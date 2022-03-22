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    Doğurganlığı artıran folik asit açısından en zengin 15 besin

    Hamilelikte düşük gibi birçok olumsuz durumu önleyen ve genel olarak sağlık için çok önemli olan folik asit (B9 vitamini), vücutta üretilmediği için mutlaka besinlerden alınması gerekiyor.
    • Özel İçerik
    • 22.03.2022 - 17:03
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    Doğurganlığı artıran folik asit açısından en zengin 15 besin

    Folik asit veya bir diğer adıyla B9 vitamini suda eriyen bir vitamindir. Bazı gıdalar, özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler önemli miktarda folik asit içerir.

    Folik asit, vücudun düzgün çalışması için gereklidir, birçok kimyasal reaksiyonda yer alır ve birçok fonksiyona katılır. Kırmızı kan hücrelerinin oluşumu, sinir sisteminin işleyişi, bağışıklık sisteminin işleyişi, hücre oluşumu (özellikle yaraların iyileşme sürecinde) ve fetusta nöral tüpün kapatılması ve böylece doğum kusurlarının önlenmesinde görev alır.

    Folik asit, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde ve hamilelik dönemi ve öncesinde çok önemlidir. Çeşitli doğum kusurlarını önler.

    Doğurganlığı artıran folik asit açısından en zengin 15 besin #1

    FOLİK ASİDİN FAYDALARI

    Folik asidin faydaları genel olarak şunlardır.

    - Bazı doğum kusurlarıı önler (nöral tüp kusurları),

    - Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır,

    - Depresyonla mücadelede yardım eder,

    - Alzheimer hastalığını önlenmesine katkıda bulunur,

    - Parkinson hastalığını yavaşlatır,

    - Kansere karşı savaşır.

    Doğurganlığı artıran folik asit açısından en zengin 15 besin #2

    FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

    Folik asit eksikliğinin belirtileri arasında sebepsiz kilo kaybı, ishal, anemi, ruhsal bozukluklar, epilepsi ve depresyon bulunur.

    Vücut üretemediği için folik asit besinlerle alınmalıdır. Günlük alınması gereken folik asit miktarı erkekler ve kadınlar için 400 mcg/gün ve hamile kadınlar için 600 mcg/gün.

    Folik asit takviyeleri, hamilelik sırasında maternal doku büyümesi, normal amino asit metabolizması, kan hücresi oluşumu, homosistein metabolizması, bağışıklık sisteminin normal işleyişi, yorgunluğun azaltılması, normal zihinsel işlevler, hücre bölünmesi gibi çeşitli sağlık faydaları için kullanılabilir.

    Doğurganlığı artıran folik asit açısından en zengin 15 besin #3

    HAMİLELİKTE ÇOK ÖNEMLİ

    Folik asit hamilelikte gerekli vitaminlerden biridir. Ayrıca hamilelikten birkaç ay önce bile folat düzeyi izlenmeli ve eksiklik durumunda takviye uygulanmalıdır.

    Hamilelik sırasında B9 vitamini ihtiyacı artar. Yeterince tüketmeyen hamile kadınlar özellikle büyüme geriliği, erken doğum riski ve düşük gibi olumsuz sonuçlar yaşayabilir.

    Folik asit hamilelik sırasında (ilk haftalarda merkezi sinir sisteminin gelişimi) vücutta önemli bir role sahip olan B12 vitamini ile birlikte hareket eder.

    Doğurganlığı artıran folik asit açısından en zengin 15 besin #4

    FOLİK ASİT AÇISINDAN ZENGİN 15 GIDA

    Folik asit açısından en zengin besinler şunlardır:

    Sakatat

    Sakatatlar, özellikle tavuk ve dana karaciğerleri 300 ila 700 mcg/100 gr arasında folik asit içerirler. Hamilelikte sakatat tüketimi önerilmemektedir. A vitamini açısından çok zengindirler ve bu vitamin, yüksek dozlarda fetüs için tehlikelidir.

    Mercimek

    Mercimek, mükemmel antioksidan kaynaklarının yanı sıra demir, çinko ve folik asit kaynağıdır. 100 gram pişmiş mercimek 181 mcg folik asit içerir.

    Yumurta Sarısı

    Yumurta mükemmel bir protein kaynağıdır. Ayrıca 100 gram yumurta 166 mcg folik asit içerir ve hamileler için mükemmel bir vitamin olan kolin ve gözleri ve görmeyi koruyan karotenoidlere de sahiptir.

    Ispanak

    Ispanak mükemmel bir folik asit kaynağıdır. 100 gram ıspanak 125 mcg folik asit içerir. Ayrıca C vitamini, A vitamini, K vitamini ve güçlü antioksidanlar içerirler.

    Fındık

    Fındık, mineral zenginliği ve günlük kullanım kolaylığı (aşerme durumunda, aperatif olarak, salatalarda vb.) nedeniyle iyi bir atıştırmalıktır. 100 gram fndık 125 mcg folik asit içerir.

    Bezelye

    Bezelye harika bir protein ve demir kaynağıdır, ayrıca 100 gramında 119 mcg folik asit içerir.

    Brüksel Lahanası

    Brüksel lahanası C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir ve ayrıca iyi folik asit kaynağıdır. 100 gram Brüksel lahanası 113 mcg folik asit içerir.

    Polen

    Polen, folik asit de dahil olmak üzere mineraller ve vitaminler açısından zenginliği ile kovandan çıkan sihirli yiyeceklerden biridir: 100 gram taze polen 993 mcg folik asit içerir.

    Kestane Unu

    Mineraller açısından zenginliği ile kestanenin birçok faydası vardır. Aynı zamanda 100 gramında 215 mcg folik asit de dahil olmak üzere B grubu vitaminleri içerir.

    Folik Asit İçeren Diğer Gıdalar (100 gram)

    Fasulye: 389 µg

    Kavrulmuş çekirdek: 238 µg

    Nohut: 172 mcg

    Karalahana: 166 µg

    Kuşkonmaz: 149 µg

    Çavdar ekmeği: 134.3 µg


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