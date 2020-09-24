Dr. Esra Çabuk Cömert, tüp bebek tedavisinde merak edilen sorulara yanıt verdi

Ankara’da, kadın hastalıkları ve doğum alanında önde gelen doktorlar arasında yer alan Esra Çabuk Cömert, tüp bebek tedavisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu Cömert, genital estetik cerrahi ve jinekolojik laparoskopi dahil olmak üzere, birçok sertifikaya sahip. İşte tüp bebek tedavisinde en çok merak edilen sorular ve cevapları…

Tüp bebek yöntemi nedir?

IVF yöneti olarak da bilinen tüp bebek tedavisi, çeşitli nedenlerden ötürü çocuk sahibi olamayan çiftler için uzun süredir kullanılan bir yardımcı üreme tekniği. Kısırlık tedavisinde, Türkiye’de çok popüler olan bir tedavi olan tüp bebek, sperm kalite düşüklüğü, ileri yaşlar, kısırlık ya da kilo gibi farklı nedenlerden ötürü çocuk sahibi olamayan çiftlerin tercih ettiği bir teknik.

Uygulama olarak, tedavi kadın üreme hücresi yumurtalar ile, erkek üreme hücresi spermi toplayarak, vücut dışında laboratuvar ortamında bir araya getirerek döllenmeyi sağlamaya dayanıyor. Oluşan embriyo, anne rahmine yerleştirildikten sonra, tedavinin normal bir gebelikten herhangi bir farkı kalmıyor.

Tüp bebek tedavisinde hangi teknikler uygulanıyor?

Öncelikle, tüp bebek tedavisinde farklı metotlar olsa da, biz çiftlerin yapısına en uygun metot hangisiyse, şansımız hangisinde yüksekse onu tercih ediyoruz. Tüp bebek tedavisinde, iki çeşit işlem var. İlki, az önce bahsettiğim sperm ve yumurtayı alıp, laboratuvar ortamında döllemek ve bir embriyo haline getirmek. İkinci metotsa, mikroskop altında, pipet benzeri bir yapı ile spermi yumurtanın içine enjekte etmek ve döllemeyi sağlamak. Bu yöntem de mikroenjeksiyon olarak biliniyor.

Tüp bebek tedavisinde, gebelik şansını artırmak için neler yapılıyor?

Kadınlar, düzenli adet gördükleri süreçte her ay bir yumurta oluşturuyor. Biz tüp bebek tedavisinde, dışarıdan verilen hormonlarla yumurta sayısının artmasını amaçlıyoruz. Embriyo oluşumu için yeterli olgunluğa ulaşan yumurtalar, laboratuvar ortamında çatlatma iğnesi olarak bilinen bir iğne aspirasyon yöntemiyle toplanıyor. Erkekten alınan sperm ile, döllenme bu şekilde sağlanıyor. Yumurta toplama işlemi ağrılı olur mu diye düşünen kadınlara şunu söylemeliyiz, işlem lokal ya da genel anestezi altında yapılabiliyor. Dolayısı ile ağrısız bir süreç oluyor.

Peki, hangi durumlarda tüp bebek tedavisi yaptırılmalı?

Bir korunma yöntemine başvurulmamasına rağmen, 1 yıl ya da daha uzun bir süre hamilelik gerçekleşmediyse, tüp bebek merkezine gidilebilir.

Tüp bebek tedavisi kaç yaşa kadar uygulanmakta? Yaş sınırı var mı?

Tedavide, kadının yumurtalık rezervine bakıyoruz. Adetin belli gününde yaptığımız özel hormon testleri ve beraberinde ultrasonografi ile bunu görüyoruz. Yumurtalık rezervi tedavi için uygunsa, kadınlarda 45 yaşa kadar tüp bebek tedavisi uygulanabilir. Yaşın ilerlemesi, bir oranda gebelik şansını azaltmaktadır. Bu nedenle, çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar yaş ilerlemeden tüp bebek tedavisine başlamalı. Özellikle, 35 yaşından sonra kadınların yumurta sayısında bir azalma görülmektedir. Tabii şöyle bir istisnai durum var, ileri yaşta gebelik düşünen kadınlar, yumurta dondurma işlemi ile bunu ilerleyen yıllarda da deneyebilir.

Erkeklerde tüp bebek tedavisinde yaş sınırı var mı?

Erkeklerde, üreme hücresi spermin üretimi her yaşta olur. Ancak bu her yaştaki erkeğin üreme şansı aynı anlamına gelmiyor. İleri yaşlarla birlikte, spermin kalitesinde düşüş olur. Özellikle, 55 yaşın üzeri erkeklerde sperm hareketliliğinde yüzde 54’e yakın bir azalma olur.

Kısacası toparlamak gerekirse, tüp bebek tedavisi yaş ilerlemeden denenmesi gereken, önemli bir üreme tedavisi. Kısırlık, ileri yaş ya da spermde kalitesizlik gibi farklı nedenlerden ötürü gebelik istediğiniz süreçte gerçekleşmeyebilir. Ancak bir çocuk sahibi olma hayaliniz varsa ve bir türlü sonuç alamıyorsanız, tüp bebek tedavisi önemli bir alternatif.

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