Yediğiniz ve içtiğiniz her şey belirli sağlık sorunlarını önlemenize veya hafifletmenize yardımcı olabilir. İşte hastalıkları önleyen mutfağınızdaki antibiyotik etkili 10 doğal besin.

Doğal besinlere dayalı bir diyet, vücudumuz ve sağlığımız için gerçek bir nimettir. Doğal antibiyotik görevi gören pek çok gıda vardır, ancak bu bir doktor tarafından önerildiği sürece ilaçsız yapmak anlamına gelmez.

Çok eski zamanlardan beri, sarımsak veya bal gibi gıdalar etkili bir doğal ilaç olarak kullanılmıştır. Peki, nasıl antibiyotik gibi davranabiliyorlar? Bu tür besinlerin çoğu durumda sindirim, solunum, bağırsak hastalıklarına neden olan bakteri ve mantarlarla savaşma gücü vardır.

Toplumun karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, yanlış kullanımları ve her zaman yeterli miktarda alınmamaları nedeniyle vücudun antibiyotiklere karşı direncidir. Vücutta bazı bakteriler antibiyotiklere karşı dirençli hale gelir ve bir süre sonra antibiyotikler işe yaramaz. Ancak, örneğin tarçın gibi besinler, antibakteriyel oldukları için doğal bir yardımcıdır.

Aşağıda bahsedeceğimiz antioksidanlar, mantar önleyiciler ve bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besinler, bileşenlerinin özel özelliklerinden dolayı küçük rahatsızlıkları önlemek ve hafifletmek için çok yardımcı olabilir.

Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ölçülü olarak ve profesyonellerin tavsiyelerine uyarak alınmasıdır. Örneğin bal ve havuç ağız ve boğaz sorunlarına iyi gelir; mide rahatsızlıkları için zencefil ve idrar yolu enfeksiyonları için sarımsak harikadır. Bu gıdaları çiğ, meyve suyu veya çay halinde tüketmek, faydalarını sağlam tutmak için en iyisidir. Bunlara bazı şifalı bitkileri de ekleyebilirsiniz.

İşte doğal antibiyotik etkili 10 besin:

BİBERİYE

Yemeklerinizi baharatlamak için ideal olan güçlü bir tada sahip bir bitkidir, ancak aynı zamanda ishal gibi mide ve bağırsak rahatsızlıklarıyla mücadelede de çok faydalı olacaktır. İdrar söktürücüdür ve idrar yolu enfeksiyonlarında iyileştirici etkisi vardır. Nasıl mı alınır? Özelliklerinden yararlanmanın en iyi yolu, onu çay olarak tüketmektir.

HAVUÇ

Havuçtaki beta karotenler erken yaşlanmayı önler, retinayı korur ve katarakt oluşumunu engeller. Çiğ veya meyve suyu olarak tüketilen havuç, boğaz ve akciğerlerin mukoza zarlarını da korur.

MEYAN KÖKÜ

Meyan kökü, ağız sağlığı için harika olduğu için doğal olarak alınmalıdır. Çürüklere neden olan bakterileri ve ayrıca diş eti problemlerini ortadan kaldırır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir ve balgamı gidermeye yardımcı olan balgam söktürücü özelliklere sahiptir. Çay olarak tüketebilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta tansiyonu yükseltebilmesidir. Bu nedenle hipertansiyon hastaları için tüketimi önerilmemektedir.

ZENCEFİL

Zencefil, solunum enfeksiyonlarıyla savaşmak için doğal bir antibiyotik olarak çalışan bir süper gıdadır. Zencefil ek olarak kan dolaşımını uyarır ve tansiyonu düşürür. Taze veya toz halinde tüketebilirsiniz.

KEKİK

Özellikle kas spazmlarını önleyici, iltihap önleyici ve antiseptik etkisi olmak üzere çok sayıda faydalı özelliğe sahip başka bir aromatik bitki kekiktir. Kekik, antibiyotiklere dirençli bakterileri yok etme kabiliyetine sahip olan bir madde içerir. Tariflerinizde veya çaylarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kekik yağı sivilce veya siğilleri iyileştirmek için cilde uygulanabilir.

SARIMSAK

Var olan en ucuz ve en güçlü doğal antibiyotiklerden biridir. Bileşiklerinden biri olan dialil sülfür, bakterilere karşı çok etkilidir, koruyucu tabakalarını çözer ve onları yok eder. Sarımsak ayrıca bağırsak parazitlerini yok etmeye yardımcı olur.

BAL

Bal, antibakteriyel gücü sayesinde yüzyıllardır farklı sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılmaktadır. Kim boğazını yumuşatmak ve kuru öksürüğü azaltmak için ballı ılık süt içmedi? Ama sadece bu değil, bal yiyecekleri metabolize etmeye yardımcı olur, mide hazımsızlığını önler ve kabızlık ve reflü semptomlarını hafifletir.

SOĞAN

Sarımsak gibi mutfakta dikkate alınması gereken başka bir yiyecek de soğandır. Yüksek kükürt içeriği bakterilerin yayılmasını önlemek için gereklidir. Solunum sistemindeki enfeksiyonlar için antibiyotik görevi görür. Soğan, soğuk algınlığınız varsa daha iyi nefes alabilmek için harikadır. Tüm tariflerinize ekleyebilir hatta soğan çayını deneyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Boğaz ağrınızı rahatlatmak için: Soğan Çayı





TARÇIN

Tarçın, çeşitli antibiyotik türlerine dirençli hale gelen bakterilerle savaşmada bir şampiyondur. Bunun sırrı, tatlı tadından sorumlu olan bileşiklerinden biri olan sinnamaldehitte yatmaktadır. Bu, yayınlanan bir çalışma tarafından onaylanmıştır.

ÇİLEK

Çilekler, doğal antibiyotikler listesine giren süper güçlerden bir diğeridir. Virüslere iyi gelir ve romatizmal hastalıkların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca florür sağlar, bu nedenle dişleriniz için iyidir.