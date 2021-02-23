Doğum Sonrası Karın Germe Ameliyatı Ve Meme Estetiği

Karın kaslarının deformasyonundaki en büyük neden, hareketsiz bir yaşam tarzı, kalorisi fazla olan paketli ürünlerin tüketilmesi, kilo alma, hamilelik ve doğum yapma gibi sebeplerdir.

Karın kaslarının deformasyonundaki en büyük neden, hareketsiz bir yaşam tarzı, kalorisi fazla olan paketli ürünlerin tüketilmesi, kilo alma, hamilelik ve doğum yapma gibi sebeplerdir. Bu tür bir yaşam tarzında kilo alımları en fazla göbek ve karın bölgesinden olur. Bu bölgedeki kaslar sarkmaya eğilimlidir ve karın kaslarının zayıflamasıyla beraber karın bölgesinde yerçekiminin de etkisiyle aşağıya doğru bir yönelim görülür. Bu şekilde bir karın yapısına sahip olan kadın giydiği her kıyafetten rahatsız olur, görüntüsünden dolayı mutsuzluk yaşar. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Leyla Arvas, karın germe operasyonu ile kadınların hayalindeki düz karın yapısına rahatlıkla sahip olabileceklerini belirtiyor. Op. Dr. Leyla Arvas, Karın Germe Operasyonunu sizler için değerlendiriyor;

Karın Germe Operasyonu Nedir?

Karın germe operasyonu, kadınlarda çeşitli nedenlerden dolayı sarkmış karın yapısının düzeltilmesi için yapılan cerrahi bir uygulamadır. Karın kasları vücuttaki diğer kaslardan farklı bir formda bulunur. Yapı olarak sarkmaya çok daha elverişli olan bu bölgede deformasyonlar hemen her kadında görülebilir. Diyet ya da egzersiz ile düzeltilmesi oldukça zor olan karın sarkıklıkları ve deformasyonlarının cerrahi müdahale ile düzeltilmesi, günümüzde hemen her kadının öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Karın Germe Operasyonu Öncesinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Karın germe operasyonlarından en az iki hafta bırakılması gerekir. Sigara içinde yer alan zehirli maddelerin bulunmasından dolayı operasyonlarda risk faktörü oluşturuyor. Yaraların kapanma hızını da etkileyen sigara kullanımının operasyon öncesinde bırakılması ve operasyon sonrasında da içiciliğe devam edilmemesi gerekiyor. Operasyon öncesinde kan sulandırıcı etkisi bulunan ilaçların kullanılmaması, kan sulandırıcı özelliği bulunan yeşil çay ya da bitkisel karışımların kullanılmaması gerekiyor. Operasyondan sonra yaklaşık 10 gün boyunca öne eğilerek yürümek gerektiği için, bel rahatsızlığı bulunan kişilerin bu durumu göz önüne alarak karar vermeleri bekleniyor. Karın operasyonu olacak hastanın kronik rahatsızlığının olmaması da operasyonun yapılıp yapılmama kararını etkileyen faktörler arasında bulunuyor.

Karın Germe Çeşitleri Hangileridir?

Karın germe operasyonları Tam Karın Germe ve Mini Karın Germe olarak iki şekilde uygulanabilir. Bu iki operasyonda da kesi izi sezeryan bölgesinden yapılır. Tam karın germe operasyonunda sezeryan çizgisinin biraz daha uzun olduğunu söylemek gerekir. Bu operasyonda karın derisi göğüs kafesinin altına kadar açılır. Deri bacaklara doğru gerdirilerek fazla olan kısım çıkartılarak atılır. Karın kasları birbirine yakınlaştırılır ve dikilir. Böylece sıkı bir karın kası oluşturulur. Aşağı doğru kayan göbek deliği yerine vücut ile orantılı noktada yeni bir göbek deliği açılarak görsellik tamamlanır.

