Doğal müshil etkili kabızlığı önleyen 8 besin

İyi bir bağırsak sağlığının ve sindirim problemlerini önlemenin en iyi yolu yeterli ve dengeli beslenmedir. Bununla birlikte, kabızlığı önlemek için bazı besinlerin özellikle tüketilmesi gerekir.

Kabızlık, günlük yaşamda en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Yaşam hızı, kötü beslenme, dinlenme eksikliği ve genellikle yapılan az fiziksel aktivite kabızlığa özellikle katkıda bulunur.

Bu nedenle sağlıklı bir bağırsak geçişine sahip olmak için sağlıklı bir yaşam tarzının izlenmesi önemlidir. Ve bunu yapmanın en kolay yollarından biri, doğal müshil etkili yiyecekleri tüketmektir.

Kabızlıkla mücadelede doğal gıdalar en iyi seçenektir çünkü bu şekilde uzun vadede ciddi sağlık sorunları oluşturabilecek aşırı ilaç tüketiminden kaçınabilirsiniz.

MÜSHİL ETKİLİ 8 GIDA

Doğal müshil görevi gören bu gıdalar çok miktarda lif içerir, bu nedenle kabızlık durumu için idealdir. İşte doğal müshil etkili 8 besin.

Kuru Erik

Kuru erik, yüksek lif içeriğine (sekiz kuru erik günlük alımın yüzde25'ini karşılar) ek olarak, bağırsak kasılmalarını uyaran bir madde olan dihidroksifenilisatin ve ayrıca müshil etkisi olan sorbitol ve fenolik bileşikler içerir. Kuru erik ayrıca meyve suyu veya komposto şeklinde de tüketilebilir.

Elma

Elma ve armut gibi olgun meyveler belirli besinlerin emilimini yavaşlatan ve bir jel oluşturan çözünmeyen lif pektin içerir. Pektin dışkı hacmini arttırır ve dışkının kıvamını iyileştirerek atılmasını kolaylaştırır.

Kahve

Araştırmalar kahvenin müshil etkisi olduğunu göstermiştir. Popüler inanışın aksine, bunun nedeni kafein değil, kahvenin distal kolonun (rektuma en yakın kısım) kasılma hareketlerini düzenleyen ve midenin boşalmasını hızlandıran mide asidi üretimini artıran bir hormon olan gastrin üretimini uyarmasıdır. Kahve ayrıca sindirime yardımcı olan başka bir hormon olan kolesistokinin sentezini de artırır. Ancak kahvenin müshil etkisi herkes için çalışmaz.

Greyfurt

Kabızlık genellikle kuru dışkıyla bağlantılıdır, kolonda çok uzun süre kaldıklarında, dışkı suyu yeniden emer ve bu da geçmesi zor olan sert, kuru dışkılara yol açar. Bu noktada sadece daha fazla sıvı alımı etkisizdir çünkü su idrarda boşaltılır. Meyve suları hem lif (posalarını muhafaza etmeleri şartıyla) hem de su içerir, bu da suyun dışkıda tutulmasına ve yeniden sulanmasına izin verir. Greyfurt suyu, kolon salgılarını uyaran naringinin içerdiği için en iyi seçenektir.

Yağlı Gıdalar

Yağ oranı çok düşük diyetlere dikkat edin. Yağ, tereyağı ve margarin, çiğ veya hafif ısıtılmış olarak yenilmeleri koşuluyla (yüksek sıcaklıklarda sindirimi geciktirirler) bağırsakta kayganlaştırıcı bir etkiye sahiptir. Zeytinyağı, safra salgısının uyarılmasını sağladığı için daha da etkilidir.

Tam Tahıllar

Tam tahılların (esmer pirinç, bulgur vb.) kabuğu veya kepeği vitaminler ve çözünmeyen lifler içerir. Çözünmeyen lifler su eşliğinde şişer ve dışkı hacmini arttırır. Ayrıca bağırsağın kasılmasını da uyarırlar.

Yoğurt

Yoğurt ve fermente süt ürünleri bağırsak florasını dengeleyen probiyotikler içerir. Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus ve Saccharomyces boulardii gibi birkaç iyi bakteri türü, bağırsak kasılmalarını teşvik etmede etkilidir. Süt ürünlerinden elde edilen laktoz da hafif bir müshil etkisine sahiptir.

İncir ve Kuru Kayısı

Lif açısından çok zengin (100 gr'da 10 ila 13 gr) incir ve kuru kayısı doğal müshildir. Bu meyveler ayrıca potasyum açısından zengindir, potasyum eksikliği kabızlığa neden olabilir.

KABIZLIĞI ÖNLEMEK İÇİN 5 İPUCU

Birkaç basit yaşam tarzı değişikliği sayesinde bağırsak rahatsızlıklarını önleyebilir ve kabızlıkla ilişkili sorunlardan kaçınabilirsiniz.

1. Bol su için

Kabızlık çekiyorsanız, normalden daha fazla su içmekten çekinmeyin. Yeterli sıvı alımı iyi bağırsak geçişinin temelidir. Sıvılar bağırsak içeriğinin hacmini arttırır ve düzenli bağırsak hareketlerini destekler.

Günde 1.5 ila 3 litre su içmek kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Hafif müshil etkisi olan magnezyum açısından zengin maden suları da tercih edilebilir. Çayları, bitki çaylarını, şeker ilavesiz meyve sularını ve ev yapımı çorbaları da tüketmeyi unutmayın.

2. Lif tüketin

Lif özellikle kabızlıkla mücadelede etkilidir. Meyvelerde ve yeşil yapraklı sebzelerde çok miktarda bulunurlar. Meyveler arasında çilek, armut, kivi ve erik mükemmeldir ve düzgün bir bağırsak geçişine yardımcı olur.

Lif açısından en zengin besinler baklagiller (mercimek, bezelye veya fasulye) ve tam tahıllardır. Örneğin, yulaf kepeği veya keten tohumu, meyve ve sıkılmış portakal suyuna dayalı bir kahvaltı gibisi yoktur. İşlenmiş, yağlı gıdaların ve rafine şeker içeren gıdaların tüketimini sınırlayın.

3. Tuvalete gitmeyi ertelemeyin

Bağırsak geçişinizi iyileştirmek için tuvalette uzun süreler geçirmenize gerek yok. Öte yandan, dürtü ortaya çıktığında tuvalete gitme anını geri almaktan ve geciktirmekten kaçının.

4. Egzersiz yapın

Hareketsiz bir yaşam tarzı kabızlık riskini artırır. Bağırsak geçişini etkinleştirmek için günlük olarak hareket etmek önemlidir. Günde en az yarım saat yürüyüş yapılması önerilir. Ayrıca yüzme gibi karın kaslarını çalıştıran bir sporu düzenli olarak yapmanız da tavsiye edilir.

5. Düşük lifli diyetlerden kaçının

Çok kısıtlayıcı diyetlerden kaçının. Bunlar çok az çeşit içeren veya çok az lif içeren diyetlerdir. Diyette ani bir değişiklik ve uygun olmayan bir diyet bağırsakların düzgün işleyişini bozabilir. İdeal olan, diyetinizde iyi miktarda lif, mineral, vitamin ve protein bulundurmaktır.