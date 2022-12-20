Dört tane çiğ badem ile beraber ballı süt içerseniz...

Dört tane çiğ badem ile beraber ballı süt içerseniz...

Badem ve ballı sütü daha önce deneyemediyseniz, biraz pişman olabilirsiniz. Badem ve ballı süt ayrı ayrı faydalarıyla öne çıkarken, ikili olarak ise mucizelere imza atıyorlar.

Bal, süt ve badem üçlüsünün hayatımızda yeri çok büyük. Mutfaklardan, yemeklerden ve sofralardan eksik etmediğimiz bu üçlü, doğanın bize sunduğu en güzel mucizeler arasında yer alıyor.

Vücudu besleyen ve sağlığa katkı veren bu üç yerleşim, son yıllarda cilt bakım ürünlerinde de kullanılmaya başlandı.

Cilde ayrı bir hava katma konusunda bize yardımcı olan badem, yağ ve posadan zengindir. Bu sayede de tok tutar. Bu da diyet yapanlara büyük bir yardımcıdır.

Süt ise başlı başına sağlık deposudur. Süt içerisinde; kalsiyum, fosfor, A ve B grubu vitaminlerinden özellikle B12, riboflavin ve protein barındırır.

Cildi iyileştiren, kepeğe iyi gelen ve kaşınmayı gideren bal, vücuttaki yararlı hücreleri de artırıyor. İçerisinde de bazı kanser risklerini azaltacak flavonoidler barındırıyor.

Bal, süt ve bademin faydalarını yazmakla bitirmek imkansız. Ancak badem ile ballı sütün faydalarını sayabiliriz.

Yukarıda kısa bile olsa yer alan faydalardan direk yararlanmak için, ballı süt ve badem karışımını deneyebilirsiniz.

Ballı süt - çiğ badem etkisi

YAPILIŞI

Çiğ bademleri blendrdan geçirin ve 3 bardak süt ile beraber iyice kaynatın.

Bir kaşık vanilya tozu ekleyerek 10 dakika daha kaynadıktan sonra ocaktan alın.

Bir kere daha blendrdan geçirin. Akşam yatmadan bir saat önce bir bardak tüketin.

FAYDASI

Hazırladığınız karışımı en fazla 3 gün içinde tüketin.

Bu karışım hem rahat bir uyku çekmenizi sağlar hem de uyurken vücudunuzun daha sağlıklı yenilemesini destek olur.