Doğanın mucizesi! Aspirinin ham maddesi bakın hangi ağaçmış...

Adını herkesin bildiği aspirin ağrı kesici olarak imdadımıza yetişirken, ham maddesinin doğadaki söğüt ağacı olması da duyanları şaşırtıyor.

Aspirin neredeyse her evde bulunan en yaygın kullanılan ilaçlardan birisi...

Ateş düşürücü ve kan sulandırıcı olan Aspirin, anti-enflamatuar özelliğiyle öne çıkarken, ham maddesi nedir, neyden yapılıyor hiç düşündünüz mü...

ABD’de bulunan California Üniversitesi’nden Dr. Karol Watson, kanser riskini yüzde 20 azalttığı, kalp krizini önlediği bilinen Aspirin’in içerisinde yer alan hammaddelerin doğada da bulunduğuna ve insanların yüzyıllardır bu bitkilerle şifa bulduklarına dikkati çekti.

ASPİRİNİN HAM MADDESİ: SÖĞÜT AĞACI

Uzmanlar, Aspirin’in özünü oluşturan salisik asitin özü olan salisatların yasemin, fasulye, bezelye ve yonca ile söğüt ağacında da bulunduğunu, antik çağlardan beri insanların bu bitkileri ağrılarını kesmek, acılarını dindirmek için kullandıklarını belirtti.

Salisik asitin özünü oluşturan salisatların en zengin kaynağını ise söğüt ağacı oluşturuyor.

ASPİRİN KULLANILAN HASTALIKLAR

Aspirin, hafif-orta şiddetteki ağrıları, migren ağrısını ve ateşi tedavi etmek için en sık kullanılan ilaçlardan biridir.

Yaygın kullanım alanları arasında:

Baş ağrısı

Regl ağrıları,

Soğuk algınlığı ve grip

Burkulma ve zorlanmalar

Artrit gibi uzun süreli durumlar yer alır.

*Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.