Doğum sonrası depresyonu: Postpartum nedir ve nasıl geçer?

Doğum sonrası depresyonu: Postpartum nedir ve nasıl geçer?

Doğum sonrası anneler, hormon dengelerinin değişmesi ve yeni bir döngüye geçişle birlikte kendilerini yorgun ve bıkkın hissedebilirler. Bu duruma geçici lohusa depresyonu yani postpartum denir.

Kadınlar doğum sonrası ilk yıl içinde,anksiyete bozuklukları, obsesisf kompulsif bozukluk, depresyon ve nadiren psikoz gibi psikiyatrik hastalıklar açısından risk altındadır.

Postpartum adı verilen doğum sonrası depresyon, doğumdan sonra ilk bir yıl içinde görülebilen kaygılı, takıntılı, endişeli, umutsuz, çaresiz ve yalnız hissetme gibi duygularla karakterize olan bir duygu durum bozukluğudur.

Birçok anne, bu durumdan dolayı suçluluk duyarak daha fazla çöküntü yaşayabilir ancak bu depresyon belirtileri her kadında görülmediği gibi uzun süreli de olmayabilir.

Peki postpartum depresyonu nedir ve nasıl geçer? İşte lohusa annelerin bilmesi gereken detaylar..

DOĞUM SONRASI DEPRESYONU POSTPARTUM NEDİR?

Anne olmanın akabinde ortaya çıkan depresif durum, normal sayılan bir hüzünlülük halinden, psikotik depresyona kadar giden bir gelişim gösterebilir ve belirtileri doğumu takip eden bir yıl içinde, herhangi bir zaman diliminde ortaya çıkabilir.

Doğumla beraber hormonların düzeyi hamilelik öncesine döner. Hormonlardaki bu ani değişim vücutta kimyasal bir değişim anlamına gelir. Hormon değişiminin doğrudan doğum sonrası depresyona sebep olmadığı bilinmektedir.

Doğum sonrası depresyon, ruhsal ve fiziksel enerji kaybına neden olarak ve bireyin aile, iş ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyerek yaşam kalitesini düşürür.

Postpartum, yeni doğum yapmış annelerin%50-70‘nde görülen normal sınırda olan bir üzüntü veya endişe hali, kolay ve sık ağlama, en yakınlarına sıkıca bağımlılık tablosu şeklinde ortaya çıkar.

POSTPARTUM BELİRTİLERİ

Annenin ne kendisiyle ne de bebekle ilgilenemediğini düşünmesi

zellikle de sabahın ilk saatlerinde enerjinin dibe vurduğunu hissetmesi

Devamlı ağlamaklı halde dolaşma

Suçluluk veya yetersizlik duygusu yaşama

Dikkati bir konuya odaklama konusunda güçlük yaşama

En ufak olayların bile kişiyi oldukça sinirlendirmesi

Bebeğe ve/veya kendine zarar vermeye yönelik düşünceler yaşama

Geceleri uyuyamama ve/veya gün boyu uyumak isteme

Eve kapanma ve insanlardan uzaklaşma isteği

Önceden yaşanmış depresyon

LOHUSA DEPRESYONU NASIL GEÇER?

Postpartum depresyon tedavisi, kadının depresyon şiddetine, semptomların tipine göre değişiklik gösterir.

Destek grubuna katılmak, terapi almak ya da doğum sonrası depresyon ilaçları kullanımı tedavi için gerekebilir. Ancak kullanılan tüm ilaçlar anne sütüne geçtiği için çok mecbur kalınmadıkça emziren annelere hekimler tarafından ilaç tavsiye edilmez ve verilmez.

Doğum sonrası depresyon tedavisinde psikoterapi almak ya da destek gruplarına katılmak da doktorunuzun önerebileceği yollardır. Bu dönemde konuşarak tedavi çok büyük gelişim sağlar.