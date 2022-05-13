Doğal ilaç soğanı kullanmanın 7 farklı yolu

Dünyanın her bölgesinde tüketilen soğanlar birçok fayda sunuyor. Yemeklerde tüketilmesinin yanı sıra soğanların sinüzitten böcek ısırıklarına kadar birçok farklı kullanım alanı da bulunuyor.

Dünyanın tüm bölgelerinde tüketilen evrensel bir bitki olan soğanın sağlığa inanılmaz faydaları vardır. Mutfakta vazgeçilmez bir malzemedir ve birçok yemekte kullanılır.

Soğan A vitamini, selenyum, kuersetin ve antosiyaninlere ek olarak iyi miktarda C vitamini içerir. C vitamininin vücutta oynadığı rol, antioksidan özelliklerinin ötesindedir, kemik, kıkırdak, diş ve diş etlerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Ayrıca enfeksiyonlara karşı korur, bitkilerde bulunan demirin emilimini destekler ve iyileşmeyi hızlandırır. Bronşit, farenjit, soğuk algınlığı ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarının belirtilerini azaltmak için soğan kullanımı önerilir.

Soğan ayrıca iyi bir manganez kaynağıdır. Manganez, birçok farklı metabolik süreci kolaylaştıran çeşitli enzimler için bir kofaktör görevi görür. Aynı zamanda serbest radikallerin neden olduğu hasarın önlenmesine de yardımcı olur.

Soğan ayrıca bir B6 vitamini kaynağıdır. Piridoksin olarak da adlandırılan B6 vitamini proteinlerin ve yağ asitlerinin metabolizmasında ve ayrıca hormonların üretiminde yer alan koenzimlerin bir parçasıdır. Ayrıca kırmızı kan hücrelerinin üretimine katılır ve daha fazla oksijen taşımalarını sağlar. Piridoksin ayrıca glikojenin glikoza dönüşümü için gereklidir ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına katkıda bulunur. Son olarak, bu vitamin sinir hücrelerinin belirli bileşenlerinin oluşumunda rol oynar.

Kanseri önleyebiliyor

Bazı araştırmalar, soğan tüketimi ile farklı kanser türlerinin görülme sıklığındaki azalma arasında bir bağlantının varlığını ortaya koymaktadır. Çalışmalar, haftada bir ila yedi soğan tüketiminin kolon, gırtlak ve yumurtalık kanseri riskini azalttığını göstermektedir.

Buna ek olarak, haftada yedi veya daha fazla soğan tüketiminin yemek borusu, ağız ve yutak kanseri riskini azaltabileceği bilinmektedir. Aynı durum beyin, mide ve yemek borusu kanserleri için de gözlenmektedir. Bazı çalışmalar ayrıca yüksek soğan tüketimi ile prostat kanserinin gidişatının iyileştirilebileceğini ortaya koymaktadır.

Bu çalışmaların sonuçları dikkatle yorumlanmalıdır, çünkü soğanların çeşidi ve pişirme yöntemi ile tüketilen kesin miktarlar gibi önemli faktörler hesaba katılmalıdır. Araştırmalar, soğan özlerinin kanseri tetikleyen mutasyon süreçlerini engelleyebileceğini gösteriyor. Ayrıca kanser hücrelerinin çoğalmasını da azalttıkları biliniyor.

Kalbi koruyor

Soğanlar, çeşitli kalp ve damar hastalıkları için risk faktörleri üzerinde etkili olan bileşikler içerir. Soğanlar trombosit agregasyonunu azaltma yeteneği ile bilinir. Kandaki trombosit agregasyonu, trombositlerin pıhtılaşmayı sağlamak için birbirleri üzerine kümelenmesidir. Bu durumun fazlalığının tromboz ve buna bağlı olarak kalp ve damar hastalıkları riskini artırdığı unutulmamalıdır.

İki hafta boyunca günde yaklaşık 220 gr pişmiş soğan tüketiminin trombosit agregasyonu üzerine olumlu bir etkisinin olduğunu gösteren çalışmalar vardır.

Soğanı kullanmanın 7 farklı yolu

Birçok günlük rahatsızlığın önlenmesi ve hafifletilmesi için yararlı olan antibakteriyel ve antiastmatik bir aktiviteye sahip olan soğanları kullanmak için bu 7 yolu deneyebilirsiniz.

1. Soğuk algınlığına karşı

Soğuk algınlığınız varsa yatağınıza yakın bir yere yarım soğan koyabilirsiniz. Uzmanlar, üzerinde bir siyah renk tabakası oluştuğunda soğanın mevcut toksinleri emdiği anlamına geldiğini söylüyor. Ayrıca 300 gram çiğ soğanı öğütüp ve 100 gram bal ekleyerek hazırlayacağınız karşımdan her gün 1 ila 2 yemek kaşığı tüketerek soğuk algınlığına karşı kendinizi koruyabilirsiniz.

2. Sinüzite karşı

Sinüzit sorunlarınız varsa su, bal ve soğan parçalarını karıştırın, ardından sinüzit semptomlarını hafifletmek için bu suyu düzenli olarak tüketin.

3. Gribe karşı

Soğan özellikle gribe karşı faydalıdır. İki adet doğranmış soğanı yarım litre suda birkaç saat bekletin. Daha sonra bu sudan yatmadan önce ve yemek aralarında birer bardak tüketin.

4. Boğaz ağrısına karşı

Yapması son derece basit olan bu tarif ile ev yapımı soğan bazlı bir şurup elde edebilirsiniz. Bunun için 100 gram doğranmış soğanı eklediğiniz 250 ml suyu kaynatın. Ateşte yaklaşık 10 dakika bekletin, ardından karışım hafifçe soğuyana kadar bir kenara koyun. Daha sonra karışımı süzün ve bir yemek kaşığı bal ekleyin. Kalınlaşana kadar 2-3 dakika ikinci kez ısıtın. Belirtileriniz geçene kadar soğan şurubunuzdan 3-6 çay kaşığı alın.

5. Siğillere karşı

Siğilleriniz varsa, yok olana kadar her gece onları taze soğanla ovabilirsiniz. Ayrıca, bir soğanın içini oyup tuzla doldurabilir ve ardından siğili günde iki kez bununla ovalayabilirsiniz.

6. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için

Soğanlar antik çağlardan beri ilaç olarak kullanılmıştır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için soğan parçalarını yaklaşık 15 dakika suda kaynatın. Karışım biraz soğuduktan sonra tatlandırmak için 4 çay kaşığı bal ve bir limon suyu sıkın. Bu karışımdan sabah ve akşam birer yemek kaşığı alın.

7. Böcek ısırıklarına karşı

Can sıkıcı ve nahoş böcek ısırıkları, günlük hayatınızı bozabilir. Bunu düzeltmek için bir soğan halkası çok faydalıdır. Ağrıyı hafifletmek için ısırılan alana yerleştirmeniz yeterlidir. İdeal faydaları alabilmek için yeni kesilmiş bir soğan kullanın.