekli kılıyor. Bal, kuru ve yorgun cilde parlak bir görünüm kazandırarak çevresel nemi emebilir ve koruyabilir. Ek olarak nemlendirici etkisi, koruyucu bir bariyer oluşturur ve cildin doğal nem kaybetmesini önler. Bal, ayrıca cildi yumuşatmaya yardımcı olur, tonik ve canlandırıcıdır.

Bal, kızarık, tahriş olmuş veya kuru cildi hızla iyileştirmeye yardımcı olur. Bal, epitel dokusunu onarıcıdır ve cildin erken yaşlanmasını önlemeye yardımcı olan tanınmış bir antioksidandır. Ciltteki küçük kusurları ve iltihapları iyileştirir ve temizleyici etkisi vardır.

Şu anda bal, yüz kremleri, nemlendiriciler, el kremleri, maskeler, sabunlar, banyo jelleri, şampuanlar, losyonlar, dudak balsamlarının pek çok serisinde önemli bir parçadır. Fonksiyonlarının genişliği ve tüm cilt tipleri için uygun olması, onu aynı zamanda çok çeşitli formüllerdeki aktif bileşikler için mükemmel bir tamamlayıcı yapar.

PREBİYOTİK ETKİ

Fruktooligosakkaritler, doğal kısa zincirli oligosakkarıtlerdir bazı bitkilerde ve balda bulunur. Bağırsak florasındaki belirli faydalı bakterilerin seçici olarak beslendiği ve büyümesini teşvik ettiği gösterilmiştir, bu nedenle prebiyotik bir etkiye sahip oldukları düşünülmektedir. Tüketimi, prebiyotiklerin emilimini desteklemenin yanı sıra, sindirim sağlığını ve minerallerin (özellikle kalsiyum) emilimini iyileştirebilir.

ANTİOKSİDAN ETKİ

Modern toplumlar ve hızlı yaşam tarzları, vücudumuzun serbest radikal üretimini artıran stres, hastalıklar, hareketsiz yaşam tarzı, yetersiz beslenme gibi bir dizi faktöre maruz kalmasına neden oluyor. Bu moleküller hücrelerimize zarar verebilir ve kardiyovasküler hastalıklar, dejeneratif hastalıklar, yaşlanma ile ilgilidir.

Ancak antioksidan ürünlerle beslenmek onları ortadan kaldırmaya ve bu rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olabilir. Bal oldukça büyük bir antioksidan kaynağıdır.

Bileşiminde, bala bu antioksidan özelliği veren polifenolik bileşiklerin (esas olarak flavonoidler ve fenolik asitler) varlığı belirlenmiştir, ayrıca organik asitler, enzimler veya amino asitler gibi diğer bileşenlere bağlanmıştır.

Ayrıca baldaki fruktoz, şeker hastaları tarafından en iyi tolere edilen şeker olarak kabul edilir. Bu şekerin yüksek içeriği, balın alkol zehirlenmesi olan hastalarda alkol metabolizmasını hızlandırmak için kullanılmasını sağlar. Balın bir diğer farmakolojik özelliği de müshil gücüdür. Ayrıca rahatlatıcı ve tonik olarak kabul edilir ve birçok durumda soğuk algınlığı ile savaşmak için kullanılır.