Doktor hatası: Malpraktis davası nedir

Hekimin yaptığı hatalı bir davranış ya da görev ihmali sonucunda bir yaralanmaya ya da zarara neden olunması durumuna "malpraktis" denir ve hasta tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Sağlık personelinin soruşturulması ve Malpraktis davalarından doğan tazminatın rücu edilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hekimlerimiz de hâkimlerimiz gibi korunmuş, dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuşmuştur" dedi.

Malpraktis kelimesini ilk kez duyan binlerce vatandaş, "malpraktis davası nedir" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki malpraktis nedir, malpraktis davası ne demek? İşte anlamı...

Malpraktis nedir

Genel olarak tıbbi malpraktis, en basit anlamıyla doktor veya hastane hatası olarak geçer.

Diğer bir deyişle doktorun tıbbi uygulama hatası; doktorun veya tıp merkezi, poliklinik, hastane vb. sağlık kuruluşlarının bilgisizliği, deneyimsizliği veya ilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis, hatalı tedavi veya eksik bakım hizmeti neticesinde hastanın zarar görmesi olarak tanımlanabilir.

Tıbbi malpraktis (kötü hekim uygulaması) kavramı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 13. maddesinde genel olarak şu şekilde tanımlanmıştır:

"Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi “hekimliğin kötü uygulaması”

Malpraktis davaları

Malpraktis nedeniyle tazminat davası; hastalığın teşhisi, tedavisi ve hastanın bakımı aşamalarında tıbbi standartlara aykırı yapılan her türlü uygulamadan kaynaklanmaktadır.

Tıbbi malpraktis nedeni ile eser ya da vekalet sözleşmesine dayanılan durumlarda görevli mahkeme “tüketici mahkemesi” olarak belirlenmiştir.

Buna göre;