Mini karın germe operasyonu ise daha çok alt karın bölgesinde sarkma yaşayan kadınların tercih ettiği cerrahi müdahalelerdir. Mini karın germe operasyonunda, tam karın germe operasyonunda olduğu gibi göğüs kafesi altına kadar değil göbek deliğine kadar deri açılır. Deri gerdirilerek fazla olan kısım çıkarılır. Kas ve bağ dokular sıkıca birbirine dikilir.

Karın germe operasyonları öncesinde kişiden öncelikle diyet yapması ve sağlıklı beslenme düzeninin oturtulması istenir. Kilo kaybı yaşadıktan sonra erimeye direnç gösteren yağlar liposuction ile alınarak fazla deri sarkması probleminin çözümü için karın germe operasyonuna geçilir.

Operasyonun Kalıcılığı Ne kadar Sürer?

İster tam karın germe operasyonları, ister mini karın germe operasyonu olsun karın kas ve bağ dokusunda sarkma olan kişiler için kalıcılığı ömür boyu süren cerrahi girişimlerdir. Operasyonlar sonrasında doktor tavsiyelerini tam gerçekleştirmeniz durumunda ömür boyu karın yapısı düz ve genç görünür. Operasyon sonrasında karbonhidrat ve şeker alımının dikkatli yapılması gerekir. Kilo alınmaması ve sağlıklı beslenme programı dahilinde uygulanan bir diyet programı ile kilo tekrarı yaşanmaz. Karın Germe operasyonları öncesinde hastalarımıza operasyon öncesinde ve sonrasında nelere dikkat etmeleri gerektiğini ayrıntılı biçimde anlatıyoruz.

Karın Germe Ameliyatı Meme Estetiği ile birlikte yapılabilir mi?

Karın germe ameliyatı genellikle doğum sonrası tercih edilen bir operasyondur. Doğum sonrası sadece karın değil memelerde bu süreçten etkilenir. Karın germe ameliyatını meme estetiği ile birleştirmek kadınlar tarafından en çok tercih edilen ameliyat kombinasyonudur ve birlikte yapılması sonuçları mükemmelleştirir. Meme estetiğinde özellikle doğum sonrası memenin yeniden dikleştirilmesi ya da süt bezlerinin büyümesi ile hacimlenen meme dokusunun çıkarılarak meme küçültme yapılması tercih edilir.

Karın Germe Operasyonu Sonrasında Sizi Neler Bekliyor?

Karın germe operasyonu sonrasında hastane kalışı 1 ile 3 gün arasında olmaktadır. Başka operasyonlarla kombine edilip edilmeme durumuna göre hastane yatışı değişebilir. Oluşacak ağrıların giderilmesi için hekimin tavsiyesiyle ağrı kesiciler kullanılarak ağrı hafifletilir. Tekrar yapılandırılan karın bölgesinin şeklinin muhafazası için en az 6 hafta boyunca korse giyilmesi şartı bulunur.

Kişinin karın kaslarını minimum 10 gün boyunca dinlendirilmesi gerekir. Spor çalışmalarına 3 aydan önce başlanmasını tavsiye etmiyoruz. Operasyonun net sonuçları, ameliyattan sonraki 6-12 ay arasında görülür. Bu operasyon ile düz ve sıkı görünen bir karın yapısının yanı sıra incelmiş bir bel görüntüsü de ortaya çıkar.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları Nelerdir?

Karın germe ameliyatları fiyatları yapılan işleme ya da başka bir ameliyatla kombine edilip edilmemesi durumuna göre değişir. Sağlık bakanlığı onaylı merkezlerin internet ve haber sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Leyla Arvas’ın yapacağı karın germe operasyonuyla eski formunuza yeniden kavuşmak için İstanbul’da bulunan Quartz Poliklinik +90 212 241 46 24 nolu telefon numaramızı arayarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Op. Dr. Leyla Arvas

Plastik Estetik Cerrahi

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