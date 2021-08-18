Doğal antibiyotik: Soğan suyunun 8 şaşırtıcı faydası

Mutfaktan eksik etmediğimiz, özellikle sulu yemeklerin vazgeçilmezi olan soğan, sadece lezzetiyle yemekleri tatlandırmakla kalmıyor, sağlığa olan faydalarıyla da önemli bir besin olarak öne çıkıyor.

Hem yemeklerde hem de çiğ olarak tüketilen bir sebze olan soğan, mineral ve vitamin zenginidir. A, B6, C vitaminleri, demir, folik ve potasyum açısından oldukça zengin olan soğan suyu ise adeta doğal bir antibiyotik.

Hamile kalmak isteyen kadınlardan, iltihap rahatsızlıklarına kadar pek çok alanda tercih edilen soğan suyu, doğal tedavi yöntemi olarak kullanılıyor.

Vitamin deposu soğan suyu, birçok hastalığın tedavisinde kullanılırken aynı zamanda saç ve cilt sağlığı için de doğal bir mucizeye dönüşüyor.

Kokusu nedeniyle uzak durmayı tercih ettiğiniz soğan suyunun değerini fark etmenizi sağlayacak faydalarını öğrenmek istemez misiniz?

ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIYOR

Güçlü antioksidan ve antibakteriyel özellikler içeren soğan suyu özellikle kış hastalıkları açısından adeta doğal bir antibiyotik etkisi taşıyor.

Burun tıkanıklıklarına çözüm oluyor, balgam sökmeye yarıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

KALP RAHATSIZLIKLARININ TEDAVİSİNDE DESTEKLEYİCİ ROL ÜSTLENİYOR

Kan basıncını dengeleyen soğan suyu, dolaşım sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor.

Böylece dolaşım bozukluğundan kaynaklanan damar sertleşmesi, damar tıkanıklığı ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltırken tedavisine de yardımcı oluyor.

YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIP ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUYOR

Soğan suyu, yüksek oranda antioksidan içeren özelliğiyle ödemlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra toksinleri de temizleyerek yağ yakımını hızlandırıyor.

Tek başına zayıflatmasa da özellikle aç karnına içilen soğan suyunun metabolizma hızını artırdığı ve zayıflamaya yardımcı olduğu biliniyor. Diğer bir ifadeyle iştahı kontrol altına alan soğan suyu, hali hazırda yaptığınız diyeti de desteklemiş oluyor.

ADET SÖKTÜRÜCÜ ÖZELLİK TAŞIYOR

Kan pıhtılaşmasını önleyerek kanın daha rahat akmasını sağlayan soğan suyu, bu açıdan adet düzensizlikleri yaşayan kadınlar için adet söktürücü görevi görüyor. Aynı zamanda düzenli kullanıldığında adet sancılarını da hafifletiyor.

Adet gecikmesi nedeniyle yaşanan şişkinlik, ateş basması, kabızlık ve gaz sancısı gibi problemleri ortadan kaldırıyor.

İLTİHABA KARŞI BİREBİR

Soğan suyu, boğaz iltihaplanmasından idrar yolları iltihaplanmasına kadar birçok soruna iyi geliyor ve bu iltihapları kısa sürede tedavi ediyor.

YUMURTALIK KİSTLERİNİN BAŞ DÜŞMANI

İltihapları ortadan kaldıran soğan suyu, yumurtalık kisti ve miyomları da küçülterek yok etme özelliğine sahip.

SAÇ DÖKÜLMELERİNİ ENGELLİYOR

İçerdiği kükürt sayesinde saç için de oldukça faydalı olan soğan suyu, saç tellerinin yapısını güçlendiriyor, saç köklerini besleyerek saç dökülmelerinin önüne geçiyor. Aynı zamanda inatla uzamayan saçların da hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlıyor.

İçerdiği B6 minerali sayesinde saç derisindeki hücreleri yeniliyor. Düzenli olarak kullanıldığında ise saç çıkmayan bölgelerde saç çıkmasına yardımcı oluyor ve saçkıran hastalığına çare oluyor.

SİVİLCE VE AKNE OLUŞUMUNU ENGELLİYOR

İltihapları yok eden soğan suyu, iltihaplı sivilce ve aknelerin tedavisinde de oldukça iddialı.

Düzenli kullanıldığında sivilce oluşumunun da önüne geçen soğan suyu, cildin nefes almasını ve yenilenmesini sağlıyor, antibiyotik etkisiyle ciltte oluşan mantar enfeksiyonlarını da tedavi ediyor.

SOĞAN SUYU KÜRÜ TARİFİ

Soğan suyu yapmadan önce soğanın iyice yıkanması ve mümkünse bir saat sirkeli bir su içerisinde bekletilmesi önerilir. Kullanılacak soğan türü de kahverengi soğan olmalıdır.

Soğan Suyu Kürü Tarifi:

Bir tencerenin içerisine bir soğan için 2 su bardağı kadar temiz içme suyu koyup kaynatın.

Su kaynadıktan sonra dörde böldüğünüz soğanları ilave edip yumuşayana kadar pişirin.

Ardından ocaktan alıp ılımaya bırakın ve ılıdıktan sonra süzdürerek tüketin.

İçerisine bal ya da limon ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız soğan kürünü ılık bir şekilde sabahları aç karnına ve akşamları uyumadan önce birer bardak tüketebilirsiniz. Kürü, günde toplam 2 bardak içmek üzere 15 gün boyunca uygulayabilirsiniz.

Faydaları say say bitmeyen soğan suyu, tamamen doğal bir şifa kaynağı olsa da bazı zararları bulunuyor. Özellikle mide sorunları yaşayanlarda mide yanmasına, gaz ve şişkinliğe sebep olabiliyor.

Bu noktada halihazırda kullandığınız ilaçlarla da etkileşime girebilen soğan suyunu düzenli olarak tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızı öneririz.