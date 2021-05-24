Doğal banyo kesesi: Kabak lifi nedir, nasıl kullanılır?

Doğal banyo kesesine dönüşen ve sadece lif yapımı için yetiştirilen kabaklar cilde şifa oluyor. Peki kabak lifinin faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır?

Ciltteki ölü hücrelerin uzaklaştırılması ile hücre yenilenmesini teşvik ederek, cildin yenilenmesine fayda sağlayan kabak lifli ve kabak lifli sabunlar son günlerde oldukça popüler.

İlginç görüntüsüyle dikkat çeken kabak lifi hakkında merak edilen bilgiler araştırılıyor. Kabak lifli nedir, nasıl kullanılır ve ne işe yarar? İşte detaylar..

KABAK LİFİ NEDİR?

Kabak lifi; baklagiller ailesine ait oldukça hızlı büyüyen ve gelişen bir kabak türüdür. İri ve dikkat çeken sarı çiçekleri olan bu bitki, kabakları olgunlaştıktan sonra çeşitli yöntemlerle lif haline getirilerek bugün kü bildiğimiz kabak lifini oluşturur.

KABAK LİFİ NASIL KULLANILIR?

Kabak lifinin kullanım amacı çok çeşitlidir, bulaşıklarınızı yıkamak için bulaşık süngeri niyetine, ya da banyoda doğal peeling yapmak için ölü derilerden arındırmak için kese niyetine kullanabilirsiniz.

Oldukça sert bir yapısı vardır, kullanırken cildinizi tahriş etmemesine özen gösteriniz, lakin su aldığında kabak lifi yumuşamaktadır.

Cilt bakımında kabak lifinin defne sabunu veya bıttın sabunu gibi doğal sabunlarla birlikte kullanılması önerilmektedir.

KABAK LİFİNİN FAYDALARI

Kabak lifi günümüzde banyolarda keselenme işleminde kullanılmaktadır, doğal peeling yöntemi olan kesenin bir türü olan bu kabak lifinin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;