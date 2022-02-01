Doğal idrar söktürücü: Sumak suyunun 5 mucizesi

Genellikle soğan ile karıştırıp yenilen sumak, enfeksiyon hastalıklarına etkisiyle de öne çıkıyor. Peki sumak suyu ne işe yarar, faydaları nelerdir ve nasıl tüketmeliyiz? İşte merak edilenler...

Kırmızı rengi ve ekşimsi tadıyla bilinen sumak, Türk mutfağında sıkça kullanılan baharahatların arasındadır.

Güçlü bir antioksidan kaynağı olması nedeniyle diğerlerini sollayan sumak, kaynar su ile tüketildiğinde adeta mucize yaratıyor.

Alternatif tıp meraklılarının düzenli olarak tükettiği sumak suyu, enfeksiyon ve iltihap hastalıklarıyla savaşıyor.

Doğal bir insülin görevi gören sumak, kan şekeri dengesinin sağlanmasına da yardımcı olur.

Özellikle pandemi sürecinde bağışıklık sistemine verdiğimiz önem artarken, sumak suyu ne işe yarar ve nasıl tüketilir merak ediliyor.

SUMAK SUYU FAYDALARI NELERDİR?

ADET DÜZENSİZLİĞİ



Bayanların adet döneminde yaşadığı ağrıların azalmasında genel olarak sumağın etkisi olduğu bilinir. Düzensiz bir adet yaşayan kadınlar sumak bitkisinden faydalanırlar. Bayanlar adet dönemlerinden önce ve adet dönemleri sırasında düzenli bir şekilde sumak çayı tüketirler ise ağrılarının azaldığı bilinmektedir.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ



İdrar söktürücü özelliği bulunan sumak, vücudun idrar üretmesine yardımcı olur ve de vücuttan atılması gerekli toksit maddelerin atılmasını sağlamaktadır. İdrara çıkarken sorun yaşayan kişilere çözüm olup ağrılı idrar ve ya mesane iltihaplarına da iyi gelmektedir.

ÖDEM GİDERİCİ



Günümüzde vücutta yer alan zararlı toksinlerin atılması her daim insan sağlığı adına çok önemlidir. Sumak çay tüketimi sayesinde vücuttan atılması gerekli toksinler ve atıklar kolaylaşmaktadır.



SİNDİRİM VE DOLAŞIM SİSTEMİ



Sumak çayının sindirim ve dolaşım sistemine etkisi oldukça büyüktür. Solunum sorunlarını en aza indiren sumak, göğüs ve de solunum yolları rahatsızlıklarının tedavisinde sık sık kullanılır.

DOĞAL İNSÜLİN

Bilimsel araştırmalara bakıldığında sumağın kan şekeri regülasyonunun sağlanmasına yardımcı olduğu, ayrıca kan kolesterol düzeylerinin düşürülmesine destek olarak tip 2 diyabet hastalığının yol açtığı sorunların azaltılmasını desteklediği görülmektedir.

SUMAK SUYU NASIL TÜKETİLİR?

Bir tencereye atılan kaynar suyun içine 100 gram sumak dökülür ve 10 dakika boyunca demlenmesi için bırakılır. Daha sonra soğumaya alınan karışım günde 1 kez yemekten önce aç karnına tüketilir.

*Özellikle kronik hastalıkları olan, sürekli olarak ilaç kullanan, hamile ve emziren kişilerde düzenli sumak tüketimine başlamadan önce mutlaka hekime danışılmalıdır.