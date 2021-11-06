Sağlıklı beslenme, oldukça karmaşık bir konu gibi görünüyor olabilir ancak doğru ipuçlarıyla, basit bir şekilde tamamen doğru beslenebilmek ve genel olarak sağlığı artırabilmek mümkün.

Sağlıklı beslenmeyle ilgili yapılan küçük bir araştırmada dahi onlarca farklı bilgi karşınıza çıkabilir. Hangi ipuçlarının gerçekten işe yaradığını ve hangilerini okuduktan hemen sonra unutmanın daha iyi olduğunu anlamak oldukça zordur.

İnternet, özellikle sağlıklı beslenme konusunda adeta bir çöplüktür. Binlerce farklı bilgi, bir temele dayandırılmadan farklı kişiler tarafından yazılabiliyor ve ciddi sağlık problemlerine neden olabilecek öneriler sıralanabiliyor.

Sağlıklı kilo verebilmek için en iyi yöntem bir uzmana başvurmak olsa da aklınızda bulundurmanız gereken uzman ipuçlarıyla sağlıklı beslenmeye ilk adımı atabilirsiniz.

İşte doğru beslenmeye geçmenize yardımcı olacak 5 ipucu:

FAVORİ YİYECEKLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN

Evet, doğru okudunuz: Tatlıların veya favori lezzetlerinizin tamamen reddedilmesi, hoş olmayan sonuçlara yol açar. Sağlıklı bir insanın sağlıklı bir ruhu olmalıdır. Bu, yemek hakkında düşündüğünüzde stres ve endişe hissetmemeniz gerektiği anlamına gelir.

Özellikle kilo vermeye çalışırken çoğu insan, rahatlamalarına ve en sevdikleri ürünü yemelerine izin vermezler ve sonuç olarak ruh halleri bozulur. Sağlıksız olarak nitelendirilen bir tatlıyı yemek, radikal kısıtlamalara dayanamamaktan, aşırı yemeye kaymaktan ve suçlu hissetmekten daha iyidir.

Kendinize başlangıçta katı sınırlar koymayın. Çoğu zaman minimum düzeyde işlenmiş ve sağlıklı yiyecekler yemeye çalışın, ancak yine de bazen en sevdiğiniz tatlılarla (ya da sevdiğiniz her ne ise), sağlıklı olmayan ama zevkli olanlarla kendinizi şımartın.

Hedefinize bu şekilde ulaşmanın ne kadar kolay olduğuna şaşıracaksınız. Bununla birlikte, sağlıksız yiyeceklere karşı iştahınızın bunaltıcı olduğunu düşünüyorsanız, diyetisyeninize görünün. Yemekle ilgili hislerinizi değiştirmenize yardımcı olabilir.

SÜREKLİ OLARAK GÜNCEL BESLENME BİLGİLERİNİ ARAMAYI BIRAKIN

Sosyal ağların ve haber akışlarının düzenli olarak güncellenmesiyle, bir kişi hemen hemen her gün, daha önce denediği her şeyden kesinlikle daha etkili olan yeni süper gıda türleri veya diyetler olduğunu hissetmeye başlar. Bu doğru değil.

Sizi anında daha sağlıklı yapacak olan sihirli bir hap veya ürün olmadığını unutmayın. Gerçekten doğru beslenmek istiyorsanız, popüler kilo verme haberlerinin sonsuz akışından ayrılın.

Tüm şüpheli beslenme hesaplarını engelleyin. Vücudunuz için neyin iyi olduğunu sizden daha iyi kimse bilemez. Sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar, proteinler yiyin ve en azından ara sıra tatlılarla kendinizi şımartın, uyku sürenizi iyi ayarlayın ve alkol ve sigaradan uzak durun.

SONUÇ ALMAYA TAKILMAYIN

Diyetisyeniniz sonuç alma konusunda sizi zorluyorsa, yeni bir şey aramayı düşünebilirsiniz. Bu yaklaşım nedeniyle, kişi kural olarak tüm değişikliklerin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını, kendisini iyi hissetmesine yardımcı olup olmadığını, özgüvenini, uykusunu ve başkalarıyla ilişkilerini nasıl etkilediğini anlamayı bırakır.

Kendinize her zaman dinlenme fırsatı verin veya gerekirse bir adım geri atın, başarısızlık için kendinizi hırpalamayın. Kendinizi yemek ve diyete takıntılı buluyorsanız, ara verin; kitap okuyun, kendinize iyi bir yüz maskesi yapın veya hafif bir yürüyüşe çıkın.

YEMEK HAZIRLARKEN AŞIRIYA KAÇMAYIN

Evde yemek yapmak kalori, şeker ve tuz alımınızı kontrol etmenin en iyi yoludur. Yine de bu, her gün ocağın başında durmanız gerektiği anlamına gelmez. Sürekli sağlıklı tarifler hazırlama fikriyle hareket ederseniz, kendinizi yorabilir ve kısa sürede hayatınızın yarısının mutfakta geçtiğini düşünmeye başlayabilirsiniz. Kendinizi bunalmış hissettiğinizde önceden kesilmiş kabak veya havuç, brokoli veya karnabahar gibi dondurulmuş yiyecekleri tercih edin. Yemek yapmak için hiç haliniz yoksa, fast food gibi seçimlerden kaçının. Daha sağlıklı yemek türlerine yönelin.

SAĞLIKLI YAŞAMIN SADECE BESLENMEDEN OLUŞMADIĞINI UNUTMAYIN

Derin bir nefes alın ve sağlıklı gıda seçimlerinin sağlığınız için tek koşul olmadığını anlayın. Uyku, enerji, fiziksel aktivite ve stres seviyesi sağlık üzerinde önemli bir rol oynar, onlara da dikkat etmeyi unutmayın.

Yalnızca diyetinize odaklanmak yerine, kendinize sorular sormak ve zayıf noktalarınızı bulmak için birkaç dakika ayırın. Nasıl uyuyorsunuz? Daha fazla uyuyabilir misiniz? Ne kadar gerginsiniz? Stres ile nasıl başa çıkıyorsunuz? Spor yapar mısınız? Daha aktif olmanın yollarını bulabilir misiniz?