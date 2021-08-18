Döküntü ve sedef hastalığı olanlar dikkat! İşte havuç suyunun mucizevi faydaları..

Havuç suyunun faydaları saymakla bitmiyor. Her gece ya da en azından haftada 2 gün havuç suyu içmek birçok probleme iyi geliyor. Bu problemlerin başında ise çeşitli cilt rahatsızlıkları yer alıyor.

Meyve ve sebzelerin faydaları saymakla bitmez ama bazıları daha fazla ön plana çıkıyor.

En faydalı olan sebzelerden birisi ise havuç ve havuç suyu..

Cilt rahatsızlıkları, metabolizma sorunları, hamilelik, zihin gelişimi.. Havuç suyu bu ve daha birçok alanda var olan sorunlara iyi geliyor.

Her gece yatmadan önce ya da gün içerisinde bir bardak havuç suyu tüketmek oldukça iyi gelecektir.

Peki, havuç suyunun faydaları nedir? İşte havuç suyunun faydaları..

HAVUÇ SUYUNUN FAYDALARI

Kanser hastalıklarına iyi gelir. Özellikle prostata ve kolon kanserine iyi geldiği bilinmektedir.

Yüksek oranda A vitamini içerir ve göz sağlığına iyi gelir.

Yaşlılığa bağlı göz hastalıkları ve katarakt gibi rahatsızlıkların riskini azaltır.

Cilt sağlığına iyi gelir. Cildi lekelerden arındırmaya yardımcı olur.

Ciltle birlikte özellikle tırnaklara ve saçlara faydalıdır.

Kalp sağlığına iyi gelen havuç suyu, kan temizleyici özelliği sahiptir.

Kanın vücutta dolaşımını hızlandırır.

Damar tıkanıklığına engel olur, kalp krizi riskini azaltır.

Beyindeki sinir hücrelerini koruyarak zarar görmüş hücreleri onarmaya yardımcı olur.

Alzheimer üzerinde önleyici etkilere sahip olduğu bilinir.

Gelişim çağındaki çocukların kemik ve kas yapısını güçlendirir.

Bebek bekleyen anne adaylarının amniyon sıvısını artırarak, bebeğin gelişimine katkıda bulunuyor.

Mideyi kuvvetlendirir ve sindirim sistemini rahatlatır.

HAVUÇ SUYU NASIL YAPILIR?

Bir su bardağı havuç suyu için, 4-5 tane havucu soğuk su ile yıkayın. Yıkadığınız havuçları soyun.

Soyulan havuçları 1-2 cm büyüklüğünde parçalara bölün ve blendera atın.

Püre haline gelmesi gereken havuçlar eğer blender içerisinde bölünmüyorsa az miktarda su ekleyin.

Kullandığınız havuç miktarına bağlı olarak, yaklaşık bir bardak önceden kaynamış suyu hazırladığınız karışıma ekleyin ve su eşit dağılana kadar iyice karıştırın.