Doğru takılmayan kulaklık, travmalara neden oluyor

Uzaktan eğitime katılan öğretmen ve öğrencilere kulaklık seçimi ve doğru takılması konusunda bilgi veren Op. Dr. Ahmet Köder, yanlış takılan kulaklığın travmalara neden olabileceğini söyledi.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke gibi Türkiye'de de bir süredir uzaktan eğitim modeli uygulanıyor. Yaklaşı 9 aydır uyugulanan uzaktan eğitim modeli ile birlikte kulaklık kullanımı da arttı. Bu kapsamda öğrenci ve öğretmenlere uyarılarda bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Köder, kulaklık seçimi ve kulaklığın doğru takılması konusunda bilgiler verdi.

ALERJİK REAKSİYONLARA YOL AÇABİLİR

"Piyasada birçok farklı kulaklık var ama bir kulak, burun, boğaz hekimi olarak kulaklıkları iki gruba ayırabiliriz. Birincisi kulak kanalı dediğimiz kulağın içine oturan kulaklıklar, ikinci ise kulak üstü dediğimiz kulağın üst kısmına oturan kulaklıklardır. Öncelikle aldığımız kulaklığın kaliteli olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü aldığımız kulaklık kaliteli bir kulaklık değilse alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kulaklıklar içinde istenmeyen maddeler insan sağlığına zararlı olabilir. Bu ilk dikkat etmemiz gereken noktadır.

İkincisi ise kulaklığı takmadan önce kulaklığı kulağımıza yaklaştırarak sesin şiddetine bakarak kulaklığı kulağımıza takmamız gerekir. Kulak içi dediğimiz kulak kanalına oturan kulaklıklar ergonomik olarak iyi değillerse ağrı yapma riski artar. Bu yüzden kulaklığımızı çok uzun süre kullanmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin ders alıyorsak ders aralarında kulaklığımız çıkarmamız gerekiyor. Bu sayede kulağımızı rahatlatabiliriz.

Ayrıca ders haricinde sürekli kulaklık kullanmak, bunu alışkanlık haline getirmek kulaktaki normal fonksiyonları bozabilir ve kulakta kir oluşumun artmasına neden olabilir. Bu yüzden özellikle kulak içi kulaklıkları uzun süre kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Kulak dışı kulaklıklar ise kulağımızın tam üstüne oturmaktadır. Bu kulaklıkların da dezavantajı vardır. Dışardan gelen sesleri engellemek için kulağa tam oturur basıya bağlı kulakta ağrı oluşturmaktadır. Ayrıca takarken aniden bırakmaya bağlı oluşacak basınçla travmalar oluşabilir. Takarken yavaşça takmakta fayda var ve yine diğer kulak içi kulaklıklar gibi bunları da uzun süreli kullanmamakta fayda var. Bunların da belli bir süre sonra ağrı yapma riski var.

KULAK ZARINI PATLATABİLİR

Çok aşırı bir basınçla kulak arkası kulaklığı takarsanız kulak zarına tam oturup aniden bası yaparsa kulak zarını patlatma riski var. Ancak bu çok olası bir durum değil. Bunun tam oturması gerekiyor ve düşük bir olasılık. Kulak zarına zarar verme riski ise cihazdan gelen ses yoğunluğuna bağlıdır. Yüksek sesle dinler ya da aniden çok yüksek bir ses kulağınıza gelirse ona bağlı akustik travma dediğimiz bir travma oluşturabilir. Ama kulaklığın kendisine bağlı olmayan sesten dolayı oluşan bir travmadır."