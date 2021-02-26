Doğru diş fırçası nasıl seçilir

Sağlıklı dişlerin olmazsa olmazlarından biri de etkili bir diş fırçasıdır. Peki doğru diş fırçasını nasıl seçeceğinizi hiç düşündünüz mü?

Dişlerinizi temiz tutmak, ağız sağlığınız ve genel sağlığınız için çok önemlidir. Dişler çıkar çıkmaz diş bakımına başlarız. Dişlerin sağlıklı olmasında en büyük etkenlerden biri de iyi bir diş fırçasıdır. Onlarca çeşit diş fırçası vardır ancak çoğu insan ya diş hekimlerinin onlara verdiğini kullanırlar ya da görünümünden veya fiyatından dolayı beğendikleri bir fırçayı seçerler.

İşte muhtemelen her mağazada görebileceğiniz, tüm farklı diş fırçası seçenekleriyle ağız sağlığında gerçek bir fark yaratabilecek etkenler.

DİŞ FIRÇASI YAPISI

Diş fırçanızın basit bir işi vardır: Diş minesine zarar vermeden veya diş eti hastalığına neden olmadan, dişlerinizdeki ve diş etlerindeki plağı ve bakterileri temizlemek. Basit, değil mi? Ancak her diş fırçası bunu aynı şekilde yapamaz. Dikkate alınması gereken bazı farklılıklar şunlardır:

Kıllar

Diş fırçaları yumuşak, orta ve sert kıllara ve ayrıca yuvarlak ve yuvarlak olmayan kıllara sahiptir. Sert kılların dişlerinizi daha temiz hale getireceğini düşünebilirsiniz, ancak bazı durumlarda zararlı olabilirler. Kıllar çok sertse ve fırçanızı agresif kullanıyor, çok fazla baskı uyguluyorsanız, bu durumda diş minesinizi çizebilir ve zarar verebilirsiniz. Bu, diş etlerinizin çekilmesine de neden olabilir. Dişlerinizi temizlemek için çok fazla baskı gerektirmez, bu nedenle çoğu insan için yumuşak, yuvarlak kıllar en iyi seçenektir. Zarar vermeden dişlerinizi temizlerler.

Büyüklük ve şekil

Bir diş fırçası, ağzınızın her yerine rahatça ulaşabilmelidir. Örneğin, çok büyük bir fırça, bakterilerin gelişebileceği dişlerinizin ve ağzınızın arkasına ulaşamaz. Çoğu insan, standart uzunluk ve genişlikte bir fırça başlığının rahat ve kullanımı kolay olduğunu düşünse de, bazıları daha küçük bir fırçayı tercih edebilir. Fırça elinizde de rahat olmalıdır.

DOĞRU DİŞ FIRÇASI NASIL SEÇİLİR?

Elektrikli ve manuel diş fırçaları

Elektrikli bir diş fırçası yerine manuel bir diş fırçası seçmeniz ya da tam tersini yapmanız gerekmez. Ancak, birçok insan birini diğerinden daha fazla kullanmaktan zevk aldığını fark eder. Sonuçta, en iyi diş fırçası gerçekten kullandığınız diş fırçasıdır. Bazı insanlar, diş fırçasını tutma ve hareket ettirme sevmez ve elektrikli diş fırçasından yararlanır. Artritli, titreyen hastalar veya ince motor becerilerini geliştirmeye devam eden çocuklar, elektrikli diş fırçası yardımıyla dişlerini temizlemeyi daha kolay bulabilirler. Bunların haricinde, elektrikli diş fırçaları basınç sensörleri sayesinde çok sert baskı uyguladığınızda sizi uyarabilir.

Kıllar

Hem diş etleri hem de dişler için en rahat ve en güvenli olan yumuşak kıllı bir diş fırçası seçin. Orta kıllı veya sert kıllı bir diş fırçası, diş etlerinde geri dönüşü olmayan hasara neden olabilir ve özellikle güçlü bir şekilde fırçalarsanız koruyucu diş minesine zarar verebilir.

Diş fırçası başlığı

Dişlerinizin arkası ve azı dişlerinizin kenarları gibi erişilmesi zor alanlara ulaşabilen küçük veya kompakt başlı bir diş fırçası seçin.

Çocuklar için en iyi diş fırçası

Çocuklara ağızları küçük olduğu için daha küçük boyutlu bir diş fırçası kullanmaları tavsiye edilir. Bu diş fırçasındaki sap, daha iyi kavrama ve daha fazla kontrol için daha kalındır. Kauçuk bir tutma yeri ayrıca diş fırçasının daha sıkı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

Diş telleri takıyorsanız veya hizasız dişleriniz varsa en iyi diş fırçası

Diş teli takıyorsanız, V şeklinde kılları olan özel bir ortodontik diş fırçası kullanabilirsiniz. Bu kıllar, tellerin etrafının derinlemesine temizlenmesine imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ucunda naylon kıllara ve çok küçük bir kafaya sahip uç püsküllü bir fırça, diş tellerinin etrafını, yanlış hizalanmış dişleri, açıkta kalan azı dişlerini ve diş köprülerini ve implantları temizlemek için kullanılabilir. Bu fırça, normal fırçalamaya ek olarak kullanılmalıdır.

DİŞ FIRÇASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Diş fırçanızı ne zaman değiştireceğinizi bilmek, neredeyse ilk etapta doğru olanı seçmek kadar önemlidir. Uzmanlar her 3-4 ayda bir diş fırçası değişimi önerir. Bu noktada, muhtemelen kılların artık dik olmadığı, aşınmış ve şekilsiz olduğu açık olacaktır. Bu şeik bozuklukları dişlerinize zarar verebilir veya daha hassas olmalarına neden olabilir. Diş fırçası konusunda titiz olun ve dişlerinizi temizlerken nazik, dairesel hareketler kullanmayı unutmayın.

Bir hastalıktan sonra diş fırçanızı değiştirmeyi unutmayın. Hastalıktan kaynaklanan bakteriler diş fırçanızın kıllarında kalabilir, bu nedenle soğuk algınlığı, virüs veya gripten kurtulduktan sonra her zaman değiştirmelisiniz. Diş fırçanızı değiştirmek, bakterilerin tekrar bulaşmasını engeller.

Yukarıdaki ipuçları, başarıya ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Doğru araçları seçmek, ağız hijyeni rutininiz dahil her işi kolaylaştırır.