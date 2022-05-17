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    Doğum kontrol hapları kısırlığa yol açar mı

    Doğum kontrol haplarıyla ilgili kulaktan dolma bilgilerle kadınlar yanlışa sürüklenirken, konunun aslını değerlendirmesi için uzman bilgisine başvurduk.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 16:24
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    Doğum kontrol hapları kısırlığa yol açar mı

    Cinsel birliktelikte oluşabilecek gebelikten korunmak adına kullanılan doğum kontrol haplarının kısırlığa yol açtığı bilgisi, günden güne kadınların korkulu rüyası haline geldi.

    Yanlış bilgilerle doğum kontrol haplarına önyargı besleyen kadınlar korunmasız ilişkiye başvururken, istenmeyen gebelikler de artmış durumda.

    Doğum kontrol haplarının kısırlığa yol açtığı algısını, uzman görüşünden dinlemek için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kübra Bağcı'ya bağlandık.

    "Hapların kullanımı bırakıldığında bir sonraki adet döneminde hamile kalınabilir"

    Hapların kullanımı kesildiği zaman, bir sonraki adet döneminde hamile kalınabildiğini vurgulayan Dr. Bağcı, "Doğum kontrol hapları hormon içeren haplardır, sadece yumurtlamayı engeller. Yani siz doğum kontrol hapını bıraktığınız zaman yumurtlamanız geri döner. Bunun için bir zamana da ihtiyacınız yok, doğum kontrol hapını bıraktığınızda, bir sonraki adet döneminde hamile kalabilirsiniz." ifadelerini aktardı.

    Doğum kontrol hapları kısırlığa yol açar mı VİDEO

    Doğum kontrol hapları kısırlığa yol açar mı #1


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