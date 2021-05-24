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- Doğal banyo kesesi: Kabak lifi nedir, nasıl kullanılır?
Doğal banyo kesesi: Kabak lifi nedir, nasıl kullanılır?
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 17:27
Ciltteki ölü hücrelerin uzaklaştırılması ile hücre yenilenmesini teşvik ederek, cildin yenilenmesine fayda sağlayan kabak lifli ve kabak lifli sabunlar son günlerde oldukça popüler.
İlginç görüntüsüyle dikkat çeken kabak lifi hakkında merak edilen bilgiler araştırılıyor. Kabak lifli nedir, nasıl kullanılır ve ne işe yarar? İşte detaylar..
KABAK LİFİ NEDİR?
Kabak lifi; baklagiller ailesine ait oldukça hızlı büyüyen ve gelişen bir kabak türüdür. İri ve dikkat çeken sarı çiçekleri olan bu bitki, kabakları olgunlaştıktan sonra çeşitli yöntemlerle lif haline getirilerek bugün kü bildiğimiz kabak lifini oluşturur.
KABAK LİFİ NASIL KULLANILIR?
Kabak lifinin kullanım amacı çok çeşitlidir, bulaşıklarınızı yıkamak için bulaşık süngeri niyetine, ya da banyoda doğal peeling yapmak için ölü derilerden arındırmak için kese niyetine kullanabilirsiniz.
Oldukça sert bir yapısı vardır, kullanırken cildinizi tahriş etmemesine özen gösteriniz, lakin su aldığında kabak lifi yumuşamaktadır.
Cilt bakımında kabak lifinin defne sabunu veya bıttın sabunu gibi doğal sabunlarla birlikte kullanılması önerilmektedir.
KABAK LİFİNİN FAYDALARI
Kabak lifi günümüzde banyolarda keselenme işleminde kullanılmaktadır, doğal peeling yöntemi olan kesenin bir türü olan bu kabak lifinin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;
- Cildi ölü derilerden arındırma işlemi yapmaktadır.
- Vücuda uygularken selülit gibi oluşumların önüne geçilmesinde yardımcı olur.
- Selülit görünümünü azaltır.
- Sivilce ve siyah nokta oluşumlarına iyi gelir.
- Vücuda kabak lifi uygulandığında kan dolaşımını hızlandırır.
- Sivilce izleri gibi yüzümüzde kalan ölü deri tabakasının atılmasında yardımcı olur.
- Batık kılların çözümü noktasında kullanım sonrasında azalmalar görülmektedir.