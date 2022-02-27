Doğal antidepresan muzun sağlığa 6 faydası

Yüksek kalorili oldukları için çoğu kişinin tüketmekten çekindiği muzlar, ruh halini iyileştirmekten kalp sağlığını korumaya kadar birçok farklı sağlık yararı sunuyor. İşte muzun tüm faydaları.

Bazı kişiler her gün muz yerken, bazıları tam tersine fazla kilo alma korkusuyla muzlardan kaçınır. Evet, muzlar karbonhidrat ve kalori açısından zengindir. Peki, diyette sınırlandırılmalı mıdır? Dyt. Serkan Sıtkı Şahin ile muzun tüm artılarını ve eksilerini analiz edeceğiz.

Muz, kalp ve damar sisteminin normal çalışması, kas dokusunun aktivitesi ve su dengesinin korunması için gerekli olan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Bu önemli elementi sadece yiyeceklerle alabiliriz ve 100 gram muzda yaklaşık 340 mg bulunur.

Muz ayrıca antidepresan etkili meyvelerden biridir. Muz, bir amino asit olan triptofan bakımından zengindir. Triptofan, vücudumuzda bir dizi biyokimyasal işlemden sonra mutluluk hormonu olarak bilinen serotonine dönüşür. Ve ruh halini yükseltmenin yanı sıra hafıza, dikkat ve uykuyu da iyileştirir.

ANİ ŞEKER YÜKSELMELERİNİ ÖNLÜYOR

Muz ayrıca çeşitli vitaminler açısından da zengindir. 100 gram muz, bağışıklık sisteminin normal çalışması için gerekli olan günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 11'ini içerir. 100 gram muz ayrıca sinir sisteminin çalışması için vazgeçilmez olan B6 vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 19'unu karşılar. Ve muzlarda bulunan A ve E vitaminleri, antioksidan etkileriyle vücut savunmasına yardımcı olur.

Peki ya kalori? 100 gram muz ortalama 95-100 kcal içerir. Ancak meyveyi menünüzden çıkarmayın. Bir muz yaklaşık 3 gram lif içerir ve bunun 1 gramı çözünür diyet lifidir. Bu, karbonhidratların yavaş bir şekilde emilmesine ve kan şekeri seviyelerindeki ani yükselmeleri azaltmaya yardımcı olur.

Muz hızlı bir atıştırma için harikadır. Ancak, her şeyde olduğu gibi denge önemlidir. Önerilen tek porsiyon bir orta boy bir muzdur. Olgunlaşmamış muzlar daha az şeker ve sindirilemeyen nişasta ve pektin şeklinde daha fazla lif içerir. Bu tür muzlar prebiyotiklerdir, yani bağırsaklarda faydalı floranın büyümesini sağlarlar. Daha az tatlıdırlar ve verikleri tokluk hissi daha uzun sürer.

MUZUN SAĞLIĞA 6 FAYDASI

Muz dünyanın en çekici ve sevilen meyvelerinden biridir. Bu sarı meyve ile birçok sağlık yararı ilişkilendirilmiştir. İşte muzun sağlığa faydaları.

Kalp Sağlığını İyileştirir

Muz kalbiniz için iyidir. Kalbin sağlıklı çalışmasını sağlamak için gerekli bir mineral olan potasyum açısından zengindirler. Yüksek potasyum ve düşük sodyum seviyeleri ayrıca yüksek tansiyondan korunmaya yardımcı olur.

Depresyon ve Daha İyi Bir Ruh Hali

Muzlar vücudun ruh halini artıran serotonine dönüştürdüğü yüksek triptofan seviyeleri sayesinde depresyonun üstesinden gelmede yardımcı olabilir. Ayrıca B6 vitamini iyi uyumanıza yardımcı olabilir ve magnezyum kasları gevşetmeye yardımcı olur. Ek olarak, muzdaki triptofan uykuyu teşvik edici özellikleriyle bilinir.

Daha İyi Sindirim ve Kilo Verme

Muz, düzenli sindirime yardımcı olabilecek lif bakımından zengindir. B6 Vitamini ayrıca tip 2 diyabete karşı korunmaya ve kilo vermeye yardımcı olabilir. Araştırmalar, muzdaki dirençli nişastanın bağırsak sağlığını koruduğunu ve kan şekerini kontrol ettiğini gösteriyor.

Daha İyi Göz Sağlığı

Havuç göz sağlığına yardımcı olan en popüler meyvedir, ancak muzların da payı var. Meyveler gözlerin korunması, normal görüşün sürdürülmesi ve gece görüşünün iyileştirilmesi için gerekli olan küçük ama önemli miktarda A vitamini içerir. A vitamini, göz çevresindeki zarları koruyan bileşikler içerir.

Kemikleri Güçlendirir

Muz güçlü kemiklerin korunmasına yardımcı olur. Muzlar bol miktarda fruktooligosakkarit içerir. Bunlar, sindirime yardımcı olan ve vücudun kalsiyumu emme yeteneğini artıran probiyotikleri uyaran karbonhidratlardır.

Böbrek Kanserini Önleyebilir

Bazı çalışmalar, ölçülü olarak muz yemenin böbrek kanserinden koruyabileceğini öne sürmektedir. Araştırmalari haftada 4 ila 6 muz yiyenlerin böbrek kanserine yakalanma risklerinin yarı yarıya azalabileceğini gösteriyor. Muz, yüksek düzeyde antioksidan fenolik bileşikleri nedeniyle böbrek kanserini ve diğer kanserleri önlemede faydalı olabilir